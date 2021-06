Jaunumi AS “Olainfarm” padomē un valdē

Latvian English

Par AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētāju ir iecelts Juris Bundulis un par padomes priekšsēdētāja vietnieku Sandis Petrovičs.

Papildinot iepriekš publicēto informāciju par AS “Olainfarm” padomes locekļiem, norādām, ka Irinai Maliginai netieši pieder 1 097 051 AS “Olainfarm” akcija.

AS “Olainfarm” padome ir apstiprinājusi Jāni Leimani par valdes locekli. AS “Olainfarm” valdē darbu turpina valdes locekļi Elena Bušberga, Signe Baldere-Sildedze un Raimonds Terentjevs.

Kopš 2020. gada Jānis Leimanis ir padomes loceklis VAS “Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs” un SIA “Rīgas Namu Pārvaldnieks”. Kopš 2004. gada SIA “JL Index”, SIA “Private” valdes loceklis, atbildīgs par uzņēmumu attīstību, operacionālo vadību. No 2019. līdz 2020. gada februārim bijis SIA “CatchSmart” valdes loceklis, atbildīgs par uzņēmuma darbību, operacionālo vadību, programmēšanas pakalpojumu valsts iestādēm un ministrijām uzsākšanas īstenošanu. Savukārt no 2016. līdz 2018. gadam bijis SIA “Clean R” valdes priekšsēdētājs, atbildīgs par uzņēmuma stratēģisko attīstību un ikdienas vadību. No 2015. gada līdz šim brīdim J. Leimanis ir SIA “Jēkabpils Kokapstrāde” valdes priekšsēdētājs, kas atbildīgs par uzņēmuma stratēģisko attīstību, darbības reorganizāciju un akcionāru interešu nodrošināšanu.

Jānis Lemanis Rīgas Tehniskajā Universitātē ir ieguvis Inženiera organizatora kvalifikāciju ražošanas organizācijas specialitātē un bakalaura grādu mehānikā. Viņam ir Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas ACCA kvalifikācija. Tāpat viņš ieguvis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta kvalifikāciju aizdevumu kapitalizācijā, biznesa, finanšu aktīvu un saistību novērtēšanā. Pabeidzis Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Rīga) Mini MBA programmu. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta biedrs.

Jānim Leimanim netieši pieder 10 521 AS “Olainfarm” akciju.

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com