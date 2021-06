Incap Oyj: INCAPIN INTIAN TEHTAAT JATKAVAT OSITTAISTA TOIMINTAA. INCAPIN AIEMMIN JULKISTAMAT NÄKYMÄT VUODELLE 2021 SÄILYVÄT ENNALLAAN.

English Finnish

Incap Oyj 21.6.2021

INCAPIN INTIAN TEHTAAT JATKAVAT OSITTAISTA TOIMINTAA. INCAPIN AIEMMIN JULKISTAMAT NÄKYMÄT VUODELLE 2021 SÄILYVÄT ENNALLAAN.





Karnatakan osavaltio jatkaa taistelua koronaviruspandemiaa vastaan ja laajentaa sen rajoittamistoimia, esimerkiksi kokoontumisrajoituksia. Karnatakan sulkutilaa on jatkettu 5.7.2021 asti. Osavaltion hallitus on kuitenkin lieventänyt tiettyjä rajoituksia ja indikoinut, että toimintaa voidaan alkaa vapauttaa vaiheittain lähiviikkojen aikana.

Incapin tehtaiden lupa toimia on edelleen voimassa, ja yhtiö jatkaa osittaista toimintaa noudattaen hallituksen määräyksiä.

Intian tehtaiden sulkemisella ja osittaisella toiminnalla ei ole vaikutusta yhtiön 21.4.2021 julkistamiin vuoden 2021 näkymiin. Incapin aiemmin julkistamat näkymät vuodelle 2021:

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, oikaistu liikevoitto (EBIT) ja liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020.

Liikevaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla vaikuttavat Incapin Intian liiketoiminnan vahva kehitys ja tehtaiden laajennuksen käyttöönotto, joka on edennyt arvioitua nopeammin. Myös asiakkaiden ennusteisiin ja yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tekemiin arvioihin liittyvä näkyvyys on parantunut aiemmasta.

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronaviruspandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittäviä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin että yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehityksestä.

Jollei pandemiasta tule lisätietoa, jolla olisi negatiivinen vaikutus Incapin näkymiin, Incap ei jatka tiedottamista aiheesta.





Lisätietoja:

Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)

Murthy Munipalli, Incap Intian toimitusjohtaja, puh. +91 98802 31431 (englanniksi)





