Rovio Entertainment, Moomin Characters ja Gutsy Animations pitkäaikaiseen yhteistyöhön

Ikoniset suomalaiset brändit aloittavat yhteistyön viihdyttävän sisällön luomiseksi vuosiksi eteenpäin.

Roviosta tulee yksinoikeudellinen kumppani Muumi-hahmoihin perustuville mobiilipeleille.





ESPOO - 21.6.2021- Angry Birds -brändin kehittäjä Rovio Entertainment Oyj ryhtyy pitkäaikaiseen yhteistyöhön Gutsy Animations ja Moomin Characters -yritysten kanssa. Rovio saa oikeudet kehittää ja julkaista Muumi-hahmoihin perustuvia pelejä mille tahansa alustalle, sekä yksinoikeuden mobiilipelialustoille. Roviosta tulee myös Muumilaakso-animaatiosarjan tekijän Gutsy Animations Oy:n vähemmistöosakas 2,5 miljoonan euron pääomasijoituksella sekä 2,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalla.

Muumeilla on erittäin korkea bränditunnettuus erityisesti Japanissa, joka on yksi maailman suurimmista pelimarkkinoista. Yhteistyön pituus on kuusi vuotta, jossa jatkomahdollisuus toiselle kuudelle vuodelle.

Gutsy Animations on luonut Muumilaakson rikkaat tarinat ja puoleensavetävän tunnelman eloon hämmästyttävällä tavalla. Meille on suuri kunnia ryhtyä yhteistyöhön Moomin Characters ja Gutsy Animations kanssa, ja olemme tästä erittäin innoissamme. Yhteistyö Gutsyn ja Muumien kanssa luo meille mahdollisuuden tuoda tämä ikoninen brändi uudelle yleisölle maailmanlaajuisesti, ja samalla varmasti ilahduttaen nykyisiä fanejamme,’’ sanoo Rovion toimitusjohtaja Alex Pelletier-Normand. ’’Tämä kumppanuus monipuolistaa IP-portfoliotamme, mikä on tärkeä askel johdonmukaisessa kasvustrategiassamme. Rovion ensimmäinen Muumi-peli on jo kehityksessä. Peli perustuu Tove Janssonin luomaan alkuperäiseen tarinaan ja maailmaan, ja odotamme tämän Muumilaakson visuaalisen ilmeen inspiroiman pelin aloittavan koemarkkinoinnin myöhemmin tänä vuonna.’’

Roleff Kråkström, Moomin Charactersin toimitusjohtaja kommentoi “Näen Rovio Entertainmentin mukaantulon erinomaisen kiinnostavana. Moomin Characters haluaa laajentaa digitaalista pelikenttäänsä. Rovio on maailman menestyneimpiä yhtiöitä juuri tällä alueella ja on hienoa liittoutua heidän kanssaan. Tämä avaa toivottavasti uusia mahdollisuuksia paitsi Muumi-tavaramerkille, myös muille pohjoismaisille tarina- ja hahmobrändeille. Tämä liitto on tärkeä osa strategiassamme viedä pohjoismaisia luomuksia kansainvälisille markkinoille.”

Marika Makaroff, Gutsy Animationsin perustaja ja CCO, kommentoi, “Olen onnellinen, että juuri Rovio Entertainment on mukana luomassa kanssamme Gutsyn tulevaisuutta. Gutsylle on tärkeää luoda merkityksellistä ja kansainvälistä sisältöä, joka nojaa pohjoismaisiin arvoihin ja uskon, että Rovion tuella voimme luoda uuden suomalaisen menestystarinan animaatioalalle, kansainväliseen sisältöbusinekseen ja tuotantoyhtiöiden kentälle”.

