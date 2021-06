Donnez vos meubles et offrez-leur une deuxième vie

English French

TORONTO, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cela n’étonnera personne d’apprendre que les Canadiens sont sensibles à la protection de l’environnement depuis longtemps déjà. Cependant, bien qu’ils fassent preuve de grande diligence lorsque vient le temps de recycler de petits objets, selon un nouveau sondage fait par ReStore d’Habitat pour l’humanité, leurs habitudes n’incluent pas vraiment les articles ménagers et les fournitures de construction. En effet, les Canadiens sont près de deux fois plus susceptibles (82 %) de recycler systématiquement des objets tels que des canettes, des bouteilles, du carton et du papier qu’ils ne le sont de recycler des meubles tels que des chaises, des canapés ou des lampes (42 %).



Les centres ReStore d’Habitat, des magasins à but non lucratif de vente au détail de matériaux de construction, exploités par l’organisme de bienfaisance Habitat pour l’humanité, ont également constaté que, selon le sondage, les Canadiens sont plus susceptibles de jeter leurs articles de décoration pour la maison, par exemple une lampe ou un canapé, directement à la poubelle plutôt que de les donner à un organisme de bienfaisance local comme ReStore d’Habitat. Cela signifie que, chaque année, des millions d’articles finissent directement dans les décharges.

Au cours des 30 dernières années, les magasins ReStore d’Habitat ont détourné près d’un demi-million de tonnes de déchets des sites d’enfouissement, donnant une nouvelle vie à des articles ménagers en bon état : des électroménagers comme les réfrigérateurs, les cuisinières et les lave-vaisselle, mais aussi des meubles ou des articles plus petits de décoration pour la maison. « Les magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité sont une solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent faire des dons ou pour ceux qui cherchent à acheter des articles ménagers écologiques et abordables, affirme Jim Waechter, directeur au succès et soutien aux produits de ReStore, Habitat pour l’humanité Canada. Alors que la période des rénovations revient, nous espérons que les gens penseront aux magasins ReStore d’Habitat lorsque viendra le temps de se débarrasser d’articles encore en très bon état. Et pour tous ceux passionnés par le recyclage valorisant, n’oubliez pas que, avec plus de cent succursales au Canada, des trésors vous attendent assurément chez ReStore d’Habitat. »

Cette année, ReStore d’Habitat pour l’humanité, l’entreprise sociale qui aide à financer les maisons construites par Habitat, célèbre son 30e anniversaire. En l’honneur de cette étape importante, l’organisme de bienfaisance demande aux Canadiens de l’aider à atteindre son objectif de détourner d’ici mai 2022, un milliard de livres d’objets en bon état des sites d’enfouissement. « Nous demandons aux Canadiens de contribuer à réduire notre empreinte carbone collective en faisant des dons aux centres ReStore ou en y achetant des produits, et, en même temps, d’aider à résoudre le problème du logement abordable dans leurs communautés », explique M. Waechter.

Pour plus d’informations sur les magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité et pour en trouver un près de chez vous, veuillez consulter le site https://habitat.ca/fr/restore

Pour consulter l'infographie sur le défi d'un milliard de livres d'Habitat for Humanity ReStore, veuillez visiter notre site web.

À propos du sondage :

Les résultats mentionnés dans cet article proviennent d’un sondage Web mené par Habitat pour l’humanité Canada du 16 avril au 19 avril 2021 auprès d’un échantillon représentatif de 1 506 adultes canadiens âgés de 18 ans et plus et membres du Forum Angus Reid. Ce sondage a été effectué en français et en anglais.

À propos de ReStore d’Habitat pour l’humanité :

Les magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité sont des magasins à but non lucratif de vente au détail de matériaux de construction pour la maison qui acceptent et revendent des matériaux de construction, des meubles, des accessoires pour la maison et des appareils ménagers d’excellente qualité neufs et d’occasion. L’idée des centres ReStore d’Habitat est née au Canada en 1991. Aujourd’hui, il existe plus de 100 magasins ReStore d’Habitat au Canada et plus de 1 000 dans le monde entier. Les fonds recueillis dans ces centres nous permettent de nous associer à plus de familles afin de leur offrir l’accès à une propriété abordable. Pour plus d’informations sur les magasins ReStore d’Habitat pour l’humanité et pour en trouver un près de chez vous, veuillez consulter le site https://habitat.ca/fr/restore

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada :

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a accès à un chez-soi abordable et sécuritaire. Habitat Canada rassemble des collectivités pour aider des familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l’accès à une propriété abordable. Avec l’aide des bénévoles, des propriétaires de maison Habitat et des 50 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est un membre d’Habitat pour l’humanité international fondé en 1976 et maintenant chef de file mondial des organismes à but non lucratif; l’organisme œuvre dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.habitat.ca.

À propos des sondages du Forum Angus Reid :

La précision des sondages en ligne du forum Angus Reid est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est exact à +/- 2,6 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens avaient été interrogés. Tous les extraits d’enquêtes et les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

À propos du Forum Angus Reid :

Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinions en ligne la plus reconnue et respectée au Canada, composée de résidents engagés de tout le pays qui répondent à des sondages sur des questions d’actualité qui touchent à tous les Canadiens.

