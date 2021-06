Qello Concerts by Stingray annonce l’horaire de sa diffusion en direct du réputé Montreux Jazz Festival

English French

Le Montreux Jazz Festival sur Qello Concerts by Stingray est présenté par UBS

Du 2 au 17 juillet, les auditeurs pourront profiter gratuitement de prestations en direct de Altin Gün, Annie Taylor, Hermanos Gutiérrez, Nathy Peluso, Oscar Anton, Priya Ragu, Sam Fischer, Sofiane Pamart, Yet No Yokai et plusieurs autres

MONTRÉAL, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce aujourd’hui l’horaire de diffusion en direct de la 55e édition du Montreux Jazz Festival, qui se tiendra du 2 au 17 juillet 2021. Les concerts seront présentés par Qello Concerts by Stingray, son service multiplateforme qui transpose la scène à l’écran de tout appareil et vous invite à vivre les plus grands concerts comme si vous y étiez. Présenté contre la magnifique toile de fond du lac Léman et des Alpes, le légendaire Montreux Jazz Festival sera le premier grand festival international à avoir lieu cet été. Les concerts seront présentés sur une magnifique nouvelle scène entièrement érigée sur le lac. La programmation regroupe les meilleurs talents de la relève, les dernières tendances et des concerts créés sur mesure pour l’événement, présentés par des artistes de premier plan tels que Altin Gün, Annie Taylor, Hermanos Gutiérrez, Nathy Peluso, Oscar Anton, Priya Ragu, Sam Fischer, Sofiane Pamart, Yet No Yokai et plusieurs autres. Ces concerts pourront être visionnés en direct entièrement gratuitement, afin que les amateurs de musique des quatre coins du monde puissent profiter de la magie du festival depuis le confort de leur foyer.

Le catalogue de Qello Concerts by Stingray comptait déjà plus de 50 concerts sur demande tirés des archives du Montreux Jazz Festival, notamment des performances rares et emblématiques de Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Carlos Santana et plusieurs autres. Des titres additionnels provenant des éditions passées du festival seront également lancés sur la plateforme au cours de 2021.

UBS est ravi de soutenir cette édition très spéciale du Montreux Jazz Festival sur Qello Concerts by Stingray.



Accès aux diffusions en direct du Montreux Jazz Festival :

La 55 e édition du Montreux Jazz Festival sera diffusée en direct GRATUITEMENT par Qello Concerts by Stingray

édition du Montreux Jazz Festival sera diffusée en direct GRATUITEMENT par Qello Concerts by Stingray Consultez l’horaire des diffusions au qello.com/mjf

RSVP avant le 2 juillet au qello.com/mjf pour être avisé du début des prestations

pour être avisé du début des prestations Du 2 au 17 juillet, visitez le qello.com/mjf pour écouter les concerts gratuitement

La programmation sera diffusée en fonction de trois fuseaux horaires différents : en direct au Royaume-Uni et en Europe (Montreux, HEEC), en rediffusion pour les Amériques (New York, HAE) et le lendemain en Asie Pacifique (Sydney, HNEA). Les prestations pourront être visionnées en ligne au qello.com, sur tout appareil mobile à l’aide des applis Qello Concerts by Stingray pour iOS et Android, et par l’intermédiaire d’Apple TV, de Roku, d’Amazon FireTV et de tout téléviseur intelligent compatible avec Android TV.

Les équipes du Montreux Jazz Festival et de Qello Concerts travaillent d’arrache-pied pour assurer une programmation et une diffusion sécuritaires et excitantes. Toutefois, en raison de l’évolution constante de la situation épidémiologique de la COVID-19 en Europe et au Royaume-Uni, l’horaire de diffusion pourrait être modifié sans préavis.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com.

À propos de Qello Concerts by Stingray

Qello Concerts by Stingray est le plus important service de diffusion en continu sur demande par abonnement offrant des concerts pleine longueur, des documentaires musicaux et des événements en direct accessibles sur tous les appareils. S’adressant aux amateurs de musique dans plus de 160 pays, Qello Concerts by Stingray peut être téléchargé sur l’App Store, Google Play, Amazon et le Roku Store, et est accessible en ligne et par l’intermédiaire de plusieurs fournisseurs de services télévisuels. Qello Concerts by Stingray est également offert sous forme de chaîne linéaire accessible par l’intermédiaire des téléviseurs connecteurs et d’autres plateformes de diffusion en continu. Pour en savoir plus, visitez le www.qello.com

À propos du Montreux Jazz Festival

Fondé par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival est un événement musical de renommée mondiale se déroulant chaque année pendant deux semaines au mois de juillet à Montreux, en Suisse. Présentant sa 55e édition en 2021, le festival attire chaque année 250 000 mélomanes du monde entier sur les rives du lac Léman. Le Montreux Jazz Festival célèbre les plus grands talents émergents et contemporains de l’industrie, tout en rendant hommage aux légendes de la musique. Lors de sa création, en 1967, le Montreux Jazz Festival était entièrement consacré au jazz. Au fil des décennies, l’événement a peu à peu mis en scène d’autres styles musicaux et cède aujourd’hui la scène à tous les genres imaginables. Un vaste éventail d’artistes de réputation internationale ont monté sur ses planches, dont Etta James, Bob Dylan, Elton John, Ms. Lauryn Hill, Aretha Franklin, David Bowie, James Brown, Kendrick Lamar, Leonard Cohen, Marvin Gaye, Miles Davis, Nina Simone et plusieurs autres. Mathieu Jaton a pris les rênes du Montreux Jazz Festival en 2013, et est aujourd’hui chef de la direction de l’événement.

À propos de UBS

UBS propose des conseils et des solutions financières à des clients fortunés, aux clients institutionnels et aux entreprises du monde entier, ainsi qu’aux clients privés en Suisse. La stratégie d’UBS s’articule autour de ses activités de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale et de banque universelle en Suisse, deux activités principales complétées par la Gestion d’actifs et la Banque d’investissement. La banque se concentre sur les entreprises qui ont une position concurrentielle forte sur leurs marchés cibles, qui utilisent leur capital de façon efficace et qui ont une croissance structurelle ou des perspectives de rentabilité intéressantes à long terme.

UBS est le partenaire du Montreux Jazz Festival depuis 1988. Il s'agit de l'un de ses engagements les plus longs en Suisse à ce jour. En s'engageant auprès du festival, UBS vise à encourager la culture et le talent musical sur le marché national.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :



Mathieu Péloquin

Vice-président principal, marketing et communications

Stingray

mpeloquin@stingray.com

1 514 664-1244, poste 2362