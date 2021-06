Opjustering af justeringer til resultat for 2021

Stege, den 22. juni 2021



Selskabsmeddelelse nr. 12/2021



Møns Bank opjusterer forventningerne til resultatet for 2021.



I forbindelse med offentliggørelse af resultatet for Q1 2021 blev forventningerne til bankens



resultat før skat for året som helhed opjusteret fra oprindelig 20-30 mio. kr. til et niveau på



mellem 30-40 mio. kr.



Med en forventning om at realisere et resultat før skat for 1. halvår 2021 på omkring 33



mio. kr. opjusterer banken forventningerne til resultatet før skat for hele 2021 til mellem



40-50 mio. kr.



Resultatet før skat er præget af



• En ekstraordinær indtægt på 2,5 mio. kr. ved afhændelse af en investeringsejendom



• En højere aktivitet og bedre basisdrift end budgetteret



• En positiv udvikling i kundernes økonomi, som betyder, at der netto forventes en



tilbageførsel af nedskrivninger på eksponeringer for året som helhed i størrelsen 6-8



mio. kr., mod oprindelig forventning om en samlet nedskrivning for året på omkring



10 mio. kr. Det skal i denne sammenhæng præciseres, at der som følge at et



ledelsesmæssigt skøn i 2020 blev foretaget en nedskrivning til imødegåelse af tab på



15 mio. kr., som følge af usikkerheden med de afledte økonomiske virkninger af



Covid-19 krisen og nedlukningen af en økonomiske aktivitet. Denne nedskrivning



fastholdes indtil videre uændret.



For året som helhed er der tillige udmeldt en forventning om en basisdrift i størrelsen 28-35



mio. kr.



Med en forventning om en basisdrift for 1. halvår i størrelsen 22-24 mio. kr., opjusteres



forventningerne til basisdriften for hele året 2021 med 5-7 mio. kr. til et niveau på mellem



kr. 35-40 mio. kr.



Resultatforventningen i bunden af intervallet er udtryk for en forventning om et svagt



vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet er indregnet, at



aktivitetsniveauet er uændret.



Bankens halvårsrapport bliver offentliggjort den 26. august 2021 som planlagt.



Venlig hilsen



Møns Bank



Flemming Jul Jensen



Bankdirektør



