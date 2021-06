HPQ Silicium renforce son bilan financier et solidifie sa position de fabricant innovant de matériaux silicium pour batteries lithium-ion

French English

MONTRÉAL, 22 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fournisseur de solutions innovantes à base de silicium Ressources HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V : HPQ ; FWB : UGE ; Autre OTC : HPQFF ), est fier d’annoncer que Investissement Québec (IQ) a procédé aujourd’hui aux transactions financière suivantes :



Augmentation de 2 325 000 $ des liquidités de la société via l’exercice de 15 000 000 de bons de souscriptions;



Réduction de 2 076 984 $ des dettes de la société via la conversion anticipée d’une débenture convertible de 1 800 000 $ et le paiement en actions des 276 984 $ d’intérêt courus relatif à la débenture.

Règlement en actions des intérêts dus à Investissement Québec

Conformément aux termes de la débenture de 1 800 000 $ émise par la société en faveur d’Investissement Québec (IQ) en date du 20 août 2018 et pour donner suite à la décision de IQ de convertir les intérêts qui lui sont dus à ce jour, le conseil d'administration de HPQ a approuvé l'émission de 452 072 actions ordinaires à un prix réputé de 0,61 $ par action pour payer 276 984 $ pour les intérêts encourus à ce jour. Chaque action émise en vertu du règlement des dettes aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à compter de la date de clôture. Cette transaction est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Si la Bourse approuve la conversion des intérêts en actions ordinaires, IQ détiendra un peu plus de 10% du capital de la société.

Le silicium, un matériel d’anode prometteur mais…

Malgré des efforts de recherche intensifs et des investissements importants dans les matériaux silicium pour batteries, les procédés de fabrication actuels demeurent peu évolutifs ou même commercialement viables. Cela explique pourquoi même si théoriquement le silicium (Si) est un matériau d’anode pour batteries Li-ion supérieure au graphite, son utilisation dans la composition des anodes de batterie commerciales est actuellement de moins de 5%1 et se limite à quelques fabricants de batteries Li-ion avancées. Le RSiN PUREVAPTM développé par PyroGenesis change la donne et résout les problèmes d’évolutivité et de viabilité commerciale du silicium (Si) pour le marché des batteries Li-ion.

La place du silicium comme matériaux d’anode dans les batteries li-ion va augmenter

Les avancées en recherche sur l’utilisation du silicium (Si) dans les anodes de batteries Li-ion indiquent que d’ici à 2030, jusqu’à 30% des matériaux actifs d’anodes pour batteries Li-ion utilisées dans les véhicules électriques pourraient être du silicium2. Une telle progression combinée à la croissance exponentielle prévue de la demande pour les véhicules électriques va engendrer une très forte sollicitation pour le silicium (Si) de qualité batterie que HPQ et PyroGenesis sont en train de développer, la demande étant estimée à plus de 200 000 TM par année d’ici à 2030.

Des procédés innovant 100% Québécois nécessaire pour le développement de la filière silicium nécessaire pour le développement des batteries lithium-ion de nouvelle génération

Ressources HPQ Silicium Inc. ( TSX-V : HPQ ) est une société québécoise qui depuis 2015 propose des solutions innovantes à base de silice (SiO 2 ) et silicium (Si) qui est en voie de développer un portefeuille unique de produits en silicium (Si) à haute valeur ajoutée recherché par les fabricants de batteries et de véhicules électriques.

Le silicium (Si), aussi appelé silicium métal, est un élément stratégique de premier plan et essentiel dans la révolution vers les énergies renouvelables (« RÉR ») et la décarbonisation de l’économie qui est en cours. Toutefois, le silicium (Si) n’existe pas dans la nature. Il doit être extrait du quartz (SiO 2 ) à travers un procédé qui a toujours été coûteux et énergivore.

Avec PyroGenesis Canada Inc. ( TSX : PYR ) , une compagnie de hautes technologies, leader dans la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation de procédés au plasma, HPQ développe le Réacteur de Réduction du Quartz (« RRQ ») PUREVAP™, un processus novateur en cours de brevet, qui permettra la transformation de quartz (SiO 2 ) en silicium (Si) de haute pureté, en une seule étape, réduisant ses coûts de fabrication, sa demande énergétique et son empreinte carbone, lesquels sont les éléments qui populariseront son potentiel pour les énergies renouvelables. Par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive, HPQ Nano poudres de Silicium inc. (« HPQ NANO »), le Réacteur de Silicium Nano (« RSiN ») PUREVAPTM est un nouveau procédé exclusif qui permettra de transformer du silicium (Si) de différents niveaux de pureté en un large éventail de nano/micro poudres sphériques de taille variable et contrôlée, et en nanofils de silicium. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site internet de HPQ Silicium.

Décharge de responsabilité:

L'intérêt de la société pour le développement du QRR PUREVAP™ et toute économie de capital ou de frais d'exploitation prévue liée à son développement ne doit pas être interprété comme étant lié à l'établissement de la viabilité économique ou de la faisabilité technique de l'un des projets de quartz de la société.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source: Ressources HPQ Silicium

Pour renseignement:

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 907-1011

Patrick Levasseur, v.-p. et chef des opérations, HPQ | +1 (514) 262-9239

info@hpqsilicon.com

____________________

1 Source: Pallinghurst-Traxys battery analysis (Présentation NOU)

2 Source : Roskill