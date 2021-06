Tegningsmeddelelse – ny afdeling under Investeringsforeningen BankInvest

København Ø, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --







Tegningen af andele i Emerging Markets Korte Obligationer A under Investeringsforeningen BankInvest blev afsluttet den 23. juni 2021.



Ved tegningsperiodens afslutning var der modtaget nedenstående ordrer:



Navn ISIN Tegningskurs Antal

investorer Antal

andele Kr. Emerging Markets Korte Obligationer A DK0061540937 100,37 19 78.867 7.915.880,79

Den samlede tegning i Emerging Markets Korte Obligationer KL blev på 637.938.370,79 kr.

For oplysninger om afdelingens investeringsområde henvises til det offentliggjorte tegningsprospekt samt centrale investorinformationer.

De nye andele vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S med første handelsdag den 29. juni 2021.



For yderligere oplysninger om foreningen henvises til dennes prospekt, som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.bankinvest.dk.



Med venlig hilsen

BI Management A/S



Martin Fjordlund Smidt

Direktør