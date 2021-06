Coop Panga igapäevapanganduse klientide arv ületas 100 000 piiri

English Estonian

Coop Pank AS annab teada, et 28.06.2021 liitus pangaga 100 000. klient, kelleks on Prelvex AS Järvamaalt.

Coop Pank seadis 2019. aastal börsile tulles üheks eesmärgiks kasvatada kliendibaas 100 000 kliendini. See eesmärk saavutati plaanitust poolteist aastat varem – eile liitus pangaga 100 000. klient.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on käesoleval aastal pangaga liitunud juba 13 000 uut klienti ning aastaga on kliendibaas kasvanud rohkem kui kolmandiku võrra. „2019. aastal börsile tulles lubasime 100 000 kliendi täitumist 2022. aasta lõpuks, aga ületasime selle verstaposti juba poolteist aastat varem. Kuigi konkurents pangandusturul on praegu väga tugev ning pangad teevad klientide nimel suuri pingutusi, oleme suutnud pakkuda teistmoodi lahendusi ja oma turuosa seeläbi jõuliselt kasvatanud. Coop Panga kliendid hindavad kodumaist pangandust, soodsaid lahendusi ning meie kiiret käekirja,“ lausus Rink.

Coop Pank avaldab 2021. aasta II kvartali majandustulemused 21. juulil.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 100 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.