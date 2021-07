English Norwegian

TotalEnergies EP Danmark har utøvd opsjonser for PSVene Havila Herøy og Havila Fanø.

Fast kontrakt for er for Havila Fanø forlenget til 1 desember, med opsjon for ytterligere 1 måned. For Havila Herøy er kontrakten forlenget til 1. januar 2022.

Kontakter:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12