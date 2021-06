English Latvian

On 30 June 2021 Marina Serpova, a chairperson of Management Board of Latvijas Aptieka Ltd., ended her duties at Management Board of Latvijas Aptieka Ltd.



Additional information:

Jānis Dubrovskis

Investor Relations Advisor of JSC Olainfarm

Phone: +371 29178878

Email: janis.dubrovskis@olainfarm.com