GROUPE GUILLIN : GROUPE GUILLIN REALISE L'ACQUISITION DU GROUPE GAULT & FREMONT

GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 30 juin 2021

GROUPE GUILLIN REALISE L’ACQUISITION DU GROUPE GAULT & FREMONT

A la suite de l’entrée en négociation exclusive avec UI Investissement, annoncée le 2 mars 2021, Groupe GUILLIN, leader européen en solutions d’emballages alimentaires et matériels associés, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition du Groupe GAULT & FREMONT.

Le Groupe GAULT & FREMONT est l’acteur référent en France et en Belgique de la conception, fabrication et distribution de sacs en papier, boîtes en carton et papier de cuisson à destination principalement des métiers de bouche. Avec un chiffre d’affaires 2020 de 63 M€, il emploie 270 personnes sur ses 4 sites de production (3 en France et 1 en Belgique).

Pour Sophie Guillin, Directeur Général du Groupe GUILLIN: « Cette acquisition stratégique constitue une étape supplémentaire vers l’élargissement de notre offre et le renforcement de notre savoir-faire technologique, industriel et commercial. C’est aussi un marqueur fort de notre vision : chaque matériau possède des caractéristiques qui lui sont propres et notre mission d’expert est de proposer à nos clients, pour chaque application, la solution d’emballage la plus adaptée à son usage. Tous les emballages du Groupe GUILLIN sont respectueux de l’environnement, éco-conçus et répondent aux critères d’hygiène et de sécurité alimentaire les plus strictes. L’acquisition du Groupe GAULT & FREMONT s’inscrit pleinement dans cette stratégie et c’est pourquoi nous sommes très heureux de les accueillir au sein du Groupe GUILLIN. C’est pour l’ensemble des équipes le début d’une nouvelle aventure commune enthousiasmante qui permettra au Groupe GAULT & FREMONT de poursuivre son développement de manière proactive et volontariste avec une vision long terme. »

Pour François Gressant, Directeur associé chez UI Investissement : « L’aventure entrepreneuriale vécue aux côtés des équipes de Rémi Boitier depuis 2015 a permis de constituer un leader français reconnu pour son savoir-faire industriel, sa capacité à innover, la qualité de sa logistique, et son engagement RSE. Grâce au développement d’une offre différenciante et l’acquisition de deux nouvelles sociétés, le Groupe GAULT & FREMONT est devenu un champion français et les équipes d’UI sont très heureuses de lui permettre de s’appuyer sur l’expertise industrielle et la notoriété du Groupe GUILLIN pour émerger sur la scène européenne. »

Pour Rémy Boitier, Président du Groupe GAULT & FREMONT, « Cette nouvelle étape va permettre à GAULT & FREMONT de franchir un nouveau cap. Aux côtés des équipes

d’UI Investissement, le Groupe s’est structuré pour s’engager dans un développement responsable et performant, avec des investissements dans l’innovation et l’outil industriel ainsi que plusieurs engagements en faveur de l’environnement et du recyclage. En intégrant un groupe familial et industriel comme GUILLIN, GAULT & FREMONT se donne les moyens de toujours mieux servir ses clients mais également de conquérir de nouveaux segments et atteindre ses ambitions à l’échelle européenne.

GROUPE GUILLIN SA – ZI – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 25290 Ornans – France

Tel : 03.81.40.23.23 – Fax : 03.81.62.15.92 – www.groupeguillin.com - contact@groupeguillin.fr

Capital : 11 487 825 € - 349 846 303 RCS Besançon – APE 7010Z

Cotation EURONEXT GROWTH – code ISIN FR0012819381 - BLOOMBERG : GIL FP - REUTERS : GULN.LY

Conseils de l’opération :

Pour Groupe GUILLIN :

Tax et Concurrence : Fidal

Pour UI Investissement :

Transaction : Raphaël Financial Advisory

Legal & Tax : Cabinet Ydes

Finances : KPMG

A propos de Groupe GUILLIN :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe GUILLIN est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires. Le Groupe GUILLIN est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 12 000 références de produits disponibles sur stock. L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières première recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour nos 2600 collaborateurs. Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe GUILLIN, coté sur Euronext Growth a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires net consolidé de

619 M€.

Pour toute information complémentaire : contact@groupeguillin.fr

A propos de UI Investissement :

Spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.

Société d’investissement indépendante, UI a levé 1,5 milliard d’euros autour de trois plateformes d’investissement (régionale, nationale, sectorielle) et investi dans plus de 150 entreprises, principalement dans les secteurs de la santé, de l’agro-business et de l’industrie et services. UI Investissement soutient leurs dirigeants dans la mise en œuvre d’opérations de capital innovation, transmission, développement et consolidation en s’appuyant sur plus de 30 salariés et des implantations régionales à Nantes, Rennes, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon et Lille en complément de ses équipes basées Paris.

Pour toute information complémentaire : simon.clement@ui-investissement.fr.

Pièce jointe