Bjørn Ivar Moen ansatt som administrerende direktør i Telenor Sverige

English Norwegian

Allentes administrerende direktør blir leder for Telenors svenske virksomhet fra 1. oktober.

Bjørn Ivar Moen tiltrer som administerende direktør i Telenor Sverige 1. oktober. Allentes finansdirektør Jonas Gustafsson overtar som administrerende direktør i Allente fra 1. juli 2021.

– Bjørn Ivar kjenner Telenor godt, og med sin sterke kommersielle teft, energiske lederstil og solide leder- og styreerfaring er han rett person til å stå i spissen for Telenor Sveriges reise tilbake til vekst. Jeg er sikker på at han vil levere i tråd med selskapets strategi og bygge videre på det gode arbeidet Kaaren Hilsen har gjort de siste årene for å styrke Telenor Sveriges posisjon som en av de ledende aktørene i det svenske markedet, sier Jukka Leinonen, konserndirektør i Telenor ASA med ansvar for Norden.

Moen har solid bransjeerfaring fra mer enn 20 år i ulike roller i Telenor, inkludert stillinger som administrerende direktør i Telenor Broadcast og Canal Digital og konstituert konsernsjef i Telenor Norge. Han har også styreerfaring fra selskaper innen blant annet telekomdistribusjon.

– Jeg ser virkelig frem til å starte i rollen som administrerende direktør i Telenor Sverige. Selskapet har en svært spennende og bred portefølje innen mobil, fastnett og TV, med enormt potensiale. Jeg gleder meg til å utvikle dette videre sammen med hele Telenor Sverige-teamet, slik at vi skaper best mulig kundeverdi og tar en tydelig posisjon i det svenske markedet. Det har vært en fantastisk opplevelse å være del av etableringen av Allente. Selskapet har gjort en ekstraordinær jobb for oppnå betydelige synergier, og det er i gode hender i det neste fase av selskapets utvikling starter, sier Bjørn Ivar Moen.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef, Telenor ASA

+47 90 94 32 15 | Tormod.Sandsto@telenor.com

Telenor Sverige AB er en fullserviceleverandør av telekommunikasjonstjenester med mobilnett som dekker 99,9 prosent av Sveriges befolkning. Telenor Sverige har 2,7 millioner mobilabonnenter, omtrent 700.000 fiber- og bredbåndskunder og 500.000 TV-kunder. Telenor Sveriges omsetning utgjør om lag 12 milliarder svenske kroner (2020) og selskapet har rundt 1.700 ansatte.

Allente er en nordisk TV-distributør som tilbyr TV-løsninger av høy kvalitet via både satellitt og bredbånd til over en million kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Selskapet ble grunnlagt i mai 2020 etter en sammenslåing av Canal Digital og Viasat Consumer. Det nye selskapet har hovedkontor i Stockholm og Oslo, administrerende direktør er Jonas Gustafsson. Selskapet eies 50/50 av Telenor Group og NENT Group.