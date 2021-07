Coop Pank AS aadressi muudatus

English Estonian

Coop Pank AS (pank) annab teada, et alates 01.08.2021 on panga ning panga tütarettevõtjate Coop Finants AS-i, Coop Liising AS-i, Coop Kindlustusmaakler AS-i ning AS Martinoza uus registrijärgne aadress ning tegelik asukoht Maakri 30, 15014 Tallinn, Eesti Vabariik. Coop Pank AS-i ning kõikide tütarettevõtjate muud kontaktandmed jäävad samaks.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 100 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Täiendav info:

Katre Tatrik

Kommunikatsioonispetsialist

Tel: +372 5151 859

e-mail: katre.tatrik@cooppank.ee