Nykredit opjusterer forventninger til 2021 - Nykredit Bank A/S

Til Nasdaq Copenhagen 1. juli 2021





Nykredit opjusterer forventninger til 2021



Den foreningsejede Nykredit-koncern hæver forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2021 fra 7,25-7,75 mia. kr. til forretningsresultat og resultat før skat i niveauet 8,25-8,75 mia. kr.

Opjusteringen bunder i stor aktivitet og tilfredsstillende vækst i forretningen, fortsat lave nedskrivninger på udlån, samt en fortsat gunstig udvikling i 2. kvartal på både beholdningsindtjeningen og derivatporteføljen.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

– De positive takter fra starten af året er fortsat hen mod sommeren, og vi ser både et dansk erhvervsliv og et boligmarked, som generelt er i god gænge. Vores nedskrivninger er fortsat meget lave, og de 2,1 mia. kr., vi satte til side sidste år til at dække fremtidige tab som følge af coronakrisen, er endnu ikke kommet i brug. Samtidig ser vi en tilfredsstillende udvikling i aktivitet og tilgang af kunder i både Nykredit Bank og Totalkredit, og bevægelserne i de finansielle markeder er fortsat gunstige.

– Det gør en forskel, at vi er foreningsejede, og det glæder vi os til at vise de mange nye kunder. Vi kan dele vores fremgang med kunderne, bl.a. i form af KundeKroner, der sænker prisen på lånene. Det kan vi kun, fordi vi har Forenet Kredit i ryggen. Det er også med tilskud fra Forenet Kredit, at vi på tværs af koncernen kan give vores kunder nogle unikke tilbud, der gør det nemmere og billigere at træffe grønne valg.

For Nykredit Bank hæves forventningerne til forretningsresultat og resultat før skat for 2021 fra 1,7-2,2 mia. kr. til forretningsresultat og resultat før skat på 2,4-2,9 mia. kr.

For Totalkredit hæves forventningerne til resultat før skat for 2021 fra 2,0-2,4 mia. kr. til 2,3-2,7 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt halvårsrapport for 1. halvår 2021 den 19. august 2021. Her vil Nykredits ledelse være til rådighed for uddybende kommentarer.

