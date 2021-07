Leasinvest Real Estate SCA : Location de l’entièreté de l’immeuble Monteco, premier immeuble en bois dans le quartier Léopold

English Dutch French

A cette date, Leasinvest Real Estate a conclu un contrat locatif à long terme avec la banque Nagelmackers SA pour l’entièreté de l’immeuble Monteco. Le contrat locatif qui entre en vigueur à la réception de l’immeuble, prévue en Q3 2022, a été conclu pour une période de 12 ans sur la base d’un loyer de € 295/m².

Monteco, avec une superficie de 3.674 m² et une localisation stratégique à l’angle de la rue Montoyer et la rue de l’Industrie à 1000 Bruxelles, est entièrement redéveloppé, en collaboration avec le promoteur ION, en un immeuble de bureaux qui deviendra la référence de la nouvelle génération d’immeubles recyclables durables. De plus, Monteco est la première construction haute à ossature bois dans le quartier Léopold de Bruxelles, et sera un immeuble de bureaux passif neutre en émissions CO2. Le design est signé Archi 2000 Architects. L’objectif pour cet immeuble est d’obtenir un certificat BREEAM Excellent. Plus d’information sur : https://leasinvest.be/fr/portfolio-fr/monteco-fr/.

Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire de BNP Paribas Real Estate.

Michel Van Geyte, CEO:

« Monteco est vraiment l’exemple des objectifs ambitieux de Leasinvest en matière de durabilité. Le fait d’avoir loué l’entièreté de cet immeuble largement un an avant sa réception à un locataire de renom confirme une fois de plus le succès des choix verts de Leasinvest. »

