Leasinvest Real Estate Comm. VA: Volledige verhuring van het gebouw Monteco, eerste houten gebouw in Leopoldswijk

Leasinvest Real Estate heeft op heden een lange termijn huurovereenkomst getekend met Bank Nagelmackers NV voor de totaliteit van het gebouw Monteco. De huurovereenkomst, die ingaat bij oplevering van het gebouw voorzien in Q3 2022, is aangegaan voor een duurtijd van 12 jaar op basis van een huurprijs van € 295/m².

Monteco, met een oppervlakte van zo’n 3.674 m², strategisch gelegen op de hoek van de Montoyer- en de Nijverheidsstraat te 1000 Brussel, wordt volledig herontwikkeld, in samenwerking met projectontwikkelaar ION, tot een kantoorgebouw dat de referentie moet worden inzake duurzame ‘recyclable buildings’. Monteco wordt bovendien de eerste hoge houten constructie in de Brusselse Leopoldswijk en zal een CO2 neutraal passief kantoorgebouw worden. Het ontwerp is van de hand van Archi 2000 Architects. Het objectief voor dit gebouw is een BREEAM Excellent certificaat te behalen. Meer informatie: https://leasinvest.be/nl/portfolio-nl/monteco-nl/.

Deze transactie werd gerealiseerd met de tussenkomst van BNP Paribas Real Estate.





Michel Van Geyte, CEO:

“Monteco is hét voorbeeld van de ambitieuze doelstellingen die Leasinvest zich heeft gesteld inzake duurzaamheid. Dat het gebouw ruim een jaar voor oplevering volledig werd verhuurd aan een uitmuntende huurder, bevestigt andermaal het succes van de groene keuze die Leasinvest maakt.”

Over LEASINVEST REAL ESTATE Comm.VA

Leasinvest Real Estate Comm.VA is een Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap (OGVV), die investeert in hoogkwalitatieve en goedgelegen winkels en kantoren in het Groothertogdom Luxemburg, België en Oostenrijk.

Op heden bedraagt de totale reële waarde van de direct aangehouden vastgoedportefeuille van Leasinvest € 1,13 miljard verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (56%), België (28%) en Oostenrijk (16%).

Leasinvest is bovendien een van de grootste vastgoedinvesteerders in Luxemburg.

De OGVV noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van ongeveer € 403 miljoen (waarde 01/07/2021).

