Atos fournira des services numériques sécurisés pour les Jeux européens de 2023 et 2027

Paris, France et Rome, Italie – Le 6 juillet 2021 - Atos annonce avoir été choisi par les Comités Olympiques Européens (COE) comme partenaire technologique numérique officiel pour les éditions 2023 et 2027 des Jeux européens . Dans le cadre de ce partenariat, Atos, qui soutient depuis longtemps le Mouvement olympique, et les COE, l'organe directeur des 50 comités nationaux olympiques d'Europe, travailleront ensemble pour améliorer l'engagement des supporters.



Grâce à son portefeuille complet pour la decarbonation des activités pour le domaine du sport , Atos permettra aux comités nationaux olympiques européens, aux comités d'organisation et aux différentes fédérations de créer un contenu numérique de première qualité facilitant l'organisation de cet ambitieux événement sportif international.

Pour la troisième édition des Jeux européens en Pologne (Cracovie, Malopolska, Silésie), Atos sera chargé de rassembler, traiter et diffuser en toute sécurité les données de l’ensemble des événements sportifs. Atos mettra en place une nouvelle plateforme numérique qui permettra aux fans européens d'accéder aux statistiques officielles des compétitions, résultats et dossiers personnels des athlètes et permettra au public de vivre l'événement d'une manière disruptive. En utilisant les données relatives à l'interaction des supporters, les COE auront la possibilité d'améliorer l'expérience personnelle de tout fan, qu'il soit sur place ou qu'il regarde les Jeux à distance – et donc d'augmenter la participation des supporters.

Spyros Capralos, Président des Comités Olympiques Européens, a souligné l'importance d'avoir un partenaire numérique de confiance pour les prochaines éditions des Jeux Européens : "Atos n'a pas son pareil dans le domaine des services numériques à destination du sport et des grands événements, avec une expertise olympique unique et une capacité à garantir des solutions innovantes, sûres et sécurisées. Nous sommes ravis d'avoir Atos à nos côtés en tant que partenaire technologique numérique des Jeux européens jusqu'en 2027.”

“Nous sommes ravis de cette collaboration avec les Comités Olympiques Européens. Plus que jamais, nous sommes convaincus que les approches numériques innovantes peuvent transformer fondamentalement l'expérience des fans de sport. En combinant les bonnes personnes, les processus et la technologie, nous participerons à l’organisation des Jeux européens de 2023 et 2027 – qui seront, sans nul doute, une réussite.” a ajouté Patrick Adiba, Directeur, Evénements Majeurs, Atos.

Plus tôt cette année, Atos a également été sélectionné comme partenaire numérique officiel de European Athletics, l’instance dirigeante de l'athlétisme en Europe. Les premiers résultats de cette collaboration ont été observés lors des championnats d’Europe d'athlétisme en salle qui se sont déroulés à Torun, en Pologne, du 5 au 7 mars dernier. A cette occasion, Atos a conçu et développé un nouvel écosystème sécurisé, numérique et décarboné pour gérer les données de l'événement, centré sur l'engagement des fans et des athlètes.

Pour en savoir plus sur les solutions d'Atos pour les événements sportifs : https://atos.net/en/industries/sports-major-events

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.



La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

