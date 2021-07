English Dutch French

Gand, 6 juillet 2021, 18:30 CEST – Communiqué de presse / Information réglementée

ABO-Group Environment annonce le départ de son CFO

Johan Reybroeck a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter ABO-Group et de démissionner de ses fonctions de CFO, secrétaire du conseil d'administration, secrétaire général et compliance officer. Afin d'assurer une bonne transition, Johan restera actif au sein de l'organisation jusqu'au 31 juillet 2021 et transmettra systématiquement ses fonctions dans les semaines à venir. Finvision, partenaire actuel dans le domaine de la consolidation et des IFRS, assurera les fonctions de CFO de manière ad interim jusqu'à ce qu'un nouveau CFO soit recruté. Le processus de recrutement à cet égard est en cours.

"Johan Reybroeck fait partie d'ABO-Group depuis 2011", déclare le CEO Frank De Palmenaer. "Depuis dix ans, Johan s'est engagé avec passion pour ABO-Group. Il a tracé la voie vers une cotation en bourse et a contribué à sa réussite jusqu’à ce jour."

"Je suis très reconnaissant d’avoir pu exercer, pendant toutes ces années, la fonction de CFO au sein d'une entreprise familiale dirigée par un entrepreneur visionnaire", a déclaré Johan Reybroeck. "Je suis fier des progrès que nous avons réalisés en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Je tiens donc à remercier l'ensemble du conseil d'administration, l'équipe financière, la direction opérationnelle et tous les « ABOriginals » pour la bonne coopération au cours des années précédentes. Je leur souhaite de tout cœur d’atteindre leur objectif de 100 millions.”

A propos d’ ABO-Group Environment

ABO-Group est un bureau d'ingénieurs spécialisé, axé sur la géotechnique, l’environnement et l’assainissement des sols. Via ses divisions de consultance et de testing & monitoring, ABO-Group est actif en Belgique, aux Pays-Bas et en France, ainsi qu’à l’international. ABO-Group garantit à ses clients une solution durable. Pour une description plus détaillée des activités du groupe, nous vous invitons à consulter le site internet d’ABO-Group (www.abo-group.eu).

Pour plus d’informations:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment sa

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)9 242 88 88

Pièce jointe