Gofore Oyj: Työterveyslaitos valitsi Goforen toimittajakseen IT-asiantuntija- ja ylläpitopalveluissa

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 8.7.2021 KLO 9.00

Työterveyslaitos valitsi Goforen toimittajakseen IT-asiantuntija- ja ylläpitopalveluissa



Työterveyslaitos on valinnut Gofore Oyj:n toimittajaksi IT-asiantuntija- ja ylläpitopalveluissa. Asiantuntijatyö kohdistuu digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä näihin liittyvään konsultointiin ja koulutukseen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Työterveyslaitos on hankinnan yhteydessä arvioinut vuosittaisen työmäärän olevan 1200–2000 henkilötyöpäivää, jonka perusteella sopimuksen arvioitu arvo on noin 0,9–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Työterveyslaitoksen ja Goforen välillä.

Gofore ja Työterveyslaitos ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2015. Gofore on tarjonnut muun muassa digitaalisia ratkaisuja sekä neuvonantoa toimintatapojen uudistamiseen.

Työterveyslaitos teki hankinnasta päätöksen 7.7.2021. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.