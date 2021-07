L’Université Polytechnique de Bucarest remporte la 10e édition de l’Atos IT Challenge

English French

« Tire2Tire » s’appuie sur le Machine Learning Vidéo pour vérifier l’usure et l’efficacité des pneus des camions

Paris, le 8 juillet 2021 – Atos présente aujourd’hui les vainqueurs de son concours international étudiant, l’Atos IT Challenge . Les prix ont été remis aux 3 équipes gagnantes hier, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée durant les Atos Technology Days.

Pour sa dixième édition, la compétition a vu 144 équipes en provenance de 28 pays du monde entier s’affronter autour de la thématique : « Comment le digital peut aider à décarboner le non-digital ? ».

L’équipe Tire2Tire

L’objectif du concours consiste à développer des solutions numériques qui soutiendront les multiples aspects de la décarbonation ainsi que les différentes initiatives en la matière, qui vont aider les entreprises, et la société dans son ensemble, à lutter contre le changement climatique.

Les équipes ont dû concevoir une application fonctionnelle, une application mobile, un service ou une simulation dans le but de soutenir l’industrie, le commerce ou le grand public à encourager la décarbonation.

Après une pré-sélection de 15 équipes, le jury de l’Atos IT Challenge, composé d’experts et de dirigeants d’Atos1, a retenu trois finalistes, qui sont :

1er prix et vainqueur de l’IT Challenge : Université Polytechnique de Bucarest, Roumanie

Tire2Tire est un appareil aidant les conducteurs de camions à optimiser la quantité de carburant qu’ils utilisent ainsi que les émissions carbone de leur véhicule. Grâce à un algorithme de machine learning, Tire2Tire vérifie l’état d’usure des pneus des camions et envoie les données aux gestionnaires de flotte responsables de leur entretien. L’équipe remporte 10 000 euros.

2e prix : Fh Südwestfahlen, Allemagne

GreenList est une application mobile qui propose une liste d’achat intelligente permettant aux consommateurs de choisir les produits les plus durables. En favorisant les produits respectueux de l’environnement, l’application encourage la réduction des émissions de CO2 dans le secteur agroalimentaire. L’équipe remporte 5 000 euros.

3e prix : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France

green’it est une application mobile qui met en relation ses utilisateurs avec un réseau d’entreprises qui s’engagent vers une consommation plus durable, et un éventail d’associations écologiques qui cherchent à contribuer à des activités de protection de l’environnement. L’équipe remporte 3 000 euros.

Chaque étudiant de ces trois équipes se voit offrir la possibilité d’effectuer un stage ou une première collaboration au sein d’Atos.

Prix spécial : Université allemande du Caire, Égypte

BeatTheReceipt est une application mobile qui propose une alternative à l’impression des reçus. Elle génère des QR codes que les clients peuvent scanner afin d’obtenir le reçu correspondant à leur achat.

À la fin de la cérémonie, Sophie Proust, Directrice de la technologie du Groupe Atos, a déclaré : « Félicitations à nos vainqueurs, ainsi qu’à tous les participants ! Je suis très impressionnée par la remarquable créativité et la qualité des contributions des équipes. La décarbonation est essentielle dans le domaine des technologies digitales. Elle est également au cœur de la stratégie d’Atos et nous sommes très fiers d’encourager la nouvelle génération à rendre notre monde plus durable ».

Le thème de l’IT Challenge 2022 a également été annoncé : « Objectif Lune… puis Mars… et enfin les étoiles ». Les participants réfléchiront comment utiliser les données de l'espace au sein d'un écosystème digital dirigé par les données afin de faire progresser l'humanité, à la fois dans l'espace et sur la Terre.

Depuis sa création en 2012, l’Atos IT Challenge a permis aux étudiants du monde entier de développer des applications liées aux grandes tendances de la révolution numérique, comme la mobilité intelligente, la voiture connectée, les médias interactifs, la vie connectée, le droit à l’oubli, la blockchain et l’intelligence artificielle. Les étudiants sont encadrés par les membres de la Communauté scientifique d’Atos qui leur apportent un soutien technique et pratique, des conseils et encouragements.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Membres du jury de l’IT Challenge 2021 : Giovanni Pau, Professeur à l’Université de la Sorbonne, Sophie Proust, VPE, Directrice de la technologie chez Atos, Isabelle Warnier, VP, Responsable de Scaler l’accélérateur à destination des startups et PME chez Atos, Hubert Tardieu, Conseiller du Directeur Général d’Atos et Co-président de la Communauté scientifique du Groupe, Hervé Scémama, SVP, en charge du « Group Executive Management » chez Atos.





