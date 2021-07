Atos et IBM s’associent pour concevoir une infrastructure sécurisée pour le ministère de la Défense aux Pays-Bas

English French

Cette nouvelle infrastructure deviendra une véritable ligne de défense numérique pour le ministère de la Défense, dans le cadre de la transformation de ses forces armées

Paris, France, et Armonk, N.Y. 8 juillet 2021 - Atos et IBM (NYSE : IBM ) annoncent aujourd’hui leur projet de partenariat pour la conception d’une nouvelle infrastructure numérique hautes performances pour le ministère de la Défense aux Pays-Bas. Ce dernier devrait utiliser les technologies avancées, les services d’infrastructure et l’expertise d’Atos et d’IBM Global Technology Services pour concevoir de nouveaux datacenters, protéger son système informatique et développer son propre réseau mobile haut débit afin d’aider à protéger les informations classifiées par le gouvernement.

« Nos travaux sur Groundbreaking IT (GrIT) démontrent notre engagement continu pour concevoir des infrastructures sécurisées capables d’apporter une véritable valeur à nos clients internationaux et accélérer leur transformation digitale », indique Peter `t Jong, Directeur d’Atos aux Pays-Bas. « Présent partout dans le monde, IBM dispose d’une vaste expérience dans l’accompagnement à la modernisation des organisations gouvernementales à l’aide de technologies de pointe. Grâce à notre collaboration, nous donnerons les moyens au ministère de mettre en place une organisation agile s’appuyant sur une infrastructure numérique fiable, sécurisée, flexible et prête à répondre aux besoins de demain. »

Atos et IBM ont annoncé l’élargissement de leur alliance mondiale stratégique en janvier 2021, avec pour but d’accélérer la transformation digitale, améliorer la productivité et réduire les coûts d’exploitation de leurs clients. Le projet aux Pays-Bas renforce la collaboration et l’engagement mutuel des deux Groupes, qui souhaitent ainsi aider leurs clients à utiliser le cloud hybride ouvert et l’IA pour accélérer leur transformation digitale.

« Travailler sur GrIT aux côtés d’Atos, l’un des partenaires éco-responsables de notre écosystème mondial, s’inscrit dans notre vision, celle de concevoir des infrastructures sécurisées utilisant le cloud hybride ouvert pour aider nos clients à anticiper l’avenir », ajoute Evaristus Mainsah, GM, IBM Hybrid Cloud and Edge Ecosystem. « Ensemble, nous assistons nos clients, à l’instar du ministère de la Défense néerlandais, en leur donnant les moyens d’accélérer leur transformation digitale grâce à une rationalisation de leurs opérations et une augmentation de la productivité au sein de l’environnement le plus sécurisé qui soit. »

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’IBM

IBM est un leader mondial du Cloud hybride et de l'IA, ainsi que des services aux entreprises. Nous aidons nos clients dans plus de 175 pays à capitaliser sur les connaissances issues de leurs données, à rationaliser leurs processus métier, à réduire leurs coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leurs secteurs. Près de 3 000 entités gouvernementales et entreprises dans des domaines d'infrastructures critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme de Cloud hybride d'IBM et à Red Hat OpenShift pour influer sur leurs transformations numériques rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations révolutionnaires d'IBM en matière d'IA, d'informatique quantique, de solutions Cloud spécifiques à certains secteurs et de services aux entreprises offrent des options ouvertes et flexibles à nos clients. Tout cela est soutenu par l'engagement légendaire d'IBM en matière de confiance, de transparence, de responsabilité, d'inclusivité et de service. Pour en savoir plus : https://www.ibm.com/fr-fr



