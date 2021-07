Goodfellow annonce ses résultats pour son deuxième trimestre terminé le 31 mai 2021

English French

DELSON, Québec, 08 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 mai 2021. La Société a déclaré un bénéfice net de 14,0 millions $ ou 1,63 $ par action comparativement à un bénéfice net de 3,4 millions $ ou 0,40 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires pour le trimestre terminé le 31 mai 2021 s’élevait à 185,5 millions $, comparativement à 103,8 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 90 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 13 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 7 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 9,0 millions $.

Pour les six mois terminés le 31 mai 2021, la Société a déclaré un bénéfice net de 17,7 millions $ ou 2,07 $ par action comparativement à un bénéfice net de 1,3 million $ ou 0,16 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires s’élevait à 305,0 millions $, comparativement à 192,6 millions $ l’an dernier. Les ventes au Canada ont augmenté de 67 % par rapport à l’an dernier alors qu’aux États-Unis les ventes ont augmenté de 10 % et les ventes à l’exportation ont augmenté de 16 %. Les frais de vente et charges administratives et générales ont augmenté globalement de 9,1 millions $.

Les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2021 étaient particulièrement élevés par rapport à ceux des années précédentes et démontrent des conditions imprévisibles dans tous les secteurs. La Société a su capitaliser sur la demande croissante, tout en palliant aux ruptures d’inventaire persistantes. La Société demeure agile pour s’adapter rapidement aux nouvelles circonstances, tout en préservant ses facteurs clés de succès, incluant les produits spécialisés à valeur ajoutée, le maintien des niveaux d’inventaire et un service client supérieur par le biais de son réseau de distribution à l’échelle nationale.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Au Canada, Goodfellow dispose d’un réseau de distribution à travers toutes les provinces au service des secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructure, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC. États consolidés du résultat global Pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 31 mai 2021 et 2020 (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Non audités Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2021 31 mai

2020 31 mai

2021 31 mai

2020 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 185 525 103 763 304 958 192 619 Charges (revenus) Coût des ventes 142 187 84 238 236 179 155 718 Frais de vente et charges administratives et générales 23 072 14 060 42 719 33 578 Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles 1 5 (7) (10) Charges financières nettes 822 739 1 390 1 473 166 082 99 042 280 281 190 759 Bénéfice avant impôt sur le résultat 19 443 4 721 24 677 1 860 Impôt sur le résultat 5 467 1 322 6 932 521 Total aux éléments du résultat global 13 976 3 399 17 745 1 339 Bénéfice net par action - de base et dilué 1,63 0,40 2,07 0,16





GOODFELLOW INC. États consolidés de la situation financière (en milliers de dollars) Non audités Au Au Au 31 mai 30 novembre 31 mai 2021 2020 2020 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 2 534 3 466 1 854 Clients et autres débiteurs 107 788 76 093 69 531 Stocks 115 285 84 740 92 071 Charges payées d’avance 5 910 2 584 1 469 Total des actifs courants 231 517 166 883 164 925 Actifs non courants Immobilisations corporelles 30 617 31 148 31 992 Actifs incorporels 2 942 3 238 3 600 Actifs au titre de droits d’utilisation 13 020 14 324 15 723 Actifs au titre des régimes à prestations définies 1 919 1 945 2 198 Autres actifs 785 785 778 Total des actifs non courants 49 283 51 440 54 291 Actifs totaux 280 800 218 323 219 216 Passifs Passifs courants Dette bancaire 63 258 28 570 43 562 Fournisseurs et autres créditeurs 54 938 39 614 40 492 Impôts à payer 4 427 4 859 164 Provision 2 795 1 473 1 496 Dividende à payer - 2 141 - Partie courante des obligations locatives 4 241 4 315 4 242 Total des passifs courants 129 659 80 972 89 956 Passifs non courants Obligations locatives 11 904 13 343 14 975 Impôt sur le résultat différé 1 597 1 597 2 269 Obligation au titre des régimes à prestations définies 1 235 1 182 692 Total des passifs non courants 14 736 16 122 17 936 Passifs totaux 144 395 97 094 107 892 Capitaux propres Capital social 9 424 9 424 9 424 Résultats non distribués 126 981 111 805 101 900 136 405 121 229 111 324 Passifs et capitaux propres totaux 280 800 218 323 219 216





GOODFELLOW INC. États consolidés des flux de trésorerie Pour les périodes de trois mois et six mois terminées le 31 mai 2021 et 2020 (en milliers de dollars) Non audités Trois mois terminés le Six mois terminés le 31 mai

2021 31 mai

2020 31 mai 31 mai 2021 2020 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 13 976 3 399 17 745 1 339 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 638 673 1 265 1 324 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 043 1 088 2 056 2 181 Actifs incorporels 153 182 314 363 Charge de désactualisation de la provision 11 18 22 36 Augmentation (diminution) de la provision 1 300 - 1 300 (10) Impôt sur le résultat 5 467 1 322 6 932 521 Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles 1 5 (7) (10) Charges d’intérêts 312 315 460 638 Charges d’intérêts sur obligations locatives 149 174 303 353 Déficit de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges 60 54 79 106 Autres (26) 41 (31) 41 23 084 7 271 30 438 6 882 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement (47 024) (538) (49 992) (13 154) Intérêts payés (696) (271) (1 013) (619) Impôt sur le résultat payé (961) (62) (7 364) (1 091) (48 681) (871) (58 369) (14 864) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (25 597) 6 400 (27 931) (7 982) Activités de financement Diminution nette de l’emprunt bancaire (7 000) (2 000) (5 000) (5 000) Augmentation nette des acceptations bancaires 35 000 3 000 38 000 16 000 Paiement d’obligations locatives (1 118) (1 309) (2 234) (2 642) Dividende payé (2 569) (856) (4 710) (1 712) 24 313 (1 165) 26 056 6 646 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (549) (149) (737) (510) Augmentation des actifs incorporels (18) (36) (18) (36) Produit de disposition d’immobilisations corporelles 10 (2) 10 14 (557) (187) (745) (532) (Sorties) entrées nettes de trésorerie (1 841) 5 048 (2 620) (1 868) Situation de trésorerie au début de la période (1 883) (5 756) (1 104) 1 160 Situation de trésorerie à la fin de la période (3 724) (708) (3 724) (708) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 2 534 1 854 2 534 1 854 Découvert bancaire (6 258) (2 562) (6 258) (2 562) (3 724) (708) (3 724) (708)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de six mois terminées le 31 mai 2021 (en milliers de dollars) Non audités Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2019 9 424 103 984 113 408 Ajustement de l’adoption IFRS 16, déduction faite de l’impôt de 940 $ - (2 567) (2 567) Solde au 1er décembre 2019 9 424 101 417 110 841 Bénéfice net - 1 339 1 339 Total aux éléments du résultat global - 1 339 1 339 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (856) (856) Solde au 31 mai 2020 9 424 101 900 111 324 Solde au 30 novembre 2020 9 424 111 805 121 229 Bénéfice net - 17 745 17 745 Total aux éléments du résultat global - 17 745 17 745 Transactions avec les propriétaires de la Société Dividende - (2 569) (2 569) Solde au 31 mai 2021 9 424 126 981 136 405