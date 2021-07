Kapitalforhøjelse ved konvertering af obligationer til aktier

English Danish

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5/2017 af 24. marts 2017 udstedte selskabet konvertible obligationer for i alt 13.218.415 kr.



Obligationsejere, der repræsenterer 6.491.631 kr., har valgt at konvertere deres obligationer til FirstFarms aktier med virkning fra 16. juli 2021. Aktierne udstedes til kurs 46,15 i henhold til obligationerne, svarende til 140.662 aktier.

Der foretages derfor en kapitalforhøjelse på 1.406.620 kr., svarende til 140.662 aktier af 10 kr., og selskabets nye aktiekapital vil herefter udgøre 77.946.390 kr.





