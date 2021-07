AgriRÉCUP précise les régions où se tiendront, cet automne, les collectes de pesticides agricoles et médicaments (bétail et chevaux) non désirés ou périmés

French English

Principaux points :

Cet automne, AgriRÉCUP tiendra des événements de collecte dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, le sud de l’Alberta, le nord de la Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse

Le programme de collecte gère et élimine en toute sécurité les pesticides agricoles inutilisés et non désirés ainsi que les médicaments (bétail et chevaux) périmés.

Ce programme aide à garder ces matériaux hors de l’environnement et les fermes propres.

Ce service ne coûte rien aux producteurs agricoles.

Dans ces régions, la prochaine collecte de matières non désirées et périmées aura lieu dans trois ans, à l’automne 2024.

À l’automne, AgriRÉCUP tiendra plus de 70 événements de collecte dans cinq régions :

Nord de la Saskatchewan — du 4 au 8 octobre, à 20 endroits

Colombie-Britannique — Okanagan, Intérieur, Kootenay, 12 — 22 octobre, à 11 endroits

Sud de l’Alberta — du 25 au 29 octobre, à 20 endroits

Nouveau-Brunswick — du 1 er au 11 novembre

au 11 novembre Nord de la Saskatchewan — du 1er au 12 octobre, à 11 endroits

« Nous offrons ce programme gratuitement aux agriculteurs. Ainsi, ils peuvent éliminer des entrepôts de leurs exploitations les produits chimiques agricoles non désirés, périmés. Ceux-ci peuvent inclure d’anciens pesticides agricoles et des médicaments pour animaux d’élevage. Grâce à ce programme, nous aidons les agriculteurs à garder leurs exploitations propres et durables. Son utilisation leur procure la tranquillité d’esprit sachant qu’AgriRÉCUP éliminera ces matériaux en toute sécurité », a déclaré Barry Friesen, directeur administratif chez AgriRÉCUP.

L’industrie de la phytoprotection, en partenariat avec l’Institut canadien de la santé animale (ICSA), couvre la totalité des coûts de fonctionnement du programme et ceux de l’élimination sécuritaire des matériaux. L’incinération à haute température assure la gestion sécuritaire de ces déchets.

« L’ICSA et ses membres sont fiers de soutenir les collectes d’AgriRÉCUP » de dire Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. Elle ajoute : « En tant que secteur, l’industrie canadienne de la santé animale concrétise son engagement par l’adoption de pratiques innovantes et durables, tant au sein de nos chaînes d’approvisionnement qu’après la vente des produits aux utilisateurs finaux. »

Depuis le début des collectes et de l’élimination sécuritaire des pesticides et des médicaments (bétail et chevaux) non désirés et périmés, le programme a permis d’éliminer en toute sécurité 3,7 millions de kilogrammes de ces pesticides et 47 800 kg de ces médicaments.

AgriRÉCUP effectue une rotation triennale de ce programme de collecte de sorte que les événements reviennent dans les régions tous les trois ans, en fonction des réactions des participants. Les événements de collecte sont programmés chez les détaillants agricoles locaux pour en faciliter l’accès. Les informations seront continuellement mises à jour sur le site Web d’AgriRÉCUP sous la rubrique « Quoi recycler et où ? » Au besoin, les précautions COVID-19 seront mises en place, en fonction des exigences régionales en matière de santé publique.

Les matériaux acceptés par AgriRÉCUP dans le cadre de ce programme incluent :

Les pesticides agricoles périmés ou non désirés (identifiés au moyen d’un numéro de contrôle des pesticides sur l’étiquette) et

Les pesticides commerciaux utilisés par les terrains de golf, de même que les produits antiparasitaires industriels et commerciaux (identifiés au moyen d’un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette)

Les médicaments utilisés à la ferme pour le bétail, la volaille ou les chevaux (identifiés par un numéro DIN, un numéro de série, un numéro de notification ou un numéro de produit antiparasitaire sur l’étiquette).

Le programme N’ACCEPTE PAS :

Fertilisants, solutions diluées, de grandes quantités de produits non ouverts et les semences traitées

Aiguilles et objets tranchants, aliments médicamentés pour animaux, contenants d’aérosol, désinfectants, déchets de cliniques vétérinaires et médicaments, étiquettes d’identification et aérosols

De même que tout autre déchet domestique dangereux.

AgriRÉCUP est une organisation canadienne de gérance à but non lucratif. Elle est financée par des membres des industries de la protection et de l’entreposage des cultures, ainsi que ceux de la santé animale. AgriRÉCUP collabore avec les membres de l’industrie, les organisations et les associations agricoles, de même que les gouvernements. Cela permet d’assurer aux producteurs agricoles canadiens une alternative pour gérer leurs déchets agricoles de façon responsable. AgriRÉCUP offre des solutions de recyclage et d’élimination des déchets agricoles non organiques générés à la ferme. Outre le programme de collecte des pesticides et médicaments (bétail et chevaux) non désirés et périmés, AgriRÉCUP collecte aussi d’autres matériaux. Cela inclut les contenants vides de pesticides et de fertilisants agricoles en plastique, les sacs-silos à grains et la ficelle. Dans l’est du Canada, AgriRÉCUP collecte les sacs de semences et les sacs de fertilisants (au Québec seulement) pour une élimination responsable. AgriRÉCUP occupe des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

Si vous avez des questions concernant quels produits sont acceptés dans ce programme de collecte, veuillez téléphoner au 877-622-4460 ou envoyez un courriel à AgriRÉCUP à info@agrirecup.

www.agrirecup.ca

Personne-ressource : Barbara McConnell, Cleanfarms Media

416-452-2373

bmcconnell@cleanfarms.ca

La photo accompagnant ce communiqué est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/385550ec-46a2-46c8-a846-8681c8759175/fr