Erminurme korteriarendusprojekti kolmanda etapi käivitamine (Tartu, Eesti)

English Estonian

ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud käivitada Tartu vallas asuva Erminurme korteriarendusprojekti kolmanda etapi, mille raames valmib 2022. aasta juunis aadressil Erminurme tee 4 ja Erminurme tee 6 ning Erminurme tee 8 kolm kortermaja kokku 60 korteriga.

Erminurme ( merko.ee/erminurme/) A-energiaklassiga korterelamutes asuvate korterite suurused jäävad vahemikku 47–94 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad algavad 1753 eurost. Hoonete ümber rajab Merko parkimiskohad ning haljastatud sisehoovid puhke- ja mängualadega.

Tartu valla ja linna piiril, Eesti Rahva Muuseumi ja Raadi mõisakompleksi vahetus läheduses paikneva Erminurme arendusprojekti kogumaht hõlmab kokku 12 uut kahe- kuni kolmekorruselist kortermaja kokku 224 korteriga. Arendusprojekti esimene etapp, 18 korteriga hoone aadressil Erminurme tee 10, valmib 2021. aasta augustis. Arenduse teine etapp, Erminurme tee 12 ja Erminurme tee 16 kortermajad kokku 37 korteriga, valmib 2021. aasta detsembris.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti Lõuna-Eesti osakonna juhataja Juhan Varik, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

Manus