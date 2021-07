Aetion et Cegedim Health Data reconduisent leur partenariat pour accroître l’usage de la donnée de vie réelle en Europe

Leur objectif : évaluer l’usage, la sécurité, et l’efficacité des traitements en temps quasi-réel, partout en Europe

Paris, 12 juillet 2021 - Cegedim Health Data et Aetion annoncent un partenariat de trois ans qui facilite l’accès aux données de vie réelle de Cegedim Health Data au travers de la plateforme Aetion Evidence Platform® (AEP). La base de données anonymisées THIN® (The Health Improvement Network®) de Cegedim Health Data, couvre les données du Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne, de l’Italie, de la Belgique et de la Roumanie, auxquelles s’ajouteront les données allemandes en 2022. Après une première année de collaboration, Aetion et Cegedim Health Data s’engagent à étendre leur partenariat pour permettre à leurs clients de suivre l’usage, la sécurité et l’efficacité des médicaments en Europe.

Cette collaboration, initiée en 2020, permet aux sociétés biopharmaceutiques, agences règlementaires, organismes d'évaluation des technologies de santé (ETS) et payeurs publics, d’utiliser plus largement les données de vie réelle issues des deux côtés de l’Atlantique afin de faciliter la production des études règlementaires. L’intégration dans la plateforme AEP des données THIN® -qui couvre une large population avec plus de 69 millions de patients en Europe-, permet aux clients d’analyser l’usage, la sécurité et l’efficacité des traitements en temps quasi-réel, ce qui est particulièrement important pour le suivi des vaccins et des thérapies contre la COVID-19.

Carolyn Magill, CEO d’Aetion, commente : « Le partenariat Aetion-Cegedim Health Data facilite l’accès à des sources de données de vie réelle pan-Européennes pour la recherche, et nous permet d’aider nos clients à couvrir les problématiques liées à la réglementation sur la protection des données et l’hétérogénéité des données dans les pays. La combinaison de la plateforme AEP avec la base de données THIN® de Cegedim Health Data est essentielle pour les laboratoires, agences règlementaires et les organismes d’ETS qui évaluent l’usage, la sécurité et l’efficacité des actes médicaux ainsi que les effets à long terme de la Covid-19 ».

Gilles Paubert, Responsable Global, Cegedim Health Data, ajoute : « La pandémie de Covid-19 a mis en lumière la pertinence des données de vie réelle et a changé le regard du secteur de la santé quant à l’importance des données de vie réelle mises à jour régulièrement pour suivre l’évolution de la pathologie, la sécurité et l’efficacité de nouveaux traitements dans un intérêt de santé publique. Couplée avec la plateforme d’Aetion, la richesse des données médicalisées collectées par THIN® permettra d’accélérer la mise sur le marché de traitements efficaces pour les patients, alors que la bataille contre la Covid-19 continue ».

En tant que centre de recherche attitré du réseau ENCePP (European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance), Aetion participe au groupe de travail ENCePP Working Group 3, qui répertorie les sources de données dans l’UE et définit les approches méthodologiques pour des études multi-sources. De plus, Aetion collabore à un projet de recherche avec l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (U.S. FDA) visant à aider cette dernière à mieux comprendre et lutter contre la Covid-19.

Les agences règlementaires mondiales et les organismes d’ETS se tournent de plus en plus vers les données de vie réelle, notamment pour répondre à la pandémie de Covid-19. Partout en Europe, l’élargissement du partenariat Aetion-Cegedim Health Data augmentera la capacité de ces organismes à utiliser les données de vie réelle pour répondre en urgence aux questions sur l’usage, la sécurité et l’efficacité des traitements.

A propos d’Aetion

Aetion est une entreprise spécialisée dans l’analyse de données de santé qui fournit des recommandations issues des données de vie réelle aux laboratoires pharmaceutiques et aux agences règlementaires. La plateforme d’Aetion, AEP® permet l’analyse des données de vie réelle fournissant rapidement et en toute transparence des réponses scientifiquement validées sur la sécurité, l’efficacité et la valeur des traitements. Fondée par des professeurs de la faculté de médecine de Harvard qui s’appuient sur des décennies d'expérience en épidémiologie et en recherche en économie de santé, Aetion éclaire les décisions les plus importantes en matière de soins afin d’orienter le développement de produits, la commercialisation et le paiement à l’innovation.

Aetion est basée à New York et est soutenue par des investisseurs tels que New Enterprise Associates (NEA), Warburg Pincus, Flare Capital Partners, Greenspring Associates, Lakestar, B Capital, Foresite Capital, Town Hall Ventures, McKesson Ventures, Sanofi Ventures, EDBI, Johnson & Johnson Innovation—JJDC, Inc., UCB, Amgen Ventures, et Horizon Health Services, Inc. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aetion.com et suivez nous sur @aetioninc.

A propos de Cegedim Health Data

Cegedim Health Data fait partie du Groupe Cegedim, un groupe innovant de technologies, de services et de données de santé, spécialisé dans le domaine de la santé depuis plus de 50 ans. Cegedim Health Data fournit des données anonymisées de vie réelle (RWD-E) et des études avancées au profit de l’amélioration de la qualité des soins dans l’intérêt de la santé publique. Un historique de plus de 25 ans et des millions de données patients anonymisées sont immédiatement accessibles depuis la base de données européenne THIN® (The Health Improvement Network). Nos utilisateurs dans le secteur des sciences de la vie peuvent utiliser les données THIN® tout le long de la chaine de valeur pharma, depuis la recherche et le développement au marketing, en passant par l’accès marché et le médical. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cegedim-health-data.com et suivez nous sur Linkedin @Cegedim Health Data et Twitter : @Cegedim_CHD.

A propos de Cegedim Group

Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires Groupe de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM). Pour en savoir plus : https://www.cegedim.com. Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.



Aude Balleydier

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias

Tél : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.com



Alexandra Laronze

Cegedim Health Data

Directrice marketing et Communication











Tél. : +33 (0)6 60 59 74 82

alexandra.laronze@cegedim.com



Céline Pardo

Agence suPR !

Relations Médias











Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com

Pièce jointe