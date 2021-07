Lyon, le 13 juillet 2021

Activité commerciale du deuxième trimestre 2021

Un nouveau trimestre record : +32%

Chiffre d’affaires en M€







(non audité) T2 2021







M€ T2 2020







M€ T2 2021/T2 2020







Croissance (4) S1 2021







M€ S1 2021/S1 2020







Croissance (4) SaaS (1) 25,6 19,2 +37% 49,5 +26% Services d’implémentation (2) 5,5 5,0 +13% 11,0 +13% Produits historiques (3) 2,3 1,9 +21% 3,9 +6% TOTAL 33,4 26,1 +32% 64,4 +22% Prise de commandes (5) 3,3 1,7 +92% 6,6 +64%

(1) Abonnements et facturations au document

(2) Consulting et Services Professionnels

(3) Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access

(4) Variation à taux de change constant : Taux de change 2021 appliqué au chiffre d’affaires 2020

(5) Exprimée en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR)





Esker a décidé d’ajuster la présentation de son chiffre d’affaires par activité pour refléter la stratégie de concentration sur le Cloud et la part de plus en plus réduite des produits historiques et des solutions de dématérialisation en mode licence, Ainsi, les produits Fax, Host Access et DeliveryWare sont regroupés sous l’appellation « produits historiques ». Pour les activités relatives aux produits Cloud, Esker distinguera désormais la partie purement « SaaS » (abonnement et trafic) et la partie « Services d’implémentation ». Esker reporte désormais ses prises de commandes en utilisant un indicateur standard dans le domaine du Cloud, le chiffre d’affaires annuel récurrent, en anglais ARR (Annual Recurring Revenue). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat. Le revenu de service n’est pas non plus compris dans l’ARR car non récurrent.

Trimestre record – Semestre record

Au deuxième trimestre de l’exercice 2021, Esker réalise un chiffre d'affaires consolidé de 33,4 M€ en croissance de 32% à taux de change constant (28% en publié) par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble du premier semestre, les ventes du Groupe s’établissent à 64,4 M€ en croissance de 22% à taux de change constant (19% en publié).



Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et le meilleur semestre de son histoire.

La croissance reste portée par le développement des solutions Cloud qui progressent de 37% sur ce trimestre, pour représenter 93% de l’activité du Groupe. En plus de leur dynamisme habituel, les activités SaaS bénéficient d’un effet de base favorable sur ce trimestre. Au cours du deuxième trimestre 2020, la part variable des activités SaaS avait été significativement impactée par le fort ralentissement économique causé par les décisions de confinement prises dans plusieurs pays afin de lutter contre la pandémie de COVID-19.

Ce fort dynamisme est également réparti sur l’ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une forte croissance, bénéficiant des succès commerciaux enregistrés sur les six derniers mois. Les services d’implémentation progressent de 13% en raison du flux de commandes ininterrompu depuis la fin de l’année 2020.

Les produits historiques, qui incluent désormais les solutions de dématérialisation en mode licence, progressent fortement sur ce trimestre grâce à une vente exceptionnelle aux États-Unis.

Rythme très soutenu des signatures



Esker a de nouveau enregistré de très nombreuses signatures sur ce trimestre. Plus que jamais, les entreprises s’intéressent vivement aux solutions de digitalisation des services administratifs et financiers qui leur apportent des gains de productivité significatifs tout en leur permettant de continuer à opérer lorsque les collaborateurs sont en télétravail.

La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du deuxième trimestre 2021 est en croissance de 92% par rapport au deuxième trimestre 2020, pour atteindre 3,3 M€ (10,6 M€ d’abonnement sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a été dynamique dans toutes les régions du monde et particulièrement intense aux États-Unis et en France.

Depuis le début de l’année, la valeur annuelle récurrente des contrats signés s’établit à 6,6 M€ en progression de 64% (21,3 M€ d’abonnement sur la durée totale des contrats).

Une structure financière solide



Au 30 juin 2021, la trésorerie du Groupe s’établit à 35,2 M€ après paiement du dividende et remboursement d’un Prêt Garanti par l’État de 11,5 M€. Avec une trésorerie nette de 33,6 M€ (contre 22,9 M€ au 30 juin 2020) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose de l’autonomie financière nécessaire à la poursuite de sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique. Celle-ci sera éventuellement complétée par des opérations de croissance externe visant à intégrer des solutions connexes pour augmenter la valeur délivrée à nos clients.

Tendance pour l’année 2021



La croissance d’Esker devrait continuer à être soutenue au cours du troisième trimestre en raison des importants succès commerciaux enregistrés depuis le T4 2020, de la forte reprise économique constatée dans le monde et d’un effet de base encore favorable. Esker relève sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de l’année de 16% à 17%, ce qui devrait porter le chiffre d’affaires du Groupe aux alentours de 131 M€ si la parité euro/dollar reste inchangée. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s’établir entre 12 et 15%.

