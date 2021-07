Halvårsrapport januari – juni 2021

English Swedish

Första halvåret 2021

Resultat efter skatt uppgick till 81,1 (-61,0) MSEK.

Resultatet per aktie uppgick till 7,27 (-5,47) SEK.

Substansvärdet uppgick till 732 MSEK (65,66 SEK per aktie) per den 30 juni 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.

Nettokassan uppgick till 268 MSEK (24,00 SEK per aktie) per den 30 juni 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.

Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Andra kvartalet 2021

Resultat efter skatt uppgick till 36,4 (-57.0) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 3,27 (-5,11) SEK.

VD-kommentar

NAXS fortsatte utvecklas positivt under andra kvartalet då substanvärdet per aktie ökade med 4,2% och med 23,9% över en tolvmånadersperiod, inklusive lämnad utdelning.

Under maj månad framförde NAXS majoritetsägare, QVT Financial LP, en begäran att bolaget skulla kalla till en extra stämma för att ersätta den nuvarande styrelsen i sin helhet och välja 5 nya styrelseledamöter nominerade av QVT. Denna begäran grundade sig i QVTs uppfattning att eftersom NAXS portfölj mognar och utvecklas så är bolaget på väg in i en ny fas och behöver ett nytt ledarskap. Var och en av de av majoritetsägaren föreslagna kandidaterna ser fram emot möjligheten att utvärdera och eventuellt utveckla bolagets investeringsmandat och, där det är möjligt, förenkla bolagets struktur, i syfte att optimera resultatet för alla aktieägare.

NAXS gjorde under juni månad ett investeringsåtagande om 1 MEUR till Nordic Capital Evo I, den nya fond Nordic Capital just lanserat för investeringar i medelstora företag. Fokus för fonden kommer vara Nordeuropa och kommer att följa samma strategi som tidigare med fokus på ick-cykliska verksamhetr med tillväxtpotential inom sektorerna Healthcare, Technology & Payments och Financial Services.

Vad gäller underliggande fonder förvärvade dessa 6 nya portföljbolag och genomförde 1 exit under kvartalet.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2021

1/1–30/6 2020

1/1–30/6 Resultat efter skatt, TSEK 81 050 -60 960





2021

30/6 2020

31/12 Andelar i private equity fonder, TSEK 426 460 428 651 Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 58 63 Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 152 947 128 762 Total exponering mot private equity fonder, TSEK 579 407 557 413 Övriga investeringar, TSEK



Total exponering mot private equity fonder, TSEK 39 060 31 695 Nettokassa, TSEK 267 649 219 127 Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 38,24 39,42 Övriga investeringar per aktie, SEK 3,50 3,66 Nettokassa per aktie, SEK 24,00 20,60 Eget kapital per aktie, SEK 65,66 63,63 Börskurs, SEK 55,20 49,30

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: 073 311 00 11

Gösta Lundgren, CFO

Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 klockan 20,45 (CET).

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

