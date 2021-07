BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, TEINE KVARTAL JA 6 KUUD 2021

English Estonian

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 37 tuhande euro suuruse puhaskasumiga. Eelmise aasta sama perioodi kasum oli 3 965 tuhat eurot, kuid see sisaldas ühekordset saneerimise mõju summas 5 905 tuhat eurot. Seega tähendab tulemus 1 977 tuhande euro suurust paranemist võrreldes eelmise aasta tavapärase äritulemusega.



Grupi teise kvartali müügitulu oli 3 207 tuhat eurot, vähenedes 13% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüügi vähenemise peamiseks põhjuseks oli 33 kahjumliku kaupluse sulgemine kogu Baltikumis ning COVID-19 teise laine tõttu kehtestatud piirangud, mis kehtisid peamiselt aprillis ja mais.

Teises kvartalis leevendati COVID-19 piiranguid. Eesti kauplused olid täielikult avatud alates 3. maist, Leedu kauplused alates 29. maist ja Läti kauplused 3. juunist 2021. E-kaubanduse müügitulu vähenes 2021. aasta teises kvartalis 41%, st. 270 tuhande euro võrra, mis tulenes peamiselt üleminekust tavapoodide suunas seoses piirangute leevendamisega teise kvartali teises pooles. Seega näitavad tulemused aasta lõikes endiselt väga tugevat müügitulemust (+16%) ja brutokasumit (+32%) vaatamata ettevõtte strateegilisele otsusele lõpetada Montoni ja Baltmani kaubamärkide müük.

Kvartali brutokasum oli 1 656 tuhat eurot, vähenedes 166 tuhande euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (II kvartal 2020: 1 822 tuhat eurot), mis on kooskõlas müügimahu vähenemisega. Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 51,6%, mis on 2,4 protsendipunkti kõrgem kui eelmise aasta teise kvartali marginaal (II kvartal 2020: 49,2%). Brutokasumi marginaali kasv on tingitud Grupi strateegilisest otsusest keskenduda täishinnaga müügile ja anda vähem allahindlusi, et vastata enam uue kliendisegmendi ootustele.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 2 036 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 42% ehk 1 489 tuhat eurot. Üle 60% kulude langusest on seotud jaemüügikulude vähendamisega. Peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veel 310 tuhat eurot, kuna peamised muudatused peakontoris toimusid pärast 2020. aasta teist kvartalit.

Esimesel poolaastal vähenes grupi müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 46% ja ulatus 5 339 tuhande euroni. Jaemüügi müügitulu vähenes 54%, samas kui e-poe müügitulu kasvas 16%. Grupp lõpetas poolaasta 1 618 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Esimese poolaasta kahjum on tingitud kõigist COVID-19 piirangutest Balti riikides alates 1.jaanuarist 2021, lisaks sellele, et aasta nõrgim kvartal jaekaubanduses on alati esimene kvartal. Seetõttu kõigist COVID-19 tingitud raskustest, mis mõjutasid tugevalt kogu Balti jaemüügiäri, on grupp näidanud tugevat ja vastupidavat uut ärimudelit ning oli teises kvartalis juba kasumlik.

Teine kvartal 2021. aastal näitas Baltika Grupi tegevuse ümberkorraldamist ja loodetavasti ka COVID-19 piirangute lõppu. Baltika Grupi fookus teises kvartalis 2021. aastal oli kogu kaupluste kulude optimeerimine, sulgedes mittekasumlikud poed kogu Baltikumis ning hoides sellega tegevuskulusid kontrolli all. Sellega seoses lõpetati lao rendileping ning sõlmiti leping professionaalse laoteenuse pakkujaga, mis toob kulude kokkuhoiu vastavalt mahtudele.

Kvartal lõppes kasumiga ja on tugevas finantsseisundis ning seega võib alata järgmine periood, mil keskendutakse peamiselt taaslansseeritava Ivo Nikkolo kaubamärgile.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

30.06.2021 31.12.2020 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 772 1 427 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 155 318 Varud 3 126 3 467 Käibevara kokku 4 053 5 212 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 140 140 Muu pikaajaline vara 143 111 Materiaalne põhivara 968 1 218 Vara kasutusõigus 6 795 9 199 Immateriaalne põhivara 590 597 Põhivara kokku 8 626 11 255 VARA KOKKU 12 679 16 477 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 377 252 Rendikohustis 2 460 3 127 Võlad hankijatele ja muud kohustused 2 775 3 019 Lühiajalised kohustused kokku 5 612 6 398 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 1 356 874 Rendikohustis 4 617 6 493 Pikaajalised kohustused kokku 5 973 7 367 KOHUSTUSED KOKKU 11 585 13 765 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 3 931 3 931 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 627 -6 250 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 618 - 377 OMAKAPITAL KOKKU 1 094 2 712 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 12 679 16 477





Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

2 kv 2021 2 kv 2020 6k 2021 6k 2020 Müügitulu 3 208 3 707 5 339 9 844 Müüdud kaupade kulu -1 552 -1 885 -2 811 -5 275 Brutokasum 1 656 1 822 2 528 4 569 Turustuskulud -1 696 -2 806 -3 837 -7 006 Üldhalduskulud -340 -718 -835 -1,510 Muud äritulud (-kulud) 451 5 841 685 5 878 Ärikasum (-kahjum) 71 4 139 -1 459 1 931 Finantskulud -34 -174 -159 -440 Kasum (-kahjum) enne maksustamist 37 3 965 -1 618 1 491 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 37 3 965 -1 618 1 491 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 37 3 965 -1 618 1 491 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0,00 0,07 -0,03 0,03 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0,00 0,07 -0,03 0,03





Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus