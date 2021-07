English French

PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION DE CITRUSAD POUR DEVENIR LE LEADER DU RETAIL MEDIA BASÉ SUR L’IDENTITÉ



PUBLICIS GROUPE ANNONCE L’ACQUISITION DE CITRUSAD POUR DEVENIR LE LEADER

DU RETAIL MEDIA BASÉ SUR L’IDENTITÉ

CitrusAd est une plateforme SaaS qui optimise les performances marketing

des marques directement sur les sites e-commerce

En combinant CitrusAd avec le CORE ID d’Epsilon, Publicis Groupe va créer

la première offre de retail media basée sur l’identité

Paris- Jeudi 15 juillet 2021 – Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui l’acquisition de CitrusAd, une plateforme technologique (SaaS) qui optimise les performances marketing des marques directement sur les sites e-commerce. Avec plus de 50% de ses activités aux États-Unis, CitrusAd est présent dans 22 pays et 6 secteurs d’activité.

CitrusAd apporte sa technologie de pointe à plus de 70 des principaux distributeurs mondiaux et à plus de 4 000 marques qui utilisent la plateforme en mode self-service.

En 2023, les ventes en ligne de produits de grande consommation auront doublé par rapport à 2019. Dans ce contexte, le retail media va connaitre une croissance exponentielle. Estimés aujourd’hui à 30 milliards de dollars par an, les investissements publicitaires dans ce secteur devraient doubler au cours des cinq prochaines années. Le retail media va devenir l’un des principaux canaux des dépenses médias des marques de grande consommation dans les prochaines années.

Notre ambition est de combiner l'expertise de CitrusAd sur les sites e-commerce avec l’offre retail media d’Epsilon sur les sites des éditeurs, et de les alimenter toutes les deux par le CORE ID. Cette offre sera unique dans l’industrie et permettra à Publicis Groupe de prendre le leadership de la nouvelle génération du retail media basée sur l’identité, avec une mesure totalement transparente de la performance, validée directement par les transactions.

Cette acquisition apportera trois avantages concurrentiels décisifs aux clients de Publicis Groupe pour leur activité e-commerce :

Croissance : les clients vont être capables d’accélérer leur croissance dans ce secteur très dynamique, en augmentant le taux de conversion et en maximisant le rendement de leurs dépenses publicitaires. Le taux de conversion de CitrusAd est parmi les plus élevés dans l’industrie des médias avec plus de 60% après un clic.

Connaissance des consommateurs : les marques accèderont à une meilleure connaissance de leurs clients, basée sur les données first-party des sites e-commerce, leur permettant de se préparer à un monde sans cookies. En associant à CitrusAd l’expertise d’Epsilon, Publicis Groupe unifiera les profils consommateurs, non-dépendants des cookies tiers, pour accroître la performance de l’activation media. L’ensemble de ces opérations repose sur le consentement des consommateurs, en totale conformité avec le respect de leur vie privée.

Transparence totale de la performance : les marques vont être capables de cibler leurs consommateurs à la fois onsite (dans l’écosystème des commerçants) et offsite (dans l’écosystème des éditeurs), et de mesurer en temps réel la performance de leurs investissements media, quel que soit le canal de conversion (en magasin ou en ligne), avec une précision au niveau produit (UGS : unité de gestion de stock) et validée par la transaction.

CitrusAd est une société basée en Australie, fondée en 2017 par Brad Moran et Nick Paech. Elle réunit 130 ingénieurs et experts du retail media à travers le monde. CitrusAd demeurera indépendant au sein d’Epsilon, tout en étant étroitement intégré à leur technologie pour générer des synergies. Cette opération reste soumise aux approbations règlementaires habituelles et devrait être conclue dans les prochaines semaines.

Brad Moran, co-fondateur et CEO de CitrusAd déclare : « Ce n’est pas tous les jours que vous rencontrez un partenaire de la taille de Publicis Groupe qui partage non seulement la vision entrepreneuriale de CitrusAd mais qui peut aussi connecter son incroyable puissance publicitaire à une entreprise technologique comme la nôtre. Les sites de e-commerce et les marques abordent un territoire encore largement inexploré, alors que le retail media est en pleine croissance. Grâce à la combinaison de CitrusAd et de Publicis, les clients vont bénéficier d’une expertise media de longue date, couplée à une technologie de pointe et une équipe d’experts du retail media. »

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Brad, Nick et toute l’équipe de CitrusAd chez Publicis. La technologie qu’ils ont développée, couplée au CORE ID d’Epsilon, permettra aux grandes marques d’accélérer leur croissance et aux sites e-commerce de générer de nouvelles sources de revenus pour gagner dans un monde dominé par les plateformes. Cette acquisition donnera également un avantage concurrentiel décisif à Publicis, dans un secteur qui, d’ici 2025, devrait dépasser les investissements médias dans la télévision traditionnelle. »

