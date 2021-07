English Finnish

Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

19.7.2021 klo 15.00

Kutsu Vaisalan pääomamarkkinapäivään 2021

Vaisala kutsuu analyytikot ja sijoittajat virtuaaliseen pääomamarkkinapäivään tiistaina 21.9.2021 klo 14.00–17.00. Institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot voivat osallistua tilaisuuteen myös Vaisalan tuotekehityskeskuksessa, Vanha Nurmijärventie 21, Vantaa, koronatilanteen salliessa. Esitysten jälkeen järjestetään esittelykierros tuotekehityskeskuksessa.

Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto kertoo yrityksen strategiasta ja muista ajankohtaisista asioista. Osallistujien on mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä jokaisen esityksen jälkeen webcast-alustan kautta. Kaikki esitykset nauhoitetaan. Tallenteet ja esitysmateriaalit julkaistaan Vaisalan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuus on englanninkielinen.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tilaisuuteen täyttämällä ilmoittautumislomake 31.8.2021 mennessä. Yksityiskohtainen aikataulu lähetetään ilmoittautuneille viikkoa ennen tilaisuutta. Tietoa tilaisuudesta löytyy myös yhtiön verkkosivuilta osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen



Lisätietoja

Paula Liimatta, Business Controller ja Head of Investor Relations

paula.liimatta@vaisala.com

Puh. 040 580 3521

