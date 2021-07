Esker digitalise le traitement des factures fournisseurs de DMC Global

Lyon, le 19 juillet 2021 – Esker, plateforme cloud mondiale d’automatisation des cycles de gestion qui valorise les métiers de la finance et du service clients tout en renforçant la coopération interentreprises, annonce aujourd’hui que la société holding diversifiée DMC Global Inc. a choisi Esker pour digitaliser le traitement de ses factures fournisseurs.

DMC Global compte deux unités opérationnelles internationales présentes sur des secteurs d’activité distincts et utilisant des systèmes ERP différents. Au départ, la société souhaitait remplacer le logiciel de dématérialisation des factures utilisé dans ses bureaux européens. Elle a alors analysé le processus en place aux États-Unis et découvert qu’il fallait plus de 20 étapes manuelles pour traiter une seule et même facture. Pour DMC Global, c’était l’occasion d’étendre la digitalisation à l’ensemble de ses activités et de consolider le traitement des factures fournisseurs au sein d’un portail unique.

« Nous visions bien plus qu’un banal remplacement de la technologie déjà en place », explique Jeff Fithian, directeur informatique chez DMC Global. « Nous voulions moderniser nos processus et trouver un partenaire nous offrant une meilleure évolutivité pour accompagner notre développement.»

Désireuse d’accélérer sa croissance, DMC Global avait besoin d’une plateforme cloud capable de s’intégrer avec n’importe quel ERP. Grâce à Esker, qui affiche plus de 35 années d’expérience dans l’intégration ERP et prend en charge plus de 70 systèmes différents, DMC Global a pu surmonter les problèmes liés à l’incompatibilité et à la refonte des systèmes existants pour bénéficier d’une véritable évolutivité.

« Lorsque les entreprises font une acquisition, elles héritent d’une organisation établie et ont très peu de temps pour s’adapter. Le directeur financier doit alors relever un immense défi : fonctionner comme une seule entreprise avec une visibilité à 100% sur toutes les activités», précise Emmanuel Olivier, directeur de l’exploitation mondiale chez Esker. « L’abandon de systèmes ERP coûte cher. Esker est là pour aider les entreprises telles que DMC Global à s’intégrer avec n’importe quel système ERP avec une seule et unique plateforme d’automatisation du traitement des factures fournisseurs. Cette approche procure agilité, évolutivité et sécurité, et elle met finalement à disposition plus de ressources pour de futures acquisitions.»

Au-delà de sa couverture internationale et de son intégration multi-ERP, DMC Global a choisi Esker pour transformer le traitement de ses factures fournisseurs. En tant qu’éditeur mondial, Esker offre des solutions multilingues et multidevises qui s’appuient sur des technologies d’intelligence artificielle pour reconnaitre n’importe quel type de document dans n’importe quel pays. Tout en restant à l’affût de nouvelles opportunités de croissance DMC Global dispose désormais d’une solution évolutive à l’échelle mondiale.

« L’empreinte mondiale d’Esker a clairement pesé dans notre choix : les solutions Esker permettent en effet d’héberger des données en Europe, ce que peu de sociétés proposent ou même demandent », dévoile Jeff Fithian. « En outre, l’équipe Esker a bien compris nos difficultés d’harmonisation des nouveaux systèmes. C’était le seul fournisseur qui proposait une solution certifiée pour la plateforme SAP S/4HANA cloud .»

L’implémentation initiale d’Esker aux États-Unis a permis une réduction de plus de 75 % des étapes manuelles de traitement des factures. Le gain de temps réalisé et la diminution des retards de paiement augmenteront la productivité globale de la société et renforceront les liens avec les fournisseurs, les clients et les employés de l’écosystème DMC Global. DMC Global va continuer à déployer la solution Esker de traitement des factures fournisseurs auprès de ses équipes en Europe et aux États-Unis.

À propos de DMC Global

DMC Global est une société holding diversifiée. À l’heure actuelle, DMC regroupe DynaEnergetics et NobelClad sur le marché de l’énergie, de la transformation industrielle et du transport. Siégeant à Broomfield (Colorado, États-Unis), DMC est cotée au Nasdaq sous le symbole « BOOM ». Pour en savoir plus sur DMC Global, rendez-vous sur le site dmcglobal.com.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 112 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, dont 2 tiers à l’international.

