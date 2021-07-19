Swift Navigation和KDDI宣布展开合作以扩展全球范围内的精确定位业务

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旧金山, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于旧金山的 Swift Navigation 今天宣布与总部位于东京的 KDDI Corporation 建立合作关系，前者是一家重新定义了全球导航卫星系统（GNSS）以及自动驾驶车辆、汽车、移动和大众市场应用程序精确定位技术的科技公司。KDDI是一家国际电信公司，在利用技术创新提供满足全球客户通信需求的高质量、高可靠性网络方面处于领先地位。这一合作是将Swift的精确定位技术推向日本市场并将KDDI纳入Skylark精确定位服务全球扩展关键合作伙伴的关键一步，其精确定位服务目前已遍布美国大陆，并凭借与 德国电信 的合作关系已遍布欧洲大陆。



传统上，精确GNSS校正功能是借助实时运动学（RTK）技术提供的，这需要高密度参考站，而且故障容差较为有限。通过与Swift合作，KDDI能够充分利用Swift的精确点定位（PPP）和RTK混合技术——广域校正专利解决方案。该解决方案可提供广域校正，具有低密度参考站、快速收敛、厘米级精度高等特性，所有这些都通过云端无缝提供的高度可靠服务得以实现。

这样的精确度以前只能在一个工作场所或现场的几台设备中提供，但现在可以惠及各大洲数以百万计的用户。Skylark精确定位服务的精确度可使通道级定位过程进行快速收敛，以实现自动驾驶、大众市场和移动应用所需的安全性、可靠性、完整性和可用性水平。Skylark是全球导航卫星系统的硬件无关系统，可为客户提供使用全球导航卫星系统传感器的选择，让各个行业的用户只需订阅Skylark即可受益于这一更高精度的系统。这种易于访问和高精度的服务在各行各业都具有优势。汽车制造商可在具有高完整性的传感器套件中实现通道级精度。快递公司可通过优化路线来提高运营效率和节约成本。移动应用公司可利用精确数据改进分析，创建更好的地图和更高性能的应用。工业应用可通过可靠、准确的定位实现设备自动化并提高效率。

Swift Navigation联合创始人兼首席执行官Timothy Harris表示：“Swift Navigation很高兴能与KDDI建立合作，在日本扩展Skylark的精确定位服务并惠益全球客户。KDDI一直处于为客户提供创新技术解决方案的前沿，Swift很高兴能通过Skylark提供的可靠精度为其业务增加价值。”

KDDI CORPORATION业务探索与开发执行官Hiromichi Matsuda表示：“我们相信Swift的高精度定位解决方案将进一步增强我们在出行领域的业务能力，并有助于将业务覆盖范围扩展到智能汽车。这种源自精确定位的精确度为众多企业和行业提供了机会，并可为我们日本的客户增加价值。”

如需了解如何将Swift和KDDI的解决方案轻松集成到您的应用中，请访问 swiftnav.com/kddi 。

关于SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation 致力于为汽车、自动驾驶车辆、移动和大众市场应用提供精确定位解决方案。从GNSS行业首个低成本、高精度、实时动态技术（RTK）接收器，现在的Swift Navigation已经发展成为包含众多自动驾驶应用定位解决方案的生态系统。从由Skylark™通过云提供的大陆GNSS精确定位服务、独立于硬件的集成软件解决方案Starling®定位引擎，到厘米级精确度的Piksi®Multi和强化型Duro®和Duro Inertial RTK接收器，Swift Navigation正在实现自动驾驶的未来，让人们去探索和了解世界。更多信息请见 swiftnav.com ，在推特上关注Swift： @Swiftnav

关于KDDI

KDDI 是日本的一家电信服务提供商，提供移动和固话通信。KDDI拥有超过5800万的成熟客户群，并通过其“au”品牌的移动服务和商店将服务扩展到“生活设计”业务，其中包括电子商务、金融科技、全国性电力公用事业服务、娱乐和教育。KDDI拥有60年的历史，目前正专注于通过物联网技术创建智能基础设施，并与广泛行业的合作伙伴和初创企业进行开放式创新。KDDI正在加速其电信消费业务的全球增长，业务遍及缅甸和蒙古，并以“TELEHOUSE”品牌开展全球信息和通信技术业务。

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Swift Navigation

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