Swift Navigation 和 KDDI 宣佈建立合作夥伴關係，加強精確定位的全球擴張

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三藩市, July 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Swift Navigation 是一家總部位於三藩市的科技公司，為自動駕駛汽車、汽車、移動和大眾市場應用重新定義 GNSS（全球導航衛星系統）和精確定位技術。公司今天宣佈與總部位於東京的 KDDI Corporation 建立合作夥伴關係。KDDI 是一家利用技術創新提供高品質和高可靠性網絡，以滿足全球客戶通訊需求的尖端國際電訊公司。此次合作是將 Swift 的精確定位技術引入日本市場的關鍵，並增加 KDDI 作為 Skylark 精確定位服務全球擴張的關鍵合作夥伴。目前與 Deutsche Telekom 合作，Skylark 可在美國大陸和歐洲使用。



傳統上，精確的 GNSS 校正是使用實時運動學 (RTK) 技術提供，這需要高密度的參考站，而且容錯能力有限的。KDDI 與 Swift 合作後，便可利用 Swift 獲得專利的廣域校正解決方案，這是精確點定位 (PPP) 和 RTK 的混合體。該解決方案以低密度參考站、快速合流、厘米級精確度來提供廣域修正，而一切皆來自雲端無縫提供的高度可靠服務。

以前可以使工作現場或現場的幾件設備受益的精確，現在可供各大洲的數百萬用戶使用。Skylark 精確定位服務的準確性能夠在快速合流時間內實現車道級定位，以實現自主、大眾市場和流動應用程式所需的安全性、可靠性、完整性和可用性水平。Skylark 與 GNSS 硬件無關，讓客戶可以選擇使用哪種 GNSS 感應器，並使各行各業的用戶只需訂閱 Skylark，即可從更高的精確度中受益。這種易於存取和更高精確度的輸出對各行各業都有好處。汽車製造商在具有高度完整性的感應器套件中實現了車道級精度。派遞公司透過路線優化提高營運效率和節省成本。流動應用程式公司使用準確的數據改進分析，以建立更好的地圖和更高性能的應用程式。工業應用透過可靠的準確定位實現設備自動化和提高效率。

Swift Navigation 聯合創始人兼行政總裁 Timothy Harris 表示：「Swift Navigation 很高興能與 KDDI 合作，擴大 Skylark 在日本的精確定位，讓全球客戶受益。KDDI 一直走在為客戶提供創新技術解決方案的最前線，Swift 很高興透過 Skylark 提供的可靠準確性為他們的業務增值。」

KDDI CORPORATION 業務探索與發展執行總監 Hiromichi Matsuda 表示：「我們相信 Swift 的高精確度定位解決方案，將進一步賦予我們在流動領域的業務能力，並有助將業務覆蓋範圍擴展至智能汽車。精確定位提供的準確性為眾多企業和行業提供機會，並為我們在日本的客戶增值。」

如欲了解有關如何將 Swift 和 KDDI 的解決方案輕鬆整合至你的應用程式的更多資訊，請瀏覽 swiftnav.com/kddi 。

關於 SWIFT NAVIGATION

Swift Navigation 為汽車、無人駕駛汽車、流動和大眾市場應用提供精確定位解決方案。Swift Navigation 最初為 GNSS 行業提供首個低成本、高精度及實時運動 (RTK) 接收器，現已演變為用於自主應用定位解決方案的 Swift Navigation 生態系統。從 Skylark™ 由雲端提供的全球 GNSS 精確定位服務，到獨立於硬件的整合軟件解決方案（即 Starling® 定位引擎），再到厘米級的精確 Piksi® Multi、加固的 Duro® 及 Duro Inertial RTK 接收器，Swift Navigation 協助實現憑藉無人駕駛汽車導航和理解世界的未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 swiftnav.com ，以及在 Twitter 上關注 Swift (@Swiftnav)

關於 KDDI

KDDI 是日本的電訊服務供應商，提供流動和固網通訊。KDDI 擁有超過 5,800 萬客戶的完善基礎，並通過提供「au」品牌的流動服務和商店，將其服務擴展至「生活設計」業務，其中包括電子商務、金融科技、全國電力公司服務、娛樂和教育。擁有 60 年歷史的 KDDI 現在專注使用物聯網技術和開放式創新，與不同行業的合作夥伴和初創公司一起建立智能基礎設施。KDDI 正在加速其電訊消費者業務的全球增長，在緬甸和蒙古開展業務，並以「TELEHOUSE」品牌開展全球資訊與通訊科技業務。

媒體聯絡方式：

Swift Navigation

press@swiftnav.com