EVLI PANKKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 20.7.2021 KLO 11.00 (EET/EEST)



____________________________________________



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Thunekov AB

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Mikael Thunved

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Evli Pankki Oyj

LEI: 743700VK1NB8HRGTQH74

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700VK1NB8HRGTQH74_20210719170658_4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-15

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 24 EUR

(2): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 24 EUR

(3): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 24 EUR

(4): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 24 EUR

(5): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 24 EUR

(6): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 24 EUR

(7): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 24 EUR

(8): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 24 EUR

(9): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 24 EUR

(10): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 24 EUR

(11): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 24 EUR

(12): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 24 EUR

(13): Volyymi: 912 Yksikköhinta: 24 EUR

(14): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 24 EUR

(15): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 24 EUR

(16): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 24,1 EUR

(17): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 24,1 EUR

(18): Volyymi: 877 Yksikköhinta: 24,1 EUR

(19): Volyymi: 123 Yksikköhinta: 24,1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(19): Volyymi: 3 261 Keskihinta: 24,0356 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-15

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 24,35 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 239 Keskihinta: 24,35 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-16

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 23 EUR

(2): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 23 EUR

(3): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 23,1 EUR

(4): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 23,2 EUR

(5): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 23 EUR

(6): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 23 EUR

(7): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 23 EUR

(8): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 23 EUR

(9): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 23 EUR

(10): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 23 EUR

(11): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 23 EUR

(12): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 23 EUR

(13): Volyymi: 134 Yksikköhinta: 23 EUR

(14): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 23 EUR

(15): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 23 EUR

(16): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 23 EUR

(17): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 23 EUR

(18): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 23 EUR

(19): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 23 EUR

(20): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 23 EUR

(21): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 23 EUR

(22): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 23 EUR

(23): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 23 EUR

(24): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 23 EUR

(25): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 23 EUR

(26): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 23 EUR

(27): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 23 EUR

(28): Volyymi: 288 Yksikköhinta: 23 EUR

(29): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 23 EUR

(30): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 23,1 EUR

(31): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 23,1 EUR

(32): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 23 EUR

(33): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 23 EUR

(34): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 23 EUR

(35): Volyymi: 148 Yksikköhinta: 23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(35): Volyymi: 2 863 Keskihinta: 23,00786 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-16

Kauppapaikka: GSEI

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 45 Keskihinta: 23 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-19

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(2): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(3): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(4): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(5): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 21,7 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(5): Volyymi: 463 Keskihinta: 21,7 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-19

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000170915

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 21,6 EUR

(2): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 21,6 EUR

(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,6 EUR

(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(6): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(7): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(8): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(9): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 21,7 EUR

(10): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(11): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(12): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(13): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(14): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(15): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(16): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(17): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 21,8 EUR

(18): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 22 EUR

(19): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 22,1 EUR

(20): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 22,1 EUR

(21): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 22,1 EUR

(22): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 22,1 EUR

(23): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 22,3 EUR

(24): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 22,1 EUR

(25): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 22,1 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(25): Volyymi: 3 129 Keskihinta: 21,92355 EUR





Lisätietoja:

Sari Paronen, viestintäasiantuntija, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 7442697, sari.paronen@evli.com





Evli Pankki Oyj

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen paras* ja käytetyin** instituutiovarainhoitaja ja tarjoaa Suomen parasta Private Banking -palvelua***.

Evlin hallinnoitavana on 16,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 115,1 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,9 prosenttia (30.6.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

*Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 -tutkimukset. **Kantar Prospera External Asset Management Finland 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 -tutkimukset. ***Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland -tutkimukset.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com