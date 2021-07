AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese poolaasta tootmistulemused

English Estonian

2021. aasta esimesel poolaastal olid ettevõtte tootmistulemused taas väga heal tasemel. Esimese kuue kuuga rekonstrueeris ettevõte 4200 m vee- ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Reoveepuhastusjaamas jätkusid mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimistööd, mille tulemusena tõuseb tulevikus veelgi reoveepuhastuse kvaliteet ja jaama töökindlus.

Investeeringud veevõrku

2021. aasta teises kvartalis oli kraanivee kvaliteet väga hea − 99,7% vastav nõuetele. Ka poolaasta vaates on kraanivee kvaliteet kõrge ja vastab pea täielikult kõigile rangetele nõuetele (99,87%). Kuumad suveilmad pakuvad väljakutset vee kvaliteedi tagamisel torustikes. Tagamaks igal ajal kvaliteetne joogivesi tarbija kraanis, viib ettevõte vajadusel läbi ennetavaid tegevusi veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustikke.

Ettevõtte üheks eesmärgiks on teavitada oma kliente veekatkestustest võimalikult vara. 2021. aasta esimesel kuuel kuul teavitati kliente 98,9% juhtudest vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust. Sel aastal on ettevõttel kavas veevõrgule paigaldada vähemalt 20 täiendavat siibrit, mis vähendavad klientide jaoks veekatkestustest tingitud ebamugavusi. Veekatkestuste keskmine kestus teises kvartalis oli 2 tundi ja 51 minutit, mis on vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Veekadude hulk aasta esimesel kuuel kuul oli 15,01%, mis on suurem kui 2020. aasta samal perioodil.

2021. aasta teise kvartali lõpuks oli ettevõte rekonstrueerinud 4200 m veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistöid tehti Poska ja Roosikrantsi tänaval ning Kadaka teel. Investeeringud torustikesse tagavad ka tulevikus tarbijatele katkematu ja usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse.

Kindel kanalisatsiooniteenus

Tänu torustike rekonstrueerimisele esineb aasta-aastalt aina vähem kanalisatsioonivõrgu purunemisi. 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul oli purunemisi 5 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mõnevõrra tõusis nii poolaasta kui ka teise kvartali vaates kanalisatsioonitorustikes tekkinud ummistuste hulk. Ummistuste arvu suurenemine on seotud kuivade ja soojade ilmadega.

Nii 2021. aasta esimesel poolaastal kui ka käimasoleva aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas jätkus suurprojekt − mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine −, mille ehitustöödega on kavas lõpule jõuda juuli lõpuks. Augustikuus alustatakse uue süsteemi testimise ja optimeerimisega. Rekonstrueerimise tulemusena tõuseb veelgi reoveepuhastuse kvaliteet ja jaama töökindlus.

Kättesaadav kraanivesi

Tallinna Vee jaoks on oluline pakkuda oma klientidele ja tarbijatele igal ajal kvaliteetset ja usaldusväärset vee- ja kanalisatsiooniteenust, hoides seejuures kõrgel ka klienditeeninduse taset. Ettevõte on endale seadnud selged ja kaugeleulatuvad sihid klientide rahulolu hoidmiseks. Positiivse trendina on aasta-aastalt langenud kliendikaebuste arv, mis annab tunnustust teenuse kvaliteedi stabiilsest paranemisest.

Tallinna Vesi peab oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse oma küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks mõõdetakse pöördumistele vastamise kiirust ja eesmärgiks on seatud vastata kõigile vähem keerukatele kirjalikele kontaktidele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Nimetatud aja jooksul vastas ettevõte kirjalikele kontaktidele esimesel poolaastal 99,2% juhtudest.

Suurendamaks suvehooajal kraanivee kättesaadavust linnatänavatel, avas vee-ettevõte linlastele 9 avalikku joogiveekraani, millest voolab kontrollitud kvaliteediga kraanivesi. Avalikud veekraanid asuvad Tallinnas Viru tänaval, Harju tänaval, Politseipargis, Järvevana tee kergliiklusteel, Kadriorus, Kalaranna teel, Taani kuninga aias, Löwenruh pargi lähistel Algi tänaval ja Sepa tänaval.

Kuumade ilmadega on piisavas koguses vee joomine väga oluline, mistõttu julgustab ettevõte inimesi küsima kraanivett ka väljas einestades ja kutsub söögikohtade pidajad üles seda oma klientidele pakkuma. Selleks on Tallinna Vesi koos Tallinna linna ning Hotellide ja Restoranide liiduga kutsunud ellu algatuse „Pakume kraanivett“.





2021. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED



Tegevusnäitaja







Ühik



2021

6 kuud



2020

6 kuud



2021

II kvartal



2020

II kvartal Joogivesi Tarbija kraanist võetud vee kvaliteedi

vastavus nõuetele % 99,87 100 99,7 100 Lekete tase veevõrgus % 15,01 13,91 14,6 12,7 Keskmine veekatkestuse kestus kinnistu kohta h 3,10 3,05 2,85 3,18 Reovesi Kanalisatsioonitorustike ummistused tk 294 227 151 103 Kanalisatsioonitorustike purunemised tk 36 41 17 14 Puhastatud heitvee vastavus keskkonnanõuetele % 100 100 100 100 Klienditeenindus Kliendikaebuste arv tk 17 28 9 12 Kliendikontaktid vee kvaliteedi teemal tk 72 164 30 101 Kliendikontaktid veesurve teemal tk 137 149 86 87 Kliendikontaktid ummistuste ja sademevee

ärajuhtimise teemal tk 495 473 251 207 Kirjalikele kontaktidele vastamine vähemalt

2 tööpäeva jooksul % 99,2 100 98,7 100 Kliendile antud lubaduste rikkumise juhtumid tk 1 0 0 0 Planeerimata veekatkestusest teavitamine

vähemalt 1 h enne katkestust % 98,9 99,2 98,3 99

Laura Korjus

Kommunikatsioonijuht

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2271

laura.korjus@tvesi.ee