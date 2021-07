La Fondation Nature nomme Warren Bell au poste de président du conseil d'administration

English French

OTTAWA, 23 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Nature est heureuse d’annoncer la nomination de Warren Bell au poste de président de son Conseil d’administration. Monsieur Bell, qui vit à Southampton (Ontario), est actuellement Executive in Residence au Ivey Institute of Leadership de l’Université Western. Il a récemment pris sa retraite en tant que chef de l’exploitation d’un des principaux régimes de retraite du Canada. Précédemment, il a aussi été cadre supérieur dans une grande banque canadienne.



La mission de la Fondation est d’inspirer des investissements dans la nature pour financer des projets audacieux qui provoquent le changement, renforcent notre compréhension collective et contribuent à un avenir durable. Avec un accent particulier sur l’Arctique, la Fondation a établi un objectif ambitieux pour attirer des dons substantiels pour financer la recherche sur la découverte et l’évolution des espèces, le partage mondial des connaissances, la formation scientifique et l’éducation du public dans le but de sauver la planète pour les générations futures.

« Warren a démontré son engagement professionnel et personnel envers un avenir meilleur et durable, au niveau humain et plus largement pour la nature », a déclaré Laura Evans, directrice générale de la Fondation Nature. « En dirigeant la Fondation Nature, Warren étend maintenant ce succès régional à l’arène nationale et internationale. La Fondation fait partie de l’effort mondial pour sauver le monde pour les générations futures. »

« Je suis honoré de faire partie de la Fondation Nature et enthousiasmé d’assumer mes nouvelles fonctions de président du Conseil, a déclaré M. Bell. La Fondation attire l’attention sur les défis mondiaux de la perte de la biodiversité et du changement climatique. Nous devons travailler vers un avenir durable, promouvoir la culture scientifique et soutenir le travail en cours dans les sciences naturelles. »

M. Bell succède à son prédécesseur, Rob Crosbie, C.M., qui est relégué au poste de président sortant. M. Crosbie présidait le Conseil d’administration de la Fondation depuis sa création. Son expérience à la tête d’entreprises axées sur la croissance à Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’ensemble du Canada atlantique a joué un rôle déterminant dans la création de la Fondation, qui a été lancée publiquement en octobre 2020. La Fondation a déjà reçu plus de 4,5 millions de dollars en dons importants, dont les suivants :

Dotation d’un million de dollars de Hatch pour le Fonds Hatch de recherche en minéralogie, fournissant du financement pour la formation scientifique pour la prochaine génération de scientifiques de la Terre et les expéditions de recherche.

Dotation de 500 000 $ de Brookfield pour appuyer le mentorat d’étudiants de premier cycle en recherche sur les collections et pour faire progresser la recherche sur le terrain dans l’Arctique

Plus d’un million de dollars en commandites médiatiques du Globe & Mail pour faire progresser la compréhension du rôle des sciences naturelles dans le soutien d’un avenir durable.

Plus d’un million de dollars de soutien de Gilles Haineault pour aider à l’acquisition de la célèbre Collection de minéraux Haineault de Mont-Saint-Hilaire, un trésor national.

Membres du Conseil

Shilpa Tiwari, Ph. D., présidera le Comité de gouvernance. Glenn Ives continuera à présider le Comité des finances.

La Fondation comprend les administrateurs suivants :

Warren Bell, Southampton, ON

Rob Crosbie, C. M., St. John’s, NL

Shilpa Tiwari, Toronto, ON

Glenn Ives, Vancouver, BC

Don Bubar, Toronto, ON

Matt Creager, Halifax, NS

Mark Dockstator, Oakville, ON

Sean Finn, Montréal, QC

Alexandria Marcotte, Toronto, ON

Joy Romero, Calgary, AB

Robyn Seetal, Calgary, AB

L’hon. Monte Solberg, P.C., Calgary, AB

Michelle Valberg, Ottawa, ON



Profil de la Fondation Nature

La Fondation Nature est un organisme de bienfaisance indépendant qui soutient le Musée canadien de la nature en inspirant les investissements philanthropiques dans la découverte, la recherche et l’éducation en sciences naturelles afin de favoriser des solutions pour notre avenir. La Fondation et ses bienfaiteurs font progresser la recherche objective grâce à un financement essentiel qui habilite la recherche, les collections et les initiatives éducatives du Musée.

Les investissements de la Fondation permettent au Musée d’entreprendre des expéditions pertinentes à l’échelle mondiale, de mener des recherches qui éclairent les crises du climat et de la biodiversité, de développer et de partager les connaissances associées à ses collections, de former la prochaine génération de chercheurs basés sur les collections et de faire progresser des programmes éducatifs dynamiques qui soutiennent la littératie scientifique et l’amour de la nature. Le Conseil d’administration de la Fondation est composé de chefs d’entreprise et d’agents de changement de tout le Canada qui partagent un engagement à l’égard des investissements inspirants dans la nature et un désir de soutenir un avenir durable.

Pour en savoir plus sur la Fondation Nature : contactez Laura Evans, directrice générale et chef de l’avancement levans@nature.ca), ou visitez, fondation.nature.ca.