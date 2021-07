EGIDE : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2021

English French

Bollène, le 23 juillet 2021- 18h00 (CET)

Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2021

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 202 1 à 16, 59 M€ : + 30,7% par rapport au semestre précédent



Egide SA en croissance : + 2,3% /S2 2020 et +16,6% YoY,



Egide USA en croissance de + 146,7% (en $) / S2 2020, mais -3,2% YoY, l'installation de la nouvelle ligne de galvanoplastie devenant progressivement opérationnelle au cours de ce 1 er semestre. Santier également en croissance à +14,1% (en $) / S2 2020, mais à -13% YoY





PERSPECTIVES



L’objectif de chiffre d'affaires du Groupe est maintenu pour 2021. Egide USA récupérera l'intégralité de son activité de galvanoplastie au début du 3 ème trimestre 2021.







Le chiffre d'affaires consolidé non audité du Groupe Egide a fortement augmenté pour s’établir à

16,59 M€ soit une croissance en séquentiel de + 30,7%, grâce au fort rebond de Santier et d'Egide USA qui a progressivement repris son activité de galvanoplastie.

A taux de change constant, le groupe enregistre une croissance de +1,1% /S1 2020, avec une très forte croissance d’Egide SA (+16.6%) d’une part et la reprise progressive de la ligne de galvanoplastie d'Egide USA au premier semestre 2021 d’autre part.

Le Groupe Egide confirme sa dynamique de croissance sur ce 1er semestre 2021. Le chiffre d'affaires du Groupe au 30 juin 2021 a notamment bénéficié :

de la poursuite de la croissance d’Egide SA, très bien positionnée sur le marché de l'imagerie thermique en Europe, en Asie (notamment avec de nouveaux clients en Chine et en Corée du Sud) et au Moyen-Orient. L’équipe de direction s’est concentrée sur de nouvelles opportunités, en ligne avec la nouvelle stratégie centrée sur le développement de boîtiers de haute performance pour les applications de puissance, d’optronique et d’hyperfréquence. Ce recentrage a permis de faire évoluer favorablement le mix produit et de positionner Egide sur de nouvelles opportunités avec des commandes de qualification auprès de nouveaux clients et sur de nouveaux projets dans les domaines du pétrole/gaz, de la vision nocturne et de l’optoélectronique haute performance pour la communication par fibre.





Egide USA enregistre une très bonne performance : la filiale de Cambridge ayant retrouvé un niveau d’activité proche de ce qu’il était au 1 er semestre 2020 avant l’incendie grâce à la combinaison de la sous-traitance et de sa nouvelle installation de galvanoplastie dernière génération. Par ailleurs, pour mémoire, le S1 2020 d’Egide USA avait enregistré un niveau d’activité particulièrement élevé. Les activités de galvanoplastie ont progressivement repris sur ce 1 er semestre et seront pleinement opérationnelles au cours du second semestre.





Les ventes libellées en dollars ont représenté 56 % du chiffre d'affaires total du groupe au premier semestre 2021.



ACTIVITÉ PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

En million d’Euros S1 2020 S1 2021* Var. % Var. à base

comparable % ** Egide SA 6,27 7,31 +16,6% +16,6% Egide USA 6,05 5,35 -11,6% -3,3% Santier 4,95 3,93 -20,5% -13,1% Groupe 17,27 16,59 -3,9% +1,1%

* non audité ** A taux de change constant

Pour information, la parité moyenne euro / dollar au S1 2021 était de 1,2057 contre 1,102 au S1 2020.

ACTIVITE PAR APPLICATION

En million d’Euros S1 2020 S1 2021 * Var. % Var. (€) à base comparable %** Imagerie Therm. 4,46 5,89 + 32,1% + 33,1% Puissance 5,54 4,37 -21,1% -13,9% Optronique 2,13 1,98 -7,2% -1,4% Hyperfréquence 3,41 2,34 -31,3% -26,2% Autres 1,73 2,01 +16,0% +23,6% Groupe 17,27 16,59 -3,9% + 1,1%

* non audité ** A taux de change constant

Imagerie thermique

Il y a eu un rebond significatif de l'activité pour les principaux clients en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, où Egide a acquis plusieurs nouveaux clients, tandis que l'activité aux États-Unis est restée modérée en raison de l'incendie. Globalement, la demande pour ce marché reste forte pour 2021.

Puissance

Des 3 Business Units, c'est Egide USA qui est la plus impliquée sur les marchés de puissance. La demande sur ces produits reste forte, et le recours à la sous-traitance pour le traitement de surface a permis de répondre à la demande des clients. Pour le second semestre, nous tablons sur une tendance similaire, alors que la nouvelle ligne de galvanoplastie fonctionnera sous peu à sa capacité maximale.

Optronique

Egide SA constate toujours un léger ralentissement des programmes existants sur ce secteur applicatif. Ils sont désormais progressivement remplacés par des nouvelles applications haute fréquence et des produits haut de gamme, avec des volumes plus importants à venir. Les nouveaux investissements en cours de transformation vers l'industrie 4.0 soutiendront ces activités en pleine croissance de haute précision et de haut volume HTCC.

Hyperfréquence

La crise du Covid a continué à retarder certains des programmes satellites prévus en 2021. Parallèlement, le groupe a continué à innover pour que ses produits céramiques se différencient dans les applications haute fréquence pour lesquelles il utilisera le procédé HTCC.

Divers

Les différents autres marchés sur lesquels Egide amorce de nouveaux relais de croissance ont connu une croissance de 16%.

PERSPECTIVES

Egide SA ambitionne de poursuivre sa croissance en 2021 et de se qualifier dans des nouveaux projets sur des applications de puissance, de liaisons fibrées haut de gamme HTCC, d’exploration pétrolière et de capteurs.

Egide USA étant désormais en passe de récupérer 100% de ses capacités pour les activités de traitement de surface, le Groupe est confiant dans l’atteinte d’un objectif de nouvelle croissance au cours du second semestre 2021.

Santier a un cycle d’exploitation plus court avec une visibilité moins longue.

De plus, l’arrivée au cours du 1er semestre 2021 de deux experts Business Développement pour les zones Amérique du Nord et Europe/Asie permettra à Egide de franchir de nouvelles étapes et d'accélérer la croissance du Groupe sur ses marchés stratégiques en complément de l'organisation des ventes.

Compte-tenu de tous ces éléments, le Groupe Egide est confiant dans l’atteinte de son objectif de chiffre d’affaires sur l’année.

Enfin, les récentes subventions du gouvernement français à hauteur de 1,1 M€ obtenues par Egide dans le cadre du plan de relance sont une contribution majeure à la mise en œuvre de sa transformation vers l’Industrie 4.0 dont l’impact sera progressif avec plein effet fin 2022. Cette étape importante permettra de renforcer les capacités d'Egide à mettre en place des processus plus numérisés et automatisés, indispensables à la satisfaction des attentes de ses marchés cibles en termes de qualité et de scalabilité.

