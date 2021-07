Mason Graphite annonce un investissement dans une nouvelle entreprise de graphène

MONTRÉAL, 26 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. (« Mason Graphite » ou la « Société ») (TSX. V : LLG; OTCQX : MGPHF) a le plaisir d’annoncer le lancement de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan Graphene ») et l’exécution, le 21 juillet 2021, d’une entente définitive en vertu de laquelle Mason Graphite a accepté, par l’entremise de Black Swan Graphene, d’acheter des actifs stratégiques liés à une technologie brevetée de production de graphène de Thomas Swan & Co. Limited (« Thomas Swan »), une importante société de produits chimiques spécialisés basée au Royaume-Uni et fondée en 1926 exportant aujourd’hui dans plus de 80 pays (la « Transaction »).



À la clôture de la Transaction de coentreprise, Mason Graphite et Thomas Swan détiendront respectivement 66,67 % et 33,33 % de Black Swan Graphene, laquelle a l’intention de procéder à une transaction de mise en bourse au cours des prochains mois.

Depuis 2012, Thomas Swan développe une technologie de production de graphène, laquelle a maintenant été mise à l’échelle trois fois, et ce de l’échelle du laboratoire, puis à l’échelle pilote, et finalement à l’échelle commerciale. Le procédé permet la production de graphène de haute performance à un coût suffisamment faible afin d’engendrer une pénétration commerciale rapide dans les applications industrielles nécessitant de grands volumes de graphène et ainsi, de grands volumes de graphite. Le graphène produit par Thomas Swan a atteint des réalisations commerciales significatives, ayant subi des tests approfondis et des processus de qualification auprès de clients potentiels, incluant par des entreprises mondialement reconnues dans différents secteurs manufacturiers et électroniques, notamment pour les téléphones mobiles, et devrait être largement utilisé dans des produits commercialement disponibles dans un avenir proche.

Le potentiel pour les applications dans les batteries a également été récemment mis en évidence par l’annonce d’un accord de collaboration avec Johnson Matthey PLC, visant à utiliser le graphène développé par Thomas Swan afin d’« améliorer les performances générales des batteries lithium-ion traditionnelles et de nouvelle génération »1 (voir le lien ci-dessous vers un communiqué de presse conjoint publié le 22 juin 2021). Johnson Matthey, une société du FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres, est un leader mondial des technologies durables et des matériaux de batterie innovants, lesquelles devraient « améliorer considérablement l’autonomie et le coût des véhicules électriques ».2

En plus des actifs liés à la technologie de production de graphène et du savoir-faire associé qui sera vendu à Black Swan Graphene, Thomas Swan contribuera également son expertise exclusive en matière de production et de commercialisation tout en donnant accès à une expertise en la matière, tel que l’accès au personnel et un soutien technique, et des mandats de service livrables à partir de son opération dans le nord de l’Angleterre. Black Swan Graphene vise à établir une installation de production commerciale à grande échelle au Québec, au Canada, afin de tirer parti de l’hydroélectricité renouvelable et à coûts compétitifs de la province, ainsi que de la proximité des sites de production prévus de Mason Graphite. Ces facteurs sont essentiels et accéléreront la production et la commercialisation du graphène développé par Thomas Swan en intégrant la chaîne d’approvisionnement et en réduisant les coûts de production.

Le graphène a été isolé pour la première fois en 2004 à Manchester, au Royaume-Uni, ce qui a conduit à l’attribution du prix Nobel de physique aux deux physiciens derrière cette réalisation. À l’instar de l’émergence des technologies de la fibre de carbone dans les années 1990, la capacité de produire de grandes quantités de graphène à faible coût est fondamentale à la commercialisation à grande échelle.

Le graphène peut notamment être utilisé pour renforcer les polymères avec des applications évidentes dans l’allègement de l’industrie du transport. Le marché des additifs de polymères représente environ 46 milliards de dollars américains par an.3 Le graphène rend également les plastiques recyclables et devrait jouer un rôle important dans l’effort mondial des gouvernements du monde entier visant à interdire les plastiques à usage unique. Le graphène est également un remplacement du noir de carbone, dont le marché annuel s’élève à plus de 17 milliards de dollars américains.4 De plus, le graphène devrait soutenir une percée dans la technologie des batteries Li-ion, car il permet une augmentation significative de la teneur en silicium de l’anode de la batterie, améliorant ainsi la performance des batteries.

De plus, le graphène peut être utilisé dans le béton, rendant celui-ci plus solide, nettement moins perméable et plus durable, capable d’atteindre une résistance équivalente tout en utilisant moins de volume de matériaux. Etant donné que le béton est responsable d’approximativement 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre,5 la réduction de l’utilisation du béton est primordiale dans la lutte contre les changements climatiques. Black Swan Graphene bénéficiera d’une relation commerciale établie et exclusive entre Thomas Swan et Concrene Limited, une société privée de nanotechnologie basée au Royaume-Uni, ayant développé une solution révolutionnaire à base de graphène pour l’industrie du béton.6

M. Harry Swan, président-directeur général et propriétaire de Thomas Swan, a déclaré : « Après un examen approfondi de l’industrie du carbone et un long processus de discussion avec plusieurs participants de l’industrie, nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle entreprise conjointement avec Mason Graphite qui avance un projet unique de graphite, développe une large gamme de produits liés au carbone tout en travaillant étroitement avec plusieurs partenaires techniques de haut niveau. Ce partenariat établi une chaîne d’approvisionnement plus efficace, ce qui solidifiera et accélérera le déploiement de notre technologie de production de graphène dans une industrie en plein essor. »

M. Fahad Al-Tamimi, président du conseil d’administration de Mason Graphite, a commenté : « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de nous lancer dans cette nouvelle entreprise avec Thomas Swan, une société grandement respectée et dynamique, dans le monde prometteur du graphène. Le graphène n’est plus théorique, mais subit présentement un progrès transformateur dans ses applications, sa production et sa commercialisation. Pourtant, très peu d’entreprises sont en mesure de produire un graphène de haute performance à un coût suffisamment bas permettant de pénétrer les marchés industriels ; je suis certain que Black Swan Graphene sera l’une d’entre elles. Non seulement cette nouvelle initiative devrait créer une demande significative de graphite, et est donc une extension naturelle du projet de graphite du Lac Guéret, mais elle transforme véritablement le potentiel de l’entreprise en élevant Mason à une position prééminente dans le segment de l’industrie du carbone ayant la croissance la plus rapide. »

Direction

Le Conseil d’administration de Black Swan Graphene sera composé de deux nominés de Thomas Swan et de quatre nominés de Mason Graphite.

Les candidats de Thomas Swan devraient être MM. Harry Swan, président-directeur général et propriétaire de Thomas Swan, et Michael Edwards, directeur commercial, Matériaux avancés de Thomas Swan.

Les candidats de Mason Graphite devraient être MM. Peter Damouni, administrateur exécutif de Mason Graphite, Dr David Deak, un expert en sciences des matériaux étant pourvu d’une expérience significative dans les matériaux de batterie, ayant notamment dirigé des projets spéciaux de chaîne d’approvisionnement et des programmes d’ingénierie de batterie pour la Gigafactory 1 chez Tesla Inc. (voir sa biographie complète ci-dessous), Roy McDowall, administrateur de Mason Graphite, et Simon Marcotte. Bien que M. Marcotte demeurera en tant que consultant auprès de Mason Graphite et continuera à soutenir certaines initiatives lancées au cours des derniers mois, par souci d’impartialité, il démissionnera du Conseil d’administration de Mason Graphite, avec effet immédiat, et se joindra au Conseil d’administration de Black Swan Graphene à la clôture de la Transaction. M. François Perron se joindra au Conseil d’administration de Mason Graphite, avec effet immédiat (voir sa biographie ci-dessous).

M. Fahad Al-Tamimi, président du conseil d’administration de Mason Graphite, a ajouté : « Je profite également de cette occasion pour souhaiter la bienvenue à François au Conseil d’administration de Mason Graphite. Son expérience et sa perspicacité dans l’industrie minière, tout particulièrement au Québec, seront certainement très précieuses pour la Société. »

Détails de la Transaction

À la clôture de la Transaction, Thomas Swan recevra 3 millions de livres sterling et des actions représentant 33,33% du capital émis et en circulation de Black Swan Graphene. La clôture de la transaction devrait avoir lieu le ou vers le 19 août 2021. Mason Graphite investira également 2,5 millions de dollars dans Black Swan Graphene à des fins de fonds de roulement et détiendra une participation de 66,67% dans Black Swan Graphene.

À la clôture de la transaction, entre autres choses, (i) Black Swan Graphene conclura un accord de licence avec Trinity College Dublin pour la production de matériaux 2D exfoliés, sans défaut et non oxydés en grande quantité (la « Licence TCD »), actuellement couverts par un accord de licence entre Trinity College Dublin et Thomas Swan, (ii) Black Swan Graphene et Thomas Swan concluront également, entre autres choses, un contrat de services, un contrat de licence, en vertu duquel Black Swan Graphene concédera sous licence la technologie de traitement du graphène à Thomas Swan pour une production allant jusqu’à 1 000 tonnes par an, et un accord de sous-licence, en vertu duquel Black Swan Graphene sous-licenciera la Licence TCD à Thomas Swan, et (iii) Black Swan Graphene, Thomas Swan et M. Fahad Al-Tamimi concluront un accord d’option (le « contrat d’option ») , en vertu duquel (a) Thomas Swan se verra accorder une option de vente à exercer simultanément avec ou immédiatement dans les 30 jours suivant la clôture de la Transaction en vue de vendre des actions de Black Swan Graphene représentant jusqu’à 8,33 % des actions en circulation de Black Swan Graphene à M. Al-Tamimi ou à tout cessionnaire de M. Al-Tamimi pour une contrepartie en espèces d’un maximum de 562 000 livres sterling (l'« option de vente ») , et (b) M. Al-Tamimi ou tout cessionnaire de M. Al-Tamimi se verra accorder une option d’achat pour acquérir de Thomas Swan des actions de Black Swan Graphene représentant jusqu’à 8,33 % des actions en circulation de Black Swan Graphene pour une contrepartie en espèces allant jusqu’à 562 000 livres sterling au cours de cette même période (l'« option d’achat »), l’option de vente et l’option d’achat étant combinables pour donner jusqu’à toutes les actions de Black Swan Graphene représentant 8,33 % des actions en circulation de Black Swan Graphene pouvant être achetés par M. Al-Tamimi ou tout cessionnaire de M. Al-Tamimi en vertu de la convention d’option.

Dr David Deak

Dr David Deak est le président de Marbex LLC, gérant un portefeuille de projets à l’interface entre les domaines minier, énergétique et technologique, avec un focus particulier sur le lithium et les matériaux de batterie connexes. Dr Deak a bâti sa carrière en faisant progresser des initiatives dans les mines de lithium, les énergies renouvelables, le stockage d’énergie et les véhicules électriques. Il a récemment occupé les postes de directeur de la technologie et vice-président principal de Lithium Americas Corp., où il a dirigé les développements techniques de projets et de marketing de deux actifs majeurs de lithium, au Nevada et en Argentine. Avant Lithium Americas, Dr Deak a dirigé des projets spéciaux de chaîne d’approvisionnement et des programmes d’ingénierie de batteries pour la Gigafactory 1 chez Tesla Inc. Avant de travailler dans le secteur des véhicules électriques, il a géré des programmes de développement de produits et de processus pour Ambri Inc., une entreprise en démarrage de stockage d’énergie soutenue par Bill Gates ayant été lancée à partir du MIT (Massachusetts Institute of Technology). Dr Deak a également agi à titre de consultant pour des conglomérats d’ingénierie multinationaux, des entreprises en démarrage, des entités gouvernementales et des investisseurs institutionnels, impliquant des projets allant du dépistage technologique à l’analyse de la chaîne d’approvisionnement des matériaux. Sa carrière professionnelle a commencé dans le bureau du Directeur de la technologie chez Siemens Wind Power au Danemark, où il s’est concentré sur le développement de la technologie des fournisseurs et les cas de garantie des composants. Dr Deak est titulaire d’un Doctorat en science des matériaux de l’Université d’Oxford et d’une B.A.Sc en Sciences de l’ingénierie de l’Université de Toronto.

Francois Perron

M. Perron est actuellement Président et Chef de la direction de Lucky Minerals Inc., une société inscrite à la Bourse de croissance TSX (la « TSX-V »), ainsi que Président du conseil de Northern Superior Resources Inc. et Président et Administrateur de Goldstar Minerals Inc., toutes deux étant des sociétés inscrites à la Bourse de croissance TSX faisant progresser des actifs dans la province de Québec. Avant son implication corporative, M. Perron a géré des portefeuilles axés sur les ressources pour les Placements alternatifs de la Banque Nationale et divers fonds de ressources pour la Caisse de dépôt et placement du Québec de 2001 à 2007. En 2006, il a été reconnu par Brendan Woods International comme un gestionnaire « Top Gun » dans le secteur minier. En 2008, M. Perron a été nommé président et chef de la direction de Golden Goose Resources Inc., une société inscrite à la Bourse de croissance TSX qui a par la suite été acquise par Kodiak Exploration Limited en 2010. En 2011, il est devenu président et chef de la direction de QMX Gold Corporation, une société inscrite à la Bourse de croissance TSX, ayant fait progresser la mine Snow Lake au Manitoba et la mine du Lac Herbin au Québec. M. Perron est titulaire d’un baccalauréat en sciences informatiques de l’Université McMaster (1986) et d’une maîtrise en administration des affaires de l’École des hautes études commerciales de Montréal (1992).

Opération entre apparentées, processus de révision et d’approbation

L’octroi de l’option de vente à Thomas Swan et de l’option d’achat à M. Al-Tamimi en vertu de la convention d’option peut être considéré comme une « opération entre apparentées » aux fins du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires de titres dans le cadre d’opérations particulière (au Québec, Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulière) (le « Règlement 61-101 »). Mason Graphite est exemptée des exigences officielles d’évaluation et d’approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101, respectivement, en se fondant sur les alinéas 5.5a) et 5.7b) du Règlement 61-101, respectivement, étant donné que la juste valeur marchande de l’option de vente ou de l’option d’achat, si l’une d’entre elles est exercée en totalité, ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

Le Conseil d’administration de la Société a formé un Comité spécial composé de MM. Tayfun Eldem, administrateur principal de Mason Graphite, Peter Damouni et Roy McDowall afin d’examiner et de faire une recommandation concernant la Transaction, y compris la convention d’option. Sur la base en partie de la recommandation unanime des membres du Comité spécial, la Transaction a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de Mason Graphite, M. Al-Tamimi ne participant pas aux discussions sur la convention d’option et toute question connexe et s’abstenant de voter sur ces questions.

Liens vers le communiqué de presse, les articles et les notes de bas de page

A propos de Thomas Swan & Co. Limited

Fondée en Angleterre en 1926, Thomas Swan & Co. Limited est l’un des principaux fabricants indépendants de produits chimiques de performance et fins. L’entreprise fabrique plus de 100 produits, à partir de kilogramme allant à des quantités de plusieurs tonnes par produit, et offre un service de fabrication sur mesure, expérimenté et flexible. Avec des bureaux et des entrepôts au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine, et un réseau mondial de distributeurs, Thomas Swan exporte vers plus de 80 pays à travers le monde et est bien placé pour desservir les marchés britanniques et internationaux.

Pour plus d’informations : www.thomas-swan.co.uk

A propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne vouée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l’électrification des transports. La Société détient également 100% des droits sur le gisement de graphite du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est gérée par une équipe expérimentée cumulant de nombreuses décennies d’expérience dans le graphite, couvrant la production, les ventes, ainsi que la recherche et le développement.

Pour plus d’informations : www.masongraphite.com

Mason Graphite Inc., au nom du Conseil d’administration :

“Fahad Al-Tamimi”, Président du conseil d’administration

Mason Graphite Inc.

Ana Rodrigues à info@masongraphite.com ou au 1 514 289-3580

Bureau chef: 3030, boulevard Le Carrefour, Suite 600, Laval, Québec, Canada, H7T 2P5

Énoncés de mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit», ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats «peuvent », « pourraient », « seraient », « seront prises », «se produire» ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du cours des actions; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité de dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des prix des matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques.

L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, aucun changement défavorable important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres hypothèses et facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué de presse, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.