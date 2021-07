Kering : Résultats semestriels 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats semestriels 2021 27.07.2021

















TRÈS FORTE CROISSANCE DE L’ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL NETTEMENT SUPÉRIEUR À 2019

VIF REBOND DU RÉSULTAT, DES MARGES ET DU CASH-FLOW

Chiffre d’affaires du Groupe : 8 047,2 M€

+49,6% en données publiées, +54,1% en comparable

Résultat opérationnel courant : 2 237,0 M€, soit +134,9%

Marge opérationnelle courante à 27,8%

Résultat net part du Groupe : 1 479,0 M€

Résultat net part du Groupe récurrent4 : 1 477,4 M€

« Kering a réalisé d'excellentes performances au premier semestre et renoue avec une trajectoire de croissance forte et rentable. Toutes nos Maisons ont contribué au fort rebond du chiffre d’affaires, qui dépasse significativement son niveau de 2019, avec une forte accélération au second trimestre. Tout en retrouvant un niveau de profitabilité élevé et en capitalisant sur la désirabilité de nos marques, nous intensifions le rythme de nos investissements dans nos Maisons et nos initiatives stratégiques, notamment pour renforcer l’exclusivité et le contrôle de notre distribution. Dans un environnement qui peut évoluer rapidement, les équipes ont démontré leur capacité d’adaptation et nous disposons des atouts, des moyens et de la stratégie appropriés pour poursuivre notre parcours avec succès. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe rebondit fortement au premier semestre 2021, à +54,1%, et est en croissance de +8,4% par rapport à la même période de 2019, en données comparables. Au deuxième trimestre 2021, la croissance du chiffre d’affaires poursuit son accélération, à +95,0% en comparable, et à +11,2% par rapport au deuxième trimestre 2019. L’activité du réseau de distribution en propre, qui inclut l’e-commerce, est très soutenue, à +97,9% en comparable au deuxième trimestre, portée en particulier par l’Amérique du Nord (+263%) et l’Asie-Pacifique (+53%).



Multiplié par plus de 2,3 par rapport à 2020, le résultat opérationnel courant s’approche du niveau du premier semestre 2019. La marge opérationnelle courante progresse de plus de 10 points pour atteindre 27,8%, portée par le rebond de la performance de toutes les Maisons.

Le cash-flow libre opérationnel atteint un niveau record, à 2 353,9 millions d’euros.





Principaux indicateurs financiers

(En millions d’euros) S1 2021 S1 2020 Variation



Chiffre d’affaires 8 047,2 5 378,3 +49,6%



Résultat opérationnel courant 2 237,0 952,4 +134,9% en % du chiffre d’affaires 27,8% 17,7% +10,1pt



EBITDA 2 950,9 1 675,0 +76,2% en % du chiffre d’affaires 36,7% 31,1% +5,6pt Résultat net part du Groupe 1 479,0 272,6 +442,6% Résultat net part du Groupe récurrent 1 477,4 569,3 +159,5%

Performances opérationnelles

Chiffre d’affaires

(En millions d’euros) S1 2021 S1 2020 Variation en réel Variation en comparable (1) Total Maisons 7 708,0 5 175,5 +48,9% +53,3% Gucci 4 479,3 3 072,2 +45,8% +50,3% Yves Saint Laurent 1 045,5 681,1 +53,5% +58,2% Bottega Veneta 707,6 503,1 +40,6% +45,0% Autres Maisons 1 475,6 919,1 +60,5% +64,5% Corporate et autres 339,2 202,8 +67,3% +72,7% KERING 8 047,2 5 378,3 +49,6% +54,1%

(1) À périmètre et taux de change comparables.





Résultat opérationnel courant

(en millions d’euros)



S1 2021







S1 2020 Variation

En M€



Variation

En % Total Maisons 2 296,3 1 063,0 1 233,3 +116,0% Gucci 1 694,2 929,0 765,2 +82,4% Yves Saint Laurent 275,1 102,1 173,0 +169,4% Bottega Veneta 129,7 43,6 86,1 +197,5% Autres Maisons 197,3 (11,7) 209,0 -- Corporate et autres (59,3) (110,6) 51,3 +46,4% KERING 2 237,0 952,4 1 284,6 +134,9%

Contribution de toutes les Maisons à la performance du Groupe

Au premier semestre 2021, les Maisons de Kering enregistrent un chiffre d’affaires de 7 708,0 millions d’euros, en forte hausse, à +48,9% en données publiées et +53,3% en comparable. La croissance par rapport au premier semestre 2019 est remarquable, à +7,7% en comparable, avec une nette accélération au deuxième trimestre, à +10,5% en comparable par rapport à 2019.

Les ventes dans le réseau de boutiques en propre, qui représente environ 80% des ventes au premier semestre 2021, sont notamment portées par l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Le chiffre d’affaires global des boutiques en propre, y compris l’e-commerce, est en croissance de +60,1% et de +11,2% en comparable par rapport aux premiers semestres 2020 et 2019, respectivement, alors qu’en moyenne 17% du réseau de magasins était encore fermé au premier trimestre 2021 et 13% au second trimestre. L’excellente dynamique des ventes en ligne des Maisons se poursuit, à +78,5% sur le semestre. L’e-commerce représente 14% des ventes totales du réseau de distribution en propre.

Le Wholesale progresse de +29,8% en comparable sur les six premiers mois. Sur deux ans, les ventes à travers ce canal sont en retrait de -4,0% en comparable, en ligne avec la stratégie de rationalisation de ce mode de distribution.

Le résultat opérationnel courant des Maisons s’établit à 2 296,3 millions d’euros au premier semestre. Leur marge opérationnelle courante s’élève à 29,8%, en hausse de 9,3 points, alors même qu’elles poursuivent toutes d’importants programmes d’investissements opérationnels pour renforcer leur potentiel de croissance.

Gucci : dynamique de croissance inscrite dans la durée

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Gucci s’élève à 4 479,3 millions d’euros (+45,8% en données publiées et +50,3% en comparable) retrouvant ainsi son niveau d’avant la pandémie. Les ventes dans le réseau de boutiques en propre, qui représentent 91% du chiffre d’affaires de la Maison, progressent de +59,0% par rapport au premier semestre 2020 et de +6,3% par rapport à 2019. La Maison a continué de renforcer ses positions auprès des clientèles locales.

Conformément à la stratégie de transformation de la distribution de Gucci engagée en 2020, le Wholesale est en retrait de -9,6% et de -40,8% par rapport à 2019.

Au cours du deuxième trimestre 2021, la croissance des ventes de Gucci s’est fortement accélérée, en hausse de +86,1% en comparable. Le chiffre d’affaires réalisé dans les magasins en propre est en croissance de +93,0%, ce qui représente une progression de +10,7% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Gucci enregistre un résultat opérationnel courant de 1 694,2 millions d’euros au premier semestre. La marge opérationnelle courante s’établit à 37,8%, tandis que la Maison poursuit ses investissements en faveur du rayonnement de la marque, notamment à l’occasion de son centenaire, et le développement de ses activités de marketing client omnicanal.

Yves Saint Laurent : fort rebond des ventes et de la profitabilité

Les ventes d’Yves Saint Laurent au premier semestre s’établissent à 1 045,5 millions d’euros, en augmentation de +53,5% en données publiées et de +58,2% en comparable. L’activité dans les boutiques de la Maison est en hausse de +74,9%, soit une progression de +17,3% par rapport à 2019.

Les ventes connaissent un fort rebond dans toutes les zones géographiques, et plus particulièrement en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, reflétant le succès continu des lignes iconiques tout autant que des nouvelles collections.

Le Wholesale progresse de +25,4% sur le semestre.

Yves Saint Laurent réalise un excellent deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires en augmentation de +118,5% en comparable. Dans le réseau de boutiques en propre, les ventes sont en hausse de +26,1% par rapport à la même période en 2019.

Au premier semestre 2021, le résultat opérationnel courant atteint 275,1 millions d’euros. Yves Saint Laurent a poursuivi les investissements liés à son expansion géographique tout en faisant progresser sa marge opérationnelle courante qui dépasse son niveau d’avant la pandémie, à 26,3%.

Bottega Veneta : croissance très saine sur tous les canaux de distribution

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de Bottega Veneta s’établit à 707,6 millions d’euros, en hausse de +40,6% en données publiées et de +45,0% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre progressent de +45,2% par rapport à 2020 et de +19,2% par rapport à 2019, portées notamment par une croissance très soutenue en Amérique du Nord.

Dans le réseau Wholesale, les ventes augmentent de +44,6% sur le semestre, la Maison gagnant des parts de marché dans un réseau de distributeurs tiers très exclusifs.

Bottega Veneta enregistre au deuxième trimestre un chiffre d’affaires record, à 379,4 millions d’euros, en hausse de +69,0%.

Sur le semestre, le résultat opérationnel courant dépasse celui de 2019 et la profitabilité opérationnelle s’établit à 18,3%.

Autres Maisons : excellente performance à tous égards

Au premier semestre, le chiffre d’affaires des Autres Maisons rebondit fortement pour atteindre 1 475,6 millions d’euros, en progression de +60,5% en données publiées et de +64,5% en comparable. En comparable, l’activité de ce premier semestre dépasse de +22,7% celle du premier semestre 2019. La croissance des ventes est très forte sur l’ensemble des canaux de distribution, celle des boutiques en propre atteignant +63,1% et celle du Wholesale +66,8%.

Les performances de Balenciaga et d’Alexander McQueen sont toujours exceptionnelles, tout comme celles des Maisons de Joaillerie. Les Manufactures Horlogères et Brioni enregistrent un rebond très encourageant.

Au deuxième trimestre, la croissance des ventes des Autres Maisons a fortement accéléré, à +111,3% en comparable.

Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons pour le premier semestre 2021 s’inscrit en très forte hausse, à 197,3 millions d’euros et la marge opérationnelle courante atteint 13,4%, en augmentation de 2,1 points par rapport à 2019.

Corporate et Autres

Le chiffre d’affaires de l’ensemble « Corporate et Autres » sur le premier semestre est en hausse de +67,3% en données publiées et de +72,7% en comparable, porté par la très bonne dynamique de Kering Eyewear (+61,8% en comparable).

La contribution de Kering Eyewear au chiffre d’affaires semestriel du Groupe, après élimination des ventes intra-groupe et des royalties perçues par les Maisons, s’élève à 326,4 millions d’euros.

Les coûts nets de « Corporate et autres » s’établissent à 59,3 millions d’euros au premier semestre 2021, en diminution de 51,3 millions d’euros par rapport au premier semestre 2020, grâce à la très forte progression du résultat de Kering Eyewear et à la bonne gestion des coûts corporate.

Performances financières

Le résultat financier est négatif à hauteur de 125,6 millions d’euros sur le semestre, en baisse de 13,3%. Il comprend notamment le coût de l’endettement financier net, qui s’établit à 21,7 millions d’euros, en baisse de 27,7% par rapport au premier semestre 2020.

Le taux d’impôt effectif au premier semestre 2021 s’établit à 28,4%, avec un taux d’impôt effectif sur le résultat courant de 28,2%.

Flux de trésorerie et structure financière

Le cash-flow libre opérationnel du Groupe atteint un niveau record. Il s’établit au premier semestre 2021 à 2 353,9 millions d’euros, en augmentation de +316,2%.

Au 30 juin 2021, Kering affiche une structure financière très solide et a fortement réduit son endettement financier net :

(en millions d’euros)



30/06/2021 31/12/2020 Variation Capitaux engagés 13 385,7 14 183,7 -5,6% dont Capitaux propres 12 766,5 12 035,0 +6,1% dont Endettement financier net 619,2 2 148,7 -71,2%

Perspectives

Bien que restant dépendant de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures de restrictions associées en fonction des pays et zones géographiques, le marché du luxe connaît depuis le début de l’année un rebond significatif.

Acteur majeur de ce marché, Kering est parfaitement positionné pour bénéficier pleinement de cette reprise, ayant su allier préservation de la profitabilité et maintien des dépenses et investissements visant à renforcer ses Maisons pour assurer leur potentiel de rebond. Le Groupe poursuit avec constance et détermination la mise en œuvre de sa stratégie, et continuera à piloter et allouer ses ressources en vue de soutenir sa performance opérationnelle, de maintenir une génération de cash-flow élevée et d’optimiser la rentabilité de ses capitaux employés.

Tant la force de son modèle opérationnel et organisationnel que sa solidité financière confortent la confiance de Kering dans son potentiel de croissance à moyen et long termes.

***

Le Conseil d’administration de Kering s’est réuni le 27 juillet 2021 sous la présidence de François-Henri Pinault, et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2021, qui ont fait l’objet d’un examen limité.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

ANNEXES







EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS ET AUTRES

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021



SITUATION AU 30 JUIN 2021







Sommaire page Principaux faits marquants et annonces intervenus depuis le 1er janvier 2021 8 Compte de résultat consolidé 9 État du résultat global consolidé 10 Bilan consolidé 11 Tableau des flux de trésorerie consolidés 12 Répartition du chiffre d’affaires 13



Principales définitions 14

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS ET ANNONCES INTERVENUS DEPUIS LE 1er JANVIER 2021

Kering et Conservation International lancent le « Fonds Régénératif pour la Nature »

28 janvier 2021 - Kering et Conservation International donnent le coup d’envoi du Fonds Régénératif pour la Nature, dont l’objectif est de convertir, au cours des cinq prochaines années, 1 million d’hectares de fermes et de paysages liés à la production de matières premières pour les chaînes d’approvisionnement du secteur de la mode en espaces d’agriculture régénératrice. Étape clé dans l’engagement de Kering d’atteindre un « impact net positif » sur la biodiversité à l’horizon 2025, ce million d’hectares s’ajoute à l’objectif de Kering de protéger par ailleurs 1 million d’hectares d’habitats « irremplaçables » critiques au-delà de sa chaîne d'approvisionnement, ce qui représente au total la transformation de 2 millions d’hectares de terres.

Kering investit dans Vestiaire Collective

1er mars 2021 - Vestiaire Collective a annoncé une nouvelle levée de fonds de 178 millions d’euros auprès de Kering et Tiger Global Management notamment, afin d’accélérer sa croissance sur le marché de la seconde main et d’impulser le changement vers une industrie de la mode plus durable. En investissant dans Vestiaire Collective avec une participation d’environ 5% et en étant représenté au Conseil d’administration, Kering illustre sa stratégie pionnière qui consiste à soutenir le développement de modèles innovants, à s’ouvrir aux nouvelles tendances de marché et à explorer de nouveaux services pour les clients de la mode et du luxe.

Kering renforce ses capacités logistiques mondiales avec une nouvelle plateforme dans le Nord de l'Italie

8 avril 2021 - Kering a annoncé la finalisation de la première phase de sa nouvelle plateforme logistique à Trecate, dans la région du Piémont, dans le Nord de l’Italie. Une première partie du bâtiment est opérationnelle depuis mars 2020 ; la seconde (qui représente plus de 100 000 m²) le sera d’ici la fin du troisième trimestre 2021. Construit en un temps record, le nouveau centre logistique s’étend sur plus de 162 000 m² et associe des technologies et des systèmes d’automatisation de pointe, une grande évolutivité, ainsi que des processus durables et innovants au service du bien-être des employés. Il permettra de répondre aux demandes internationales des Maisons du Groupe provenant des entrepôts régionaux, des boutiques en propre, des sites d’e-commerce et du réseau Wholesale.

Ginevra Elkann quitte le conseil d'administration de Kering

27 avril 2021 - En raison de l’évolution des fonctions qu’elle assume pour la société Exor dont elle est également administratrice et afin d’éviter tout potentiel conflit d’intérêts, Ginevra Elkann a démissionné de son mandat d’administratrice au Conseil d’administration de Kering avec effet au 27 avril 2021, ce dont le Conseil a pris acte.

Succès de la cession de 5,9% du capital de Puma

27 mai 2021 - Kering a annoncé la cession, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, d’environ 5,9% du capital de Puma pour un montant total d’environ 805 millions d’euros, correspondant à un prix de cession de 90,3 euros par action Puma. A la suite de cette transaction, Kering détient une participation de 4,0% environ au capital de Puma. Le produit net de la transaction a été affecté aux besoins généraux de Kering et renforce encore davantage sa structure financière.

Kering Eyewear acquiert le lunetier de luxe danois Lindberg

8 juillet 2021 - Kering Eyewear et la famille Lindberg ont signé un accord en vue de l’acquisition par Kering Eyewear de 100% du capital de Lindberg. Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear et s’intègre parfaitement dans sa stratégie. Cette opération renforcera encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu’acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l’addition d’une marque propre, dotée d’une grande légitimité sur les montures optiques, d’un savoir-faire unique et d’un service client d’excellence.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ





(en millions d’euros) 1er semestre

2021 1er semestre

2020 ACTIVITÉS POURSUIVIES Chiffre d'affaires 8 047,2 5 378,3 Coût des ventes (2 104,6) (1 474,8) Marge brute 5 942,6 3 903,5 Charges de personnel (1 162,5) (1 026,7) Autres produits et charges opérationnels courants (2 543,1) (1 924,4) Résultat opérationnel courant 2 237,0 952,4 Autres produits et charges opérationnels non courants (17,3) (319,6) Résultat opérationnel 2 219,7 632,8 Résultat financier (125,6) (144,9) Résultat avant impôt 2 094,1 487,9 Charge d’impôt (594,6) (193,7) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 0,9 (7,8) Résultat net des activités poursuivies 1 500,4 286,4 dont part du Groupe 1 461,9 283,8 dont part des intérêts minoritaires 38,5 2,6 ACTIVITÉS ABANDONNÉES Résultat net des activités abandonnées 17,1 (11,2) dont part du Groupe 17,1 (11,2) dont part des intérêts minoritaires - - TOTAL GROUPE Résultat net 1 517,5 275,2 dont part du Groupe 1 479,0 272,6 dont part des intérêts minoritaires 38,5 2,6









(en millions d’euros) 1er semestre

2021 1er semestre

2020 Résultat net, part du Groupe 1 479,0 272,6 Résultat de base par action (en euros) 11,85 2,18 Résultat dilué par action (en euros) 11,85 2,18 Résultat net des activités poursuivies, part du Groupe 1 461,9 283,8 Résultat de base par action (en euros) 11,71 2,27 Résultat dilué par action (en euros) 11,71 2,27 Résultat net des activités poursuivies hors éléments non courants, part du Groupe 1 477,4 569,3 Résultat de base par action (en euros) 11,84 4,55 Résultat dilué par action (en euros) 11,84 4,55

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ





(en millions d’euros) 1er semestre

2021 1er semestre

2020 Résultat net 1 517,5 275,2 dont part du Groupe 1 479,0 272,6 dont part des intérêts minoritaires 38,5 2,6 Variation des écarts de conversion des filiales consolidées : 87,2 (31,3) variation des écarts de conversion 87,2 (31,3) montants transférés au compte de résultat - - Variation des couvertures de flux de trésorerie futurs en devises : (115,7) 67,9 variation de juste valeur (66,0) 59,1 montants transférés au compte de résultat (55,9) 12,1 effets d’impôt 6,2 (3,3) Variation des autres éléments du résultat global des sociétés mises en équivalence : - 2,1 variation de juste valeur - 2,1 montants transférés au compte de résultat - - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, transférables au compte de résultat



(28,5)



38,7 Variation des provisions pour retraites et autres avantages similaires : 7,6 6,0 variation des écarts actuariels 9,0 6,9 effets d’impôt (1,4) (0,9) Variation des actifs financiers évalués à la juste valeur : 55,3 - variation de juste valeur 35,8 - effets d’impôt 19,5 - Gains et pertes enregistrés en capitaux propres, non transférables au compte de résultat



62,9



6,0 Total Gains et pertes enregistrés en capitaux propres 34,4 44,7 dont part du Groupe 29,7 44,2 dont part des intérêts minoritaires 4,7 0,5 RÉSULTAT GLOBAL 1 551,9 319,9 dont part du Groupe 1 508,7 316,8 dont part des intérêts minoritaires 43,2 3,1

BILAN CONSOLIDÉ

Actif

(en millions d’euros) 30/06/2021 31/12/2020 Écarts d’acquisition 2 456,6 2 452,2 Marques et autres immobilisations incorporelles 7 012,9 6 985,8 Droits d’utilisation sur contrats de location 4 239,8 3 956,8 Immobilisations corporelles 2 725,3 2 670,2 Participations dans les sociétés mises en équivalence 34,3 36,2 Actifs financiers non courants 983,1 1 688,6 Actifs d’impôt différé 1 275,7 1 177,4 Autres actifs non courants 5,5 17,4 Actifs non courants 18 733,2 18 984,6 Stocks 3 041,1 2 845,5 Créances clients et comptes rattachés 898,1 910,4 Créances d’impôt courant 335,6 600,5 Actifs financiers courants 26,7 158,0 Autres actifs courants 1 109,4 1 062,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 786,9 3 442,8 Actifs courants 10 197,8 9 020,1 Actifs détenus en vue de la vente 0,3 0,7 TOTAL ACTIF 28 931,3 28 005,4

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) 30/06/2021 31/12/2020 Capitaux propres – Part du Groupe 12 518,0 11 820,9 Capitaux propres – Part des intérêts minoritaires 248,5 214,1 Capitaux propres 12 766,5 12 035,0 Emprunts et dettes financières à long terme 3 507,7 3 815,3 Passifs non courants sur contrats de location 3 835,2 3 545,8 Passifs financiers non courants 80,1 80,0 Provisions non courantes pour retraites et autres avantages similaires 105,0 107,5 Provisions non courantes 18,5 18,4 Passifs d’impôt différé 1 475,7 1 485,1 Autres passifs non courants 182,7 183,6 Passifs non courants 9 204,9 9 235,7 Emprunts et dettes financières à court terme 1 898,4 1 776,2 Passifs courants sur contrats de location 575,4 538,0 Passifs financiers courants 72,7 338,1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 659,4 1 489,6 Provisions courantes pour retraites et autres avantages similaires 9,3 12,2 Provisions courantes 132,7 212,4 Dettes d’impôt courant 1 117,3 901,3 Autres passifs courants 1 494,6 1 466,8 Passifs courants 6 959,8 6 734,6 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 0,1 0,1 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 28 931,3 28 005,4

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS





(en millions d’euros) 1er semestre

2021 1er semestre

2020 Résultat net des activités poursuivies 1 500,4 286,4 Dotations nettes courantes aux amortissements et provisions sur actif

opérationnel non courant 713,9 722,6 Autres (produits)/charges sans contrepartie en trésorerie (102,7) 136,7 Capacité d’autofinancement 2 111,6 1 145,7 Charges/(produits) d’intérêts financiers 114,6 142,9 Dividendes reçus (1,8) - Charge d’impôt courant 670,1 307,1 Capacité d’autofinancement avant impôts, dividendes et intérêts 2 894,5 1 595,7 Variation du besoin en fonds de roulement 12,4 (470,3) Impôt payé (208,5) (192,1) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2 698,4 933,3 Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (345,4) (367,8) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 0,9 0,1 Acquisitions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie acquise 18,7 12,5 Cessions de filiales et d’entreprises associées nettes de la trésorerie cédée (0,7) 0,7 Acquisitions d’autres actifs financiers (90,4) (28,1) Cessions d’autres actifs financiers 823,8 12,2 Intérêts et dividendes reçus 2,0 2,5 Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement 408,9 (367,9) Dividendes versés aux actionnaires de Kering SA (998,3) (1 000,1) Dividendes versés aux intérêts minoritaires des filiales consolidées (8,8) (1,6) Transactions avec les intérêts minoritaires (81,1) (51,6) (Acquisitions)/cessions d’actions Kering auto-détenues (117,8) (2,0) Émissions d’emprunts obligataires et bancaires 38,6 1 423,0 Remboursements d’emprunts obligataires et bancaires (219,7) (234,0) Émissions/(remboursements) des autres dettes financières 155,8 321,6 Remboursements des passifs sur contrats de location (372,1) (385,3) Intérêts versés et assimilés (129,4) (144,9) Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (1 732,8) (74,9) Flux nets liés aux activités abandonnées 4,1 (1,4) Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 9,7 5,5 Variation nette de la trésorerie 1 388,3 494,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 3 000,1 1 837,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 4 388,4 2 332,2

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE ET DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2021

(En millions d’euros)



S1 2021 S1 2020



Variation

en réel Variation en comparable

(1) T2

2021 T2

2020



Variation

en réel Variation en comparable

(1) T1

2021 T1

2020 Variation

en réel Variation en comparable

(1) Total Maisons 7 708,0 5 175,5 +48,9% +53,3% 3 981,1 2 109,8 +88,7% +92,5% 3 726,9 3 065,7 +21,6% +26,0% Gucci 4 479,3 3 072,2 +45,8% +50,3% 2 311,6 1 268,1 +82,3% +86,1% 2 167,7 1 804,1 +20,2% +24,6% Yves Saint Laurent 1 045,5 681,1 +53,5% +58,2% 528,8 246,5 +114,5% +118,5% 516,7 434,6 +18,9% +23,4% Bottega Veneta 707,6 503,1 +40,6% +45,0% 379,4 229,4 +65,4% +69,0% 328,2 273,7 +19,9% +24,6% Autres Maisons 1 475,6 919,1 +60,5% +64,5% 761,3 365,8 +108,1% +111,3% 714,3 553,3 +29,1% +33,1% Corporate et autres 339,2 202,8 +67,3% +72,7% 176,1 65,3 +169,7% +176,5% 163,1 137,5 +18,6% +22,9% KERING 8 047,2 5 378,3 +49,6% +54,1% 4 157,2 2 175,1 +91,1% +95,0% 3 890,0 3 203,2 +21,4% +25,8%

(1) Variation à périmètre et taux de change comparables.

PRINCIPALES DÉFINITIONS

Chiffre d’affaires « réel » et « comparable »

Le chiffre d’affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d’affaires publié. Le Groupe utilise, par ailleurs, la notion de « comparable » qui permet de mesurer la croissance organique de ses activités. La notion de chiffre d’affaires « comparable » consiste à retraiter le chiffre d’affaires 2020 en :

- neutralisant la part de chiffre d’affaires relative aux entités cédées en 2020 ;

- en intégrant la part de chiffre d’affaires relative aux entités acquises en 2021 ;

- en recalculant l’ensemble du chiffre d’affaires 2020 aux taux de change 2021.

Ces retraitements permettent ainsi d’obtenir une base comparable à taux et périmètre constants, afin d’identifier la croissance dite « organique » ou « interne » du Groupe.

Résultat opérationnel courant

Le résultat opérationnel du Groupe inclut l’ensemble des produits et des charges directement liés à ses activités, que ces produits et charges soient récurrents ou qu’ils résultent de décisions ou de transactions ponctuelles ou atypiques.

Les autres produits et charges opérationnels non courants regroupent, en raison de leur nature, de leur montant ou de leur fréquence, des éléments susceptibles d’affecter la pertinence du suivi de la performance opérationnelle du Groupe reflétée par le résultat opérationnel courant. Ils comprennent les effets des variations de périmètre, les dépréciations d’écarts d’acquisition et de marques et, lorsqu’ils sont significatifs, des dépréciations d’immobilisations incorporelles et corporelles, des plus ou moins-values de cession d’actifs immobilisés, des coûts de restructuration et de litiges.

En conséquence, le Groupe utilise comme solde de gestion intermédiaire majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel et les autres produits et charges opérationnels non courants. Ce solde intermédiaire permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle du Groupe et de ses Maisons, pouvant ainsi servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l’information financière.

EBITDA

Le Groupe utilise, pour le suivi de sa performance opérationnelle, un solde intermédiaire de gestion intitulé EBITDA. Cet indicateur financier correspond au résultat opérationnel courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et des provisions sur actifs opérationnels non courants, comptabilisées en résultat opérationnel courant.

Cash-flow libre opérationnel, cash-flow disponible opérationnel et cash-flow disponible

Le Groupe utilise un agrégat intermédiaire pour le suivi de sa performance financière dénommé cash-flow libre opérationnel. Cet indicateur financier correspond aux flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles sous déduction des investissements opérationnels nets (définis comme les acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles).

Le Groupe a également défini un agrégat supplémentaire, le cash-flow disponible opérationnel, afin de prendre en compte le remboursement des loyers fixes capitalisés (principal et intérêts) en application de la norme IFRS 16 et ainsi refléter l’intégralité de ses flux opérationnels.

Le cash-flow disponible correspond ainsi au cash-flow disponible opérationnel augmenté des intérêts et dividendes reçus et diminué des intérêts versés et assimilés (hors contrats de location).

Endettement financier net

L’endettement financier net est un des principaux indicateurs financiers suivis par le Groupe. Il comprend les emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et équivalents de trésorerie. En conséquence, le coût de l’endettement financier net correspond à l’ensemble des charges et produits financiers attachés à ces éléments, y compris l’effet des instruments dérivés utilisés à des fins de couverture de juste valeur des emprunts et dettes financières. Il est à noter que les emprunts et dettes financières incluent les options de vente accordées à des intérêts minoritaires.

Taux d’impôt effectif sur le résultat courant

Le taux d’impôt effectif sur le résultat courant correspond au taux d’impôt effectif hors effet d’impôt relatif aux autres produits et charges opérationnels non courants.

4 Résultat net part du Groupe récurrent : résultat net part du Groupe des activités poursuivies hors éléments non courants.

Pièce jointe