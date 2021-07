Communiqué de presse – Mardi 27 juillet 2021 – 17h45

Avis de mise à disposition du Rapport Semestriel 2021

ARGAN annonce que son rapport financier semestriel 2021 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 juillet 2021.

Ce document en version française est disponible sur le site d’ARGAN à l’adresse www.argan.fr, dans l’espace Investisseurs, rubrique Communication AMF.

Des exemplaires du rapport financier semestriel sont également disponibles au Siège du Groupe : 21, rue Beffroy - 92200 Neuilly sur Seine.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2021, son patrimoine représente 3,1 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,3 Mds€ et générant 155 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr











Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale

Tél : 01 47 47 05 46

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr













Aude Vayre – Relations presse

Tél : 06 14 64 15 65

Philippe Ronceau – Relations Investisseurs

Tel : 06 64 12 53 61

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





Attachment