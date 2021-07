EXEL INDUSTRIES :Chiffre d’affaires 3ième trimestre 2020 – 2021: Un rythme de croissance soutenu à 18,4%, conforme à nos attentes.

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE Le 27 juillet 2021





Chiffre d’affaires 3ième trimestre 2020 – 2021







Un rythme de croissance soutenu à 18,4%, conforme à nos attentes.









Chiffre d’affaires T3 en M€ 2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié * tcpc Publié * tcpc Pulvérisation agricole 99,6 113,8 14,2 16,4 14,3% 16,4% Arrachage de betteraves 22 30,6 8,6 8,8 39,3% 39,9% Arrosage et pulvérisation du jardin 50,1 49,8 -0,3 -0,8 -0,6% -1,6% Pulvérisation industrielle 38,8 55 16,2 17,9 41,9% 46,2% Groupe EXEL Industries 210,4 249,2 38,8 42,2 18,4% 20,1%

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

Chiffre d’affaires 9 mois en M€ 2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié * tcpc Publié * tcpc Pulvérisation agricole 255,7 292 36,3 42,1 14,2% 16,5% Arrachage de betteraves 53,8 63,8 10 10,9 18,7% 20,2% Arrosage et pulvérisation du jardin 89,3 109,4 20,1 20,3 22,4% 22,7% Pulvérisation industrielle 125,8 169,2 43,4 38 34,5% 30,2% Groupe EXEL Industries 524,7 634,4 109,8 111,3 20,9% 21,2%

3ième trimestre 2020-2021

Le troisième trimestre 2020-2021 avec un CA de 249,2M€ et une croissance de 38,8M€ (+18,4%), confirme la bonne dynamique des 1er et 2nd trimestres. A taux de change et périmètre comparables, le CA s’établit à 252,6M€, soit une croissance organique de 20,1%, alors même que la fin du T3 2019-2020 avait bénéficié d’un début de reprise. A noter que c’est le niveau de CA le plus élevé des 5 dernières années. La variation des parités monétaires a affecté négativement le CA de 3,4M€.

Comme c’est le cas depuis le début de l’année, l’ensemble des zones géographiques est en croissance, en particulier les zones EMEA et Amérique du nord, mais aussi la zone Asie Pacifique où on note une bonne progression de Sames Kremlin.

PULVERISATION AGRICOLE, un CA de 113,8M€ en croissance de 14,2M€ (+14,3%).





La croissance s’explique par la persistance d’une bonne dynamique du segment des automoteurs et des trainés, principalement en Amérique du nord où l’activité progresse de près de 30%, mais aussi dans des proportions variables dans toutes les autres zones où nous sommes présents. La pénurie de composants électroniques désorganise nos unités de production et génère 2 à 3 semaines de retard de livraison.

ARRACHAGE DE BETTERAVES, un CA de 30,6M€ en croissance de 8,6M€ (+39,3%).





Nous bénéficions d’une bonne percée du Terra Variant en particulier en Allemagne avec un programme de subventions gouvernementales, mais aussi d’une bonne tenue de nos ventes de machines d’occasion et pièces détachées en Europe de l’Est.

ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN, un CA de 49,8M€ stable à -0,3M€ (-0,6%).





Malgré les anticipations de commandes passées par nos clients avant le démarrage de la saison et qui nous avait conduit à croître de près de 52% à la fin du S1, nous réalisons un CA stable au niveau des meilleurs niveaux historiques et conforme à nos attentes. Les tensions sur les matières plastiques et la chaîne logistique en général ont perturbé notre production et nos livraisons.

PULVERISATION INDUSTRIELLE, un CA de 55M€ en croissance de 16,2M€ (+41,9%).





Nous continuons de bénéficier d’une solide performance du segment des pièces détachées et de celui des équipements notamment dans le secteur de l’ameublement, ainsi que de notre nouvelle gamme de produits appréciée par nos clients.

PERSPECTIVES

Suite à un T3 conforme à nos attentes et à un excellent premier semestre, nous prévoyons un CA annuel en croissance significative, même si le T4.2019-2020 avait été d’un bon niveau.

PULVERISATION AGRICOLE





Les prix des matières premières agricoles toujours très bien orientés continuent d’inciter les agriculteurs à investir partout dans le monde. Le prix de l’acier et des matières plastiques continue d’augmenter et nous adaptons nos tarifs au cas par cas. La pénurie de certains composants engendre des retards de livraison non critiques à ce stade.

ARRACHAGE DE BETTERAVES





Le carnet de commandes reste à un niveau supérieur à ce qu’il était l’an passé à la même date et sauf retard sur certains approvisionnements le T4 sera en hausse significative. C’est la conséquence directe des plans d’action que nous avons initiés pour développer la gamme Terra Variant dans l’épandage de lisier et digestats de méthanisation, ainsi que nos ventes d’arracheuses de betterave à l’international. Le prix des betteraves est mieux orienté en Europe grâce au soutien des producteurs de sucre. Le gel n’a finalement affecté qu’une faible partie des surfaces de betteraves françaises.

ARROSAGE ET PULVERISATION DU JARDIN





Notre carnet de commandes reste à ce jour supérieur à l’an passé. Le CA annuel 2020-2021 devrait être à un niveau historiquement élevé, même si le temps pluvieux du mois de juillet pèse légèrement sur les ventes. D’autre part, nous subissons depuis plusieurs mois de fortes tensions sur les matières plastiques, tant au niveau du prix que de la disponibilité.

PULVERISATION INDUSTRIELLE





La bonne dynamique de l’industrie de l’ameublement continue de refléter le changement de comportement des ménages (bricolage, et réaménagement des logements…). Néanmoins, la reprise du secteur automobile reste fragile avec, à ce stade, un redémarrage en Asie, et des perspectives incertaines ailleurs qui sont affectées par les tensions sur les livraisons de composants électroniques.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le 28 octobre, CA annuel

Le 17 décembre, résultats annuels

A propos d’EXEL Industries : Le métier principal d’EXEL Industries est la pulvérisation, pour l’agriculture et l’industrie. Le Groupe est également présent sur les marchés de l’arrosage grand public et des arracheuses de betteraves. La vocation d’EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d’innovation permanente et à une stratégie d’internationalisation. EXEL Industries emploie plus de 3 000 personnes dans 27 pays, sur les 5 continents.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com.

Yves BELEGAUD

Directeur Général groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Patrick TRISTANI

C.F.P.O / Relations Investisseurs. Tel :0682258104

Patrick.tristani@exel-industries.com

