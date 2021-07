Valneva nomme Peter Buhler au poste de Directeur Financier

English French

Saint-Herblain (France), le 29 juillet 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux, a annoncé aujourd’hui la nomination de Peter Buhler comme directeur financier et membre du directoire.

Peter a plus de vingt ans d’expérience dans la direction stratégique et financière d'entreprises de sciences de la vie et de technologie. Il est actuellement directeur financier de Quotient, société suisse de diagnostics médical cotée au Nasdaq, dont il a notamment renforcé la trésorerie en levant près de 200 millions de dollars. Avant de rejoindre Quotient, Peter était directeur Financier de Zaluvida AG et de Stallergenes Greer Plc, où il a notamment mené un projet de fusion complexe visant à combiner une société française et une société américaine par la création d'une holding britannique. Précédemment, il a occupé des postes de direction financière chez Eli Lilly, Merck Serono et Logitech. Peter est un expert-comptable suisse certifié et est titulaire d'un Executive MBA de la SBS Swiss Business School.

Afin d’assurer la continuité des activités et leur bonne transition, David Lawrence, Acting CFO, a accepté de continuer à aider Valneva jusqu’à la fin 2021. L’arrivée de Peter est prévue dans les six prochains mois.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, « Nous sommes ravis que Peter rejoigne Valneva. Grâce à son expertise avérée en matière de gestion financière et de management stratégique, et notamment son expérience des Etats-Unis et du Nasdaq, il sera un atout précieux pour notre équipe de direction. Je tiens également à remercier David pour son engagement continu, son dévouement et ses contributions majeures dans son rôle transitoire d’Acting CFO. »

Peter Buhler a précisé, « Je me réjouis de rejoindre le directoire de Valneva et de diriger son organisation financière afin de contribuer aux succès futurs alors que le Groupe entame la prochaine étape de sa stratégie. »

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée du développement de vaccins en identifiant des maladies infectieuses mortelles et débilitantes pour lesquelles il n'existe pas de solution vaccinale prophylactique et pour lesquelles les options thérapeutiques sont limitées. Valneva utilise ensuite sa forte connaissance de la science des vaccins, et notamment son expertise dans les différents modes de vaccination ainsi que ses infrastructures de développement de vaccins déjà bien établies, pour mettre au point des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

