ASSYSTEM: Forte dynamique de croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021

Forte dynamique de croissance

du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021

Paris-La Défense, le 29 juillet 2021 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), acteur majeur de l’ingénierie, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre 2021, clos le 30 juin.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021

et variations par rapport à 2020 (non audité)

En millions d'euros S1 2020 S1 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 229,5 253,4 +10,4% +12,4% Nucléaire 141,4 163,8 +15,8% +15,1% ET&I** 85,0 89,6 +5,5% +8,3% Divers*** 3,1 - - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 20,2 M€ au 1er semestre 2020 et 19,2 M€ au 1er semestre 2021.

*** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

Au 1er semestre 2021, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 253,4 millions d’euros en croissance de +10,4%, dont +12,4% en organique, -0,5% d’effet périmètre (lié à la cession de la société Eurosyn, classée précédemment sous la rubrique « Divers », et à l’intégration de la société britannique CRA) et -1,5% d’effet de la variation des taux de change (résultant principalement de la baisse contre Euro de l’USD et de monnaies liées à l’USD).

NUCLEAIRE

Les activités Nucléaire, à 163,8 millions d’euros (65% du chiffre d’affaires consolidé) contre 141,4 millions d’euros au 1er semestre 2020, sont en progression très marquée à +15,8%, dont +15,1% de croissance organique, +1,4% d’effet périmètre (correspondant à l’intégration de CRA) et -0,7% d’effet de la variation des taux de change.

La dynamique de croissance est particulièrement forte en Europe (France, Royaume-Uni et Finlande) et en Turquie. Le chiffre d’affaires réalisé au Moyen-Orient baisse de 6,7 millions d’euros, en raison de l’arrivée à échéance du contrat ENEC aux Emirats Arabes Unis.

La croissance enregistrée sur le 1er semestre 2021 intègre un effet de base favorable, compte tenu des impacts de la pandémie de Covid-19 sur l’activité du 1er semestre 2020. A noter cependant que le chiffre d’affaires progresse de +9,8% par rapport à celui enregistré au 1er semestre 2019.

ENERGY TRANSITION & INFRASTRUCTURES (ET&I)

Au 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires d’ET&I, à 89,6 millions d’euros, est en croissance de +5,5% par rapport aux 85,0 millions d’euros enregistrés au 1er semestre 2020, dont +8,3% de croissance organique et -2,8% d’effet de la variation des taux de change, particulièrement marqué sur l’activité Staffing dont la monnaie de référence est l’USD.

L’essentiel des activités a retrouvé une dynamique de croissance organique. Le chiffre d’affaires se situe cependant 4,1% au-dessous de celui enregistré au 1er semestre 2019, largement en raison de l’effet change sur l’activité Staffing.

ACQUISITION DE LA SOCIETE D’INGENIERIE STUP CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Assystem a acquis, le 30 juin 2021, 99% du capital de la société d’ingénierie indienne STUP Consultants Private Limited (1). Elle sera consolidée dans les comptes d’Assystem au 2nd semestre 2021. Ses activités actuelles ressortent du segment ET&I.

CALENDRIER FINANCIER 2021

15 septembre : Résultats semestriels 2021 – Réunion de présentation le 16 septembre à 8h30 28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'ingénierie. Au cœur de l’industrie depuis plus de 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long de leur cycle de vie. Assystem S.A. est cotée sur Euronext Paris.

DONNEES PAR TRIMESTRE

En millions d'euros T1 2020 T1 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 122,9 127,9 +4,1% +6,1% Nucléaire 74,5 81,8 +9,8% +9,0% ET&I** 46,6 46,1 -1,1% +1,7% Divers*** 1,8 - - -





En millions d'euros T2 2020 T2 2021 Variation

totale Variation

organique* Groupe 106,6 125,5 +17,7% +19,6% Nucléaire 66,9 81,9 +22,5% +21,8% ET&I** 38,4 43,6 +13,5% +16,4% Divers*** 1,3 - - -

* A périmètre comparable et taux de change constant.

** Dont un chiffre d’affaires Staffing de 10,9 M€ au 1er trimestre 2020 et 9,7 M€ au 1er trimestre 2021, et 9,3 M€ au 2ème trimestre 2020 et 9,5 M€ au 2ème trimestre 2021.

*** Activité déconsolidée depuis le 1er juillet 2020.

(1) Cf communiqué de presse diffusé le 1er juillet 2021 disponible sur assystem.com.

