Parrot : Résultats du 1er semestre 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 juillet 2021, 7h00 CET

Résultats du 1er semestre 2021

Croissance de 19 % des activités drones professionnels à taux de change constant

Solidité de la marge brute et maîtrise des coûts opérationnels

Impact positif de la cession de Micasense sur les résultats et la trésorerie

Présentation d’ANAFI Ai : le premier drone professionnel intelligent, pilotable sans limitation grâce à la 4G, aux nombreuses applications logicielles déjà intégrées

Activité du 1er semestre 2021

Au titre du 1er semestre 2021 le Groupe Parrot a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 24,3 M€, contre un chiffre d’affaires retraité de 23,7 M€ au 30 juin 2020. La filiale américaine Micasense cédée au 27 janvier 2021 n’est plus consolidée à compter du 1er janvier 2021 : le chiffre d’affaires 2020 est éliminé du chiffre d’affaires total 2020 afin d’obtenir une base comparable. Dans la lignée des bonnes performances du 1er trimestre, le recentrage sur les drones professionnels continue de porter ses fruits : à taux de change constant le chiffre d’affaires semestriel du Groupe (base comparable) est en croissance de +9,2 % (et de 2,6 % à taux de change courant) par rapport au 1er semestre 2020.

Sur ce 1er semestre, la dynamique commerciale est marquée par :

Un chiffre d’affaires des micro-drones de 8,2 M€ en croissance de +6,0 % (+1,4 % à taux de change courant), porté par la forte croissance des ventes de micro-drones professionnels de la gamme ANAFI, et en particulier ANAFI USA. La gamme de drones professionnels ANAFI représente 78 % du CA micro-drones sur le semestre, contre 43 % au 1 er semestre 2020. Sa dynamique commerciale compense largement la diminution volontaire des ventes de produits grands publics et la non-récurrence de la R&D financée (1,0 M€) liée à la finalisation du programme SRR fin 2020. La performance ne tient pas compte d’une première commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes qui doivent être livrés cet été.

semestre 2020. Sa dynamique commerciale compense largement la diminution volontaire des ventes de produits grands publics et la non-récurrence de la R&D financée (1,0 M€) liée à la finalisation du programme SRR fin 2020. La performance ne tient pas compte d’une première commande liée au contrat cadre signé avec la DGA pour 150 systèmes qui doivent être livrés cet été. Un chiffre d’affaires de 11,7 M€ généré par les solutions logicielles d’analyses de données, en hausse de +15,9 % (+7,9 % à taux de change courant) confirmant l’accélération observée en mars-avril. La solution Pix4Dmapper affichent de solides performances tant en termes de ventes que d'utilisation tandis que les nouvelles solutions métiers lancées fin 2019 sont en progression constante.

Un chiffre d’affaires de 4,7 M€ pour les drones à voilures fixes avec une baisse ramenée à -4,5 % (-10,4 % à taux de change courant) témoignant de la forte activité commerciale du 2ème trimestre (+13,1 % par rapport au 1er trimestre 2021). Celle-ci fait suite aux nouveaux drones professionnels à voilure fixe lancés en février 2021 : les 3 nouveaux modèles d’eBee adaptés à différents besoins et marchés accélèrent le renouvellement du parc client et la conquête de nouveaux utilisateurs.





CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE PARROT

En M€ et en % du CA comparable S1 2020

(6 mois) S1 2021

(6 mois) Var. à taux de change courant Var. à taux de change constant Micro-drones (Parrot Drones) 8,1 34% 8,2 34% +1,4% +6,0% dont produits grand public(1) 3,7 16% 2,1 9% -43,8% NA Logiciels d’analyses de données (Pix4D) 10,8 46% 11,7 48% +7,9% +15,9% Drones à voilure fixe (senseFly) 5,3 22% 4,7 19% -10,4% -4,5% Parrot SA 0,1 1% 0,1 0% -12,0% -12,0% Éliminations intragroupe -0,7 -3% -0,5 -2% -32,5% -32,5% TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ 26,5 112% 24,3 100% -8,1% -2,3% dont MicaSense(2) 2,8 12% 0,0 0% -100,0% -100,0% TOTAL GROUPE PARROT COMPARABLE(3) 23,7 100% 24,3 100% +2,6% +9,2% TOTAL ACTIVITÉS DRONES PROFESSIONNELS(4) 20,0 84% 22,2 91% +11,3% +19,0%

(1) Produits grand public : drones grand public toutes gammes , produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés.

(2) Suite à la cession de Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus consolidé depuis le 1er janvier 2021.

(3) Le total Groupe Parrot comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense en 2020.

(4) Total Activités Drones professionnels est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires les activités grand public (toutes gammes et produits, cf. (1)) et le chiffre d’affaires 2020 de MicaSense, société cédée en 2021.



Lancement d’ANAFI Ai

Le 30 juin 2021 Parrot a présenté son nouveau drone professionnel ANAFI Ai, alliant robotique et intelligence artificiel, c’est le premier drone civil du marché connecté en 4G. Sécurisé et largement disponible, la 4G offre une transmission longue portée et une liaison entre le drone et le pilote robuste en toutes circonstances.

Grâce à l’intelligence artificielle, et une tête pivotante équipée d'une caméra omnidirectionnelle, ANAFI Ai assure l’évitement précis d’obstacles, quelle que soit la direction du vol. Lorsque des obstacles sont détectés, ANAFI Ai détermine automatiquement la meilleure trajectoire pour poursuivre sa mission.

Les fonctionnalités d’ANAFI Ai permettent notamment d'exécuter automatiquement des plans de vol spécifiques à la photogrammétrie et ses images sont compatibles avec toutes les suites logicielles de photogrammétrie. Avec Pix4D, l'intégration va encore plus loin avec un transfert direct en 4G des images vers les serveurs PIX4Dcloud pour assurer une plus grande rapidité de traitement. Pour gagner en temps et en productivité, les professionnels peuvent générer des missions optimisées en désignant simplement un bâtiment dans le plan cadastral en 3D.

La cybersécurité est au cœur de la conception d’ANAFI Ai. Les utilisateurs conservent un contrôle total sur toutes leurs données, ANAFI Ai est conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne et va même plus loin dans certains cas. Le secure element intégré est conforme à la norme NIST FIPS140-2 niveau 3 et certifié Common Criteria EAL5+. Un programme de « bug bounty » est en cours.

Fort de ces atouts, Parrot continue d’élargir son écosystème de partenaires logiciels en s’appuyant notamment sur son SDK (Software Development Kit) qui est étendu à l’application FreeFlight, dont la 7ème version est rendue open source. Les partenaires de Parrot incluent : des plateformes logicielles pour les drones professionnels (Skyward, a Verizon Company, Measure, an AgEagle Company), des services de journaux de bord (DroneLogbook, Airdata), des programmes de sécurité publique (DroneSense) et de planification avancée de missions (QGroundControl, UgCS), des plateformes cloud de médias et de données (Survae), de la connaissance situationnelle géospatiale en temps réel (Rapid Imaging, Textron Systems), et de l’inspection et de la cartographie (Pix4D).

Hautement technologique, esthétique, intriguant, pliable, opérationnel en 1 minute et résistant à la pluie, ANAFI Ai sera commercialisé auprès des professionnels et des institutions dans le courant du 2nd semestre à un prix public non encore dévoilé.

Résultats du 1er semestre 2021

En M€ et en % du CA S1 2021 S1 2020 Var. Chiffre d’affaires consolidé(1) 24,3 26,5 -8,1% Marge brute 17,8 19,3 -7,4% en % du chiffre d’affaires 73,4% 72,8% Résultat opérationnel courant -19,2 -20,9 +8,2% en % du chiffre d’affaires -78,8% -78,9% Autres produits et charges opérationnels(2) 16,2 0,0 NA Résultat opérationnel -2,9 -20,9 +86,0% en % du chiffre d’affaires -12,1% -79,1%) Résultat net, part du Groupe -2,8 -22,1 +87,4% en % du chiffre d’affaires -11,5% -83,6%

(1) Le chiffre d’affaires consolidé 2020 inclut Micasense, filiale cédée en janvier 2021 et donc non contributive en 2021 : voir tableau en page 1 pour détail.

Le bon niveau de marge brute de ce 1er semestre 2021, à 73,4 % du chiffre d’affaires, stable par rapport au 1er semestre 2020 continue de refléter la montée en puissance des offres et solutions dédiées aux professionnels et le retrait volontaire du marché des drones grand public.

Maintenant un stricte contrôle des dépenses, le Groupe contient ses coûts opérationnels, à 37,0 M€, soit une diminution de 3,1 M€ par rapport au 1er semestre 2020, et ce malgré une mobilisation forte des ressources en faveur de l’innovation et la non-récurrence des aides liées à la crise sanitaires (1,3 M€ au 1er semestre 2020 contre 0,4 M€ sur ce semestre). Les ressources allouées à la R&D (20,8 M€ sur le 1er semestre contre 21,3 M€ au 30 juin 2020) ont permis d’aboutir aux lancements des nouveaux drones professionnels et contribuent au développement des solutions logicielles. Les dépenses commerciales et marketing, à 7,7 M€ contre 8,7 M€ au 1er semestre 2020, tirent parti des mesures d’optimisation de l’organisation et du recentrage sur les drones professionnels. Le recentrage de la gamme se reflète toujours dans la diminution des dépenses de production à 2,5 M€ au 1er semestre 2021, contre 3,1 M€ au 30 juin 2020. Les frais généraux, strictement contrôlés, ressortent à 6,1 M€, contre 7,0 M€ à la même période en 2020. Au 30 juin 2021, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 521 (539 au 30/06/2020) auxquels s’ajoutent 50 prestataires externes (79 au 30/06/2020), une réduction en fin de semestre permise par la finalisation des nouveaux produits.

Du fait de la cession de Micasense au 1er trimestre 2021, le Groupe enregistre un produit opérationnel non courant de 16,2 M€, ramenant le résultat opérationnel du 1er semestre 2021 à -2,9 M€. Compte tenu d’un résultat financier de 0,5 M€ et d’une quote-part du résultat des entreprises mises en équivalences de -0,5 M€, le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à -2,8 M€, contre -22,1 M€ au 1er semestre 2020.

Évolutions de la trésorerie et du bilan au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette est de 78,2 M€ hors impact IFRS 16. Tenant compte d’un EBITDA de -19,1 M€ et de la cession de MicaSense, la consommation nette de cash sur le semestre est de -7,3 M€ avec une variation de BFR de +3,1 M€. Elle tient compte de la diminution des stocks, des dettes fournisseurs et du compte client.

Perspectives 2021

La stratégie menée par le Groupe depuis 2018, s’appuyant sur une trajectoire technologique de création de valeur sur les marchés professionnels, porte ses fruits. Comme anticipé, les effets de périmètre liés l’évolution du portefeuille de produits devrait continuer de s'amoindrir en 2021. Le Groupe qui a sécurisé la grande majorité de ses achats en 2021 reste vigilant quant aux tensions sur le marché des composants, et à l’évolution du contexte sanitaire. Parrot continue de capitaliser sur sa capacité d’innovation, la qualité de ses produits et une attention permanente portée à la gestion de ses opérations et l'allocation efficace de ses ressources. Au regard du plan de marche 2021, notamment des lancements de produits, des plans de production et du carnet de commande, la croissance pourrait s’accélérer au 2ème semestre 2021, porté notamment par les livraisons dans le domaine de la Défense et de la Sécurité.

Rappels concernant la cession de MicaSense

Le 27 janvier 2021, la société Parrot a cédé la totalité du capital de MicaSense Inc. qu’elle détenait, soit 99%, à la société AgEagle Aerial Systems Inc, sur la base d'une valeur d'entreprise de $22,75m. pour 100 % du capital. Le paiement en cash est prévu en plusieurs échéances : $14,3m. ont été versés depuis janvier, puis $2,35m. seront versés fin mars 2022 et $2,35m. fin mars 2023, contre lesquels vont s'appliquer les garanties usuelles données à l'acquéreur. L’opération inclut également un partie payée en actions AgEagle Aerial Systems, cotées sur NYSE American, pour un équivalent de $3m. à la date d’attribution des actions. Dans ce cadre 535 124 actions nouvelles AgEagle Aerial Systems ont été attribuées à Parrot en date du 27 avril 2021 ; la Société a cédé ces actions sur le marché NYSE American pour un montant brut de 2,5 M€ payé en juillet 2021. La plus-value de cession intégrant les frais de transaction et l'actualisation des créances dues s'élève à 15,75 M€.

Prochains rendez-vous financiers

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 18 novembre 2021, avant bourse.





A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot se déploie sur l’ensemble de la chaîne de valeur : des équipements aux services en passant par les logiciels. Ses microdrones, reconnus pour leurs performances et leur robustesse, adressent les usages professionnels et grand public. Le Groupe dispose également d'un ensemble de solutions de pointe (drones, capteurs, logiciels) à destination des professionnels, des entreprises, des grands comptes et des gouvernements. Son offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, (ii) la Défense et la Sécurité, et (iii) l’agriculture.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui plus 500 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com, www.sensefly.com, www.pix4d.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Cecilia Hage - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

cecilia.hage@parrot.com

ANNEXES

Les comptes du 1er semestre 2021 ont été examinés par le Conseil d’administration du 28 juillet 2021. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés résumés au 30 juin 2021 ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport d’examen limité sera émis après finalisation des procédures requises pour son émission. Le Rapport Financier du 1er semestre 2021 pourra être téléchargé dans les prochains jours sur https://www.parrot.com/fr/corporate/rapports-financiers-annuels-et-semestriels

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉS

En M€ et en % du CA comparable S1 2020

(6 mois) T1 2021

(3 mois) T2 2021

(3 mois) S1 2021

(6 mois) Micro-drones (Parrot Drones) 8,1 34% 4,8 39% 3,4 29% 8,2 34% dont produits grand public(1) 3,7 16% 1,1 9% 0,9 8% 2,1 9% Logiciels d’analyses de données (Pix4D) 10,8 46% 5,6 45% 6,1 52% 11,7 48% Drones à voilure fixe (senseFly) 5,3 22% 2,2 18% 2,5 21% 4,7 19% Parrot SA 0,1 1% 0,1 1% 0,0 0% 0,1 0% Éliminations intragroupe -0,7 -3% -0,2 -2% -0,2 -2% -0,5 -2% TOTAL GROUPE PARROT PUBLIÉ 26,5 112% 12,4 100% 11,9 100% 24,3 100% dont MicaSense(2) 2,8 12% 0,0 0% 0,0 0% 0,0 0% TOTAL GROUPE PARROT COMPARABLE(3) 23,7 100% 12,4 100% 11,9 100% 24,3 100% TOTAL ACTIVITÉS DRONES PROFESSIONNELS(4) 20,0 84% 11,3 91% 10,9 92% 22,2 91%

(1) Produits grand public : drones grand public toutes gammes , produits historiques automobiles (car kit, plug & play) et objets connectés.

(2) Suite à la cession de Micasense au 27 janvier 2021, le chiffre d’affaires n’est plus consolidé depuis le 1er janvier 2021.

(3) Le total Groupe Parrot comparable exclut le chiffre d’affaires de MicaSense en 2020.

(4) Total Activités Drones professionnels est un indicateur alternatif de performance visant à mesurer l’effet des décisions stratégiques, il est constitué pour les exercices présentés en déduisant du chiffres d’affaires les activités grand public (toutes gammes et produits, cf. (1)) et le chiffre d’affaires 2020 de MicaSense, société cédée en 2021.

COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

IFRS en M€ et en % du CA S1 2021

(6 mois) Ex. 2020

(12 mois) S1 2020

(6 mois) Chiffre d’affaires 24,3 57,3 26,5 Coût des ventes (6,5) (17,0) (7,2) Marge brute 17,8 40,2 19,3 en % du chiffre d’affaires 73,4% 70,2% 72,8% Frais de R&D (20,8) (40,2) (21,3) en % du chiffre d’affaires (85,4%) -70,2% (80,7%) Frais Marketing & Commerciaux (7,7) (16,3) (8,7) en % du chiffre d’affaires (31,5%) -28,4% (33,0%) Frais Généraux & Administratifs (6,1) (13,6) (6,9) en % du chiffre d’affaires (25,1%) -23,8% (26,3%) Frais de Production & Qualité (2,5) (6,1) (3,1) en % du chiffre d’affaires (10,2%) -10,7% (11,7%) Résultat opérationnel courant (19,2) (36,0) (20,9) en % du chiffre d’affaires (78,8%) -62,9% (78,9%) Autres produits et charges opérationnelles 16,2 0,5 (0,05) Résultat opérationnel (2,9) (35,6) (20,9) en % du chiffre d’affaires (12,1%) -62,1% (79,1%) Résultat financier 0,5 (2,2) (0,6) Quote part du résultat MEQ (0,5) (0,4) (0,4) Impôt sur le résultat 0,1 (0,3) (0,2) Résultat net (2,8) (38,4) (22,2) Intérêts minoritaires (0,03) (0,1) (0,06) Résultat net, part du Groupe (2,8) (38,4) (22,1) en % du chiffre d’affaires (11,5%) -67,0% (83,6%)

BILAN CONSOLIDÉ

IFRS en M€ 30 juin 2021 31 déc. 2020 30 juin 2020 Actifs non courants 25,0 21,0 20,5 Écart d’acquisition - - - Autres immobilisations incorporelles 0,4 0,4 0,4 Immobilisations corporelles 2,3 2,3 2,2 Droit d’utilisation 10,4 5,9 6,7 Participations dans les entreprises mises en équivalence 4,6 5,0 5,1 Actifs financiers 6,6 6,5 4,6 Créances de loyer non courantes 0,3 0,7 1,2 Impôts différés actifs 0,3 0,2 0,2 Actifs courants 120,3 121,7 145,5 Stocks 8,9 10,2 14,0 Créances clients 5,6 6,0 6,3 Créances d’impôts 8,8 7,6 6,7 Créances diverses 15,9 9,1 10,9 Créances de loyers courantes 0,8 0,7 0,8 Autres actifs financiers courants 0,0 0,0 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 80,4 88,0 106,9 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 0,0 2,7 NA TOTAL ACTIF 145,3 145,4 166,0 Capitaux propres 97,3 99,7 117,8 Capital social 4,6 4,6 4,6 Primes d’émission et d'apport 331,7 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période -241,8 -204,0 (203,5) Résultat de la période - part du Groupe -2,8 -38,4 (22,1) Écarts de conversion 5,2 5,2 6,6 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 96,9 99,2 117,3 Participations ne donnant pas le contrôle 0,4 0,5 0,5 Passifs non courants 15,0 10,6 11,0 Dettes financières non courantes 1,7 1,8 1,6 Dettes de loyers non courantes 8,2 4,1 5,4 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,3 1,3 0,9 Impôts différés passifs 0,0 0,0 0,0 Autres provisions non courantes 0,3 0,1 1,0 Autres dettes non courantes 3,5 3,4 2,9 Passifs courants 32,9 33,6 36,4 Dettes financières courantes 0,5 0,7 0,2 Dettes de loyers courantes 3,6 3,5 3,4 Provisions courantes 1,8 3,9 4,5 Dettes fournisseurs 10,5 11,9 11,7 Dette d'impôt courant 0,1 0,1 0,1 Autres dettes courantes 16,4 13,5 16,5 Passifs classés comme détenus en vue de la vente 0,0 1,6 NA TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 145,3 145,4 166,0

TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

IFRS en M€ 30 juin 2021 31 déc. 2020 30 juin 2020 Flux opérationnel Résultat de la période, des activités poursuivies (2,8) (38,4) (22,2) Quote part du résultat de la société mise en équivalence 0,5 0,4 0,4 Amortissements et dépréciations 0,3 3,7 2,5 Plus et moins-values de cessions (16,7) 0,3 (0,0) Charges d'impôts (0,1) 0,3 0,2 Coût des paiements fondés sur des actions 0,4 1,1 0,5 Coût de l'endettement financier net 0,1 0,2 0,1 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avant coût

de l'endettement financier net et impôt (18,4) (32,4) (18,5) Variation du besoin en fonds de roulement (4,4) 2,5 1,0 Impôt payé (0,1) (0,2) (0,2) Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) (22,9) (30,1) (17,7) Flux d’investissement Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (0,9) (2,1) (0,8) Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise 0,0 - - Acquisitions d’actifs financiers (2,6) (2,3) (0,3) Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 0,0 0,1 0,0 Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 17,7 (0,4) - Cessions de participations dans les entreprises mise en équivalence - - - Cessions d’actifs financiers 2,9 0,8 0,4 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) 17,1 (3,8) (0,6) Flux de financement 0,0 Apports en fonds propres 0,0 0,0 0,0 Encaissements liés aux nouveaux emprunts (0,0) 1,7 0,7 Trésorerie placée à + 3 mois 0,0 - - Coût de l'endettement financier net (0,1) (0,2) (0,1) Remboursement de dettes financières à court terme (nets) (2,0) (4,2) (2,4) Ventes / (Achats) d’actions propres(4) 0,0 - - Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) (2,1) (2,8) (1,8) Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) (7,9) (36,7) (20,1) Incidence de la variation des cours des devises 0,2 (1,1) 0,4 Incidence des changements de principes comptables - (0,8) - Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 88,0 126,6 126,6 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 80,4 88,0 106,9

***

Pièce jointe