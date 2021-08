Atos est leader du Magic Quadrant™ de Gartner® pour les services d’externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides au niveau mondial

English French

Paris, le 3 août 2021 – Atos a été positionné par Gartner, Inc. parmi les leaders du Magic Quadrant pour les services d’externalisation des datacenters et la gestion des infrastructures hybrides dans le monde. Dans les éditions régionales antérieures du Magic Quadrant de Gartner, Atos a obtenu le statut de leader en Europe et en Amérique du nord pendant 9 et 4 années consécutives, respectivement.

Atos est reconnu pour le caractère holistique de sa vision stratégique et sa capacité d’exécution. En 2020, Atos a lancé Atos OneCloud , une initiative unique visant à accélérer de manière proactive la migration de ses clients vers le cloud. Soutenu par 2 milliards d’euros d’investissements, Atos OneCloud est un guichet unique permettant une transformation cloud de bout en bout, grâce à des solutions sectorielles spécifiques et des campagnes de mise sur le marché, incluant des services de consulting cloud, une transformation des applications ou des accélérateurs cloud préconçus.

Pour établir son rapport, Gartner a étudié les performances de 19 fournisseurs de services d’externalisation des centres de données (Data Center Outsourcing) et de gestion des infrastructures hybrides (Hybrid Infrastructure Managed Services) en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord.

« Nous sommes fiers d’être encore une fois reconnus comme l’un des leaders des services d’externalisation des datacenters et de gestion des infrastructures hybrides dans le monde par Gartner. De nombreuses entreprises adoptent aujourd’hui une approche intégrée pour migrer vers le cloud. Leurs préoccupations ? L’intégrité, la sécurité, la stabilité et la simplicité que peut leur offrir un partenaire cloud fiable et indépendant. En tant que leader des solutions numériques décarbonées et sécurisées, Atos se donne pour mission de renforcer continuellement ses capacités cloud, son expertise et son savoir-faire afin d’anticiper les besoins de ses clients », commente Jo Debecker, Directeur des Opérations Globales, Atos.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

