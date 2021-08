Ehitusleping Leedus (tuulepargi vundamendid Jonavas)

English Estonian

3. augustil 2021 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv UAB Merko Statyba ning UAB Potentia industriae lepingu tuulepargi vundamentide ehituseks Jonava rajoonis Leedus.

Lepingu maksumus on üle 4 miljoni euro, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta detsembris.

UAB Merko Statyba ( merko.lt ) on Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: UAB Merko Statyba ehitusdirektor Jaanus Rästas, tel: +370 6875 0680.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee