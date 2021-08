Ehitusleping Lätis (GUSTAVS ärikeskus Riias)

English Estonian

3. augustil 2021 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv SIA Merks ning UAB GALIO Groupi kuuluv SIA Gustava parks projekti lepingu GUSTAVS ärikeskuse ehituseks aadressil Gustava Zemgala tn 73, Riia. Tegemist on kolmest hoonest koosneva Gustavs Business Park arendusprojekti esimese hoonega.

Tööd hõlmavad kuuekorruselise büroohoone ja kahe maa-aluse parkimiskorruse ehitust ning infrastruktuuri rajamist.

Lepingu maksumus on ligikaudu 22 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2022. aasta detsembris.

SIA Merks ( merks.lv ) on Läti ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: SIA Merks, juhatuse liige ja ehitusdirektor Andris Bišmeistars, tel: +371 6737 3380.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee