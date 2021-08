AgriRÉCUP publie les résultats d’une étude de référence sur les plastiques agricoles générés à la ferme

ETOBICOKE, Ontario, 03 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgriRÉCUP a mené un projet de recherche pendant dix-huit mois. Il visait à identifier les types, la quantité d’emballages et de produits en plastique utilisés dans le secteur agricole canadien. Le tout premier rapport de référence national publié par Agriculture documente la quantité de ces plastiques générée par secteur et par région au pays.



Intitulé « Caractérisation et gestion des plastiques agricoles dans les fermes canadiennes », pour consulter le rapport allez au site Web de l’Agence canadienne de l’environnement à agrirecup.ca.

Cette recherche présente des données précises qui contribueront à guider le secteur agricole dans son exploration sur la façon dont les emballages et les produits en plastique agricole peuvent alimenter l’économie circulaire émergente au Canada.

« Ces données deviennent disponibles à un moment important. Il y a une activité considérable au niveau mondial visant à changer la façon dont les plastiques sont gérés », note Barry Friesen, directeur exécutif de Cleanfarms. « Plus près de chez nous, nous pouvons maintenant mesurer nos progrès au moment même où de nouvelles initiatives sont mises en place, qui complètent à la fois les programmes de recyclage établis et très performants et l’engagement continu de la communauté agricole à faire encore plus. »

La recherche a été financée en partie par Environnement et Changement climatique Canada.

Seule organisation de gérance de l’industrie agricole au Canada, AgriRÉCUP contribue activement à un environnement plus sain et à un avenir durable pour l’agriculture canadienne. Concrètement, elle élabore et exploite des programmes dans tout le Canada. Conçus spécifiquement pour les agriculteurs, ces programmes les aident à gérer les matières plastiques arrivées à la fin de leur vie utile.

Cleanfarms exploite actuellement un programme pancanadien qui récupère les contenants vides de pesticides et d’engrais de 23 litres et moins. Le programme est en activité depuis 30 ans. En 2020, 76 % des contenants vides ont été récupérés pour être recyclés.

L’un des programmes les plus récents de Cleanfarms qui aide les agriculteurs de la Saskatchewan à recycler les sacs à grains a vu les volumes de collecte augmenter considérablement depuis l’instauration de ce programme. En 2018, Cleanfarms a récupéré 1 257 tonnes de sacs à grains. En 2020, les agriculteurs de la Saskatchewan ont doublé ce chiffre, en retournant 2 536 tonnes de sacs à grains pour le recyclage.

« Les plastiques agricoles comme les sacs à grains, les pellicules pour balles et ensilage et les contenants sont essentiels à l’agriculture moderne. Ils permettent un stockage et une livraison efficaces des produits à la ferme », indique M. Friesen, ajoutant que « notre taux de récupération élevé pour le recyclage des contenants, combiné à des augmentations substantielles des volumes de sacs à grains sur une courte période, démontre que les agriculteurs veulent recycler. Il appartient à des organisations comme Cleanfarms de veiller à ce que des programmes pratiques et personnalisés répondant à leurs besoins soient mis à leur disposition. »

La recherche évalue à près de 62 000 tonnes la quantité annuelle de produits et d’emballages de plastique utilisés par les agriculteurs canadiens. Plus de la moitié de cette quantité, environ 53 %, est générée dans les provinces des Prairies. L’Ontario et le Québec ajoutent 37 %. Enfin, la Colombie-Britannique et les Maritimes complètent le tout avec sept et trois pour cent respectivement [voir figure 1 ci-dessous].

Les différents produits de base et les pratiques agricoles impactent les types et les quantités de plastiques agricoles utilisés. Les grandes cultures (céréales et oléagineux) et les cultures pour le bétail (foin, fourrage) représentent 59 % de la quantité totale générée annuellement. Il s’agit de sacs-silos à grains, de pellicule d’enrubannage (foin d’ensilage, balles), enrubannage (foin pressé) et bâche pour silos fosses. Les productions légumières (plein champ ou en serre) représentent 10 % du total annuel. Elles utilisent des articles comme les plateaux de propagation et les pellicules de serre.

Le rapport détaille l’utilisation du plastique dans d’autres secteurs et par province.

« Cleanfarms récupère actuellement environ 6 000 tonnes de plastiques agricoles par an dans le cadre de sa programmation actuelle. Ce chiffre est en hausse par rapport à environ 2 000 tonnes en 2015 », précise M. Friesen. « Avec l’appui du Programme canadien des priorités stratégiques en agriculture d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Cleanfarms lance six projets pilotes qui sont conçus pour aider à récupérer une plus grande partie des plastiques agricoles essentiels et à fort volume. Nous prévoyons que les chiffres de récupération augmenteront d’année en année », indique M. Friesen.

Recommandations de l’étude de recherche

Dans le rapport, Cleanfarms note qu’une stratégie nationale en plusieurs étapes est nécessaire pour permettre à l’industrie de récupérer davantage de plastiques qui peuvent être recyclés dans l’économie canadienne, notamment :

Une sensibilisation accrue des agriculteurs aux possibilités d’utiliser les programmes existants mis en place pour eux ;

La conception de meilleures pratiques de gestion par le biais de projets pilotes afin d’établir des procédures appropriées de préparation pour assurer la recyclabilité des plastiques récupérés. Cela permettra de passer des projets pilotes à des programmes permanents ;

La conception de technologies qui améliorent la qualité des matériaux collectés avant leur livraison aux marchés finaux ;

La conception et l’autorisation de processus qui incorporent les plastiques agricoles usagés dans la fabrication de nouveaux produits ;

Le soutien, le cas échéant, d’une politique basée sur la responsabilité élargie des producteurs. Cela permettrait de compter sur une source de financement stable afin de supporter les coûts des programmes et ceux du recyclage à long terme.



Barry Friesen explique : « Le fait que des programmes de gestion des plastiques de longue date aient été mis en place et exploités volontairement par l’industrie agricole au Canada témoigne de l’avance de ce secteurִ », souligne M. Friesen. « Nos efforts continueront à se concentrer sur l’expansion du recyclage dans le secteur agricole pour aider les agriculteurs à atteindre leurs objectifs de durabilité. »

AgriRÉCUP est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et les produits en plastique de l’industrie. AgriRÉCUP est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la protection des cultures, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires et des sacs-silos à grains. Les employés d’AgriRÉCUP occupent des bureaux à Lethbridge (Alberta), à Moose Jaw (Saskatchewan), à Etobicoke (Ontario) et à Saint-Bruno-de-Montarville (Québec).

